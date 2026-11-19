Der Bitcoin Kurs fiel am Mittwoch um 17:37 Uhr MEZ auf 62.438 Dollar (CoinGecko), ein Minus von 2,1 Prozent in 24 Stunden. Zeitgleich verlor der Gold-Dezember-Future an der COMEX 118 Dollar oder 3,1 Prozent auf 3.746 Dollar (Yahoo Finance, 17:27 Uhr MEZ), den tiefsten Stand seit September 2025. Silber gab 5,2 Prozent auf 44,82 Dollar nach. Am Donnerstagmittag steht der Bitcoin Kurs bei 63.864 Dollar (+1,09 Prozent, finanzen.net, 12:31 Uhr MEZ).

Die Botschaft des Tages: Auch die klassische Krisenwährung hilft nicht, wenn Zinsen und Dollar steigen. Für Kryptowährungen und Krypto-Aktien wie Strategy Aktie oder Coinbase Aktie ist das ein wichtiger Befund. Die Frage, ob Bitcoin als digitales Gold taugt, beantwortet die Kursreaktion dieser Woche nüchtern.