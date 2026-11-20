Heute gelten Gewinne aus Bitcoin und anderen Kryptowerten im Privatvermögen nach einer Haltedauer von mehr als einem Jahr als steuerfrei (§ 23 EStG). Wer früher verkauft, versteuert den Gewinn mit dem persönlichen Steuersatz; bei privaten Veräußerungsgeschäften gilt eine Freigrenze von 1.000 Euro im Jahr (laut CryptoTicker). Die Bundesregierung will diese Haltefrist im Kern ändern. Ein Referentenentwurf mit dem Titel „Gesetz zur Reform der Besteuerung bestimmter Krypto-Werte im Privatvermögen“ liegt vor, ursprünglich sollte er zum 1. April 2027 in Kraft treten.

Dieser Termin gilt als kaum noch zu halten. Der frühere FDP-Abgeordnete Frank Schäffler rechnet laut BTC-ECHO mit einem Inkrafttreten zwischen Mitte Mai und Anfang Juni 2027, weil nach dem Kabinett noch Bundesrat, Bundestag und erneut der Bundesrat folgen. Bis dahin bleibt es bei der bisherigen Regel.