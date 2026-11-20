Der Bitcoin Kurs (BTC) steht am Freitag, 20. November 2026, laut CoinGecko bei rund 61.900 US-Dollar, 2,7 Prozent im Minus auf 24 Stunden und gut 10 Prozent auf sieben Tage. Der Angstindex liegt bei 10, „Extreme Fear“. Während Anleger auf die Kursschwäche schauen, kehrt in Deutschland ein anderes Thema zurück: die Bitcoin Steuer. Nach Berichten von BTC-ECHO vom 17. November soll das Kabinett den Entwurf zur Besteuerung von Kryptowerten im Privatvermögen am 9. Dezember 2026 behandeln. Für Krypto-Aktien wie Coinbase, Strategy oder Metaplanet ist das Thema nur mittelbar relevant, für Privatanleger mit Bitcoin im Depot dagegen sehr unmittelbar.
Bitcoin Steuer: Kabinett will die Haltefrist-Reform am 9. Dezember beschließen, Inkrafttreten frühestens Mai 2027 - Bleiben Bitcoin-Gewinne nach einem Jahr noch steuerfrei?
Der Bitcoin Kurs liegt am Freitag bei rund 61.900 Dollar, der Angstindex bei 10. Zugleich rückt die Krypto-Steuerreform wieder auf die Agenda: Das Kabinett soll am 9. Dezember beraten, die Union ist skeptisch. Was für Anleger in Deutschland bis dahin gilt.
Der Stand
Was gilt heute für die Bitcoin Steuer – und was soll sich ändern?
Heute gelten Gewinne aus Bitcoin und anderen Kryptowerten im Privatvermögen nach einer Haltedauer von mehr als einem Jahr als steuerfrei (§ 23 EStG). Wer früher verkauft, versteuert den Gewinn mit dem persönlichen Steuersatz; bei privaten Veräußerungsgeschäften gilt eine Freigrenze von 1.000 Euro im Jahr (laut CryptoTicker). Die Bundesregierung will diese Haltefrist im Kern ändern. Ein Referentenentwurf mit dem Titel „Gesetz zur Reform der Besteuerung bestimmter Krypto-Werte im Privatvermögen“ liegt vor, ursprünglich sollte er zum 1. April 2027 in Kraft treten.
Dieser Termin gilt als kaum noch zu halten. Der frühere FDP-Abgeordnete Frank Schäffler rechnet laut BTC-ECHO mit einem Inkrafttreten zwischen Mitte Mai und Anfang Juni 2027, weil nach dem Kabinett noch Bundesrat, Bundestag und erneut der Bundesrat folgen. Bis dahin bleibt es bei der bisherigen Regel.
Warum ist die Reform politisch umstritten?
Der Weg war holprig. Am 11. November berichtete BTC-ECHO unter Berufung auf die BILD-Zeitung, die Neuregelung für 2027 solle nicht kommen; das Bundesfinanzministerium reagierte auf eine Anfrage nicht. Wenige Tage später, am 17. November, nannte BTC-ECHO dann den Kabinettstermin 9. Dezember. Die Unionsfraktion hat sich kritisch geäußert: Ihr finanzpolitischer Sprecher verweist darauf, dass die einjährige Haltefrist bei Gold und anderen Gütern bestehen bleibt, und fragt nach der erwarteten Einnahmewirkung. Ob und in welcher Form die Reform kommt, ist deshalb offen.
|Punkt
|Stand
|Geltende Regel
|Gewinne nach mehr als 1 Jahr Haltedauer steuerfrei (§ 23 EStG)
|Referentenentwurf
|Reform der Besteuerung von Krypto-Werten im Privatvermögen
|Ursprünglicher Starttermin
|1. April 2027
|Kabinettstermin (geplant)
|9. Dezember 2026
|Erwartetes Inkrafttreten
|Mitte Mai bis Anfang Juni 2027 (Einschätzung Schäffler)
|Haltung der Union
|kritisch
Termine laut Medienberichten, nicht amtlich bestätigt.
Quelle: BTC-ECHO/stock3, 11.11. und 17.11.2026
Was bedeutet das für den Bitcoin Kurs und Krypto-Aktien?
Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt. Der Bitcoin Kurs reagiert derzeit eher auf Makrodaten: US-Spot-ETFs haben im November rund 2,9 Milliarden Dollar abgegeben, die Fed trifft sich am 8. und 9. Dezember, am selben Tag wie das Kabinett. Zugleich ist die Steuerfrage ein Argument in der Debatte, ob Anleger Positionen über die Jahresgrenze halten. Wer Bitcoin kurz vor Ablauf der Haltefrist besitzt, hat bis zur Reform keinen Anlass, an der heutigen Rechtslage zu zweifeln. Das ist die Einschätzung der Redaktion, keine Steuerberatung.
Für börsennotierte Krypto-Unternehmen wirkt die Steuer indirekt: Coinbase lebt vom Handelsvolumen der Privatanleger, die Strategy Aktie und die Metaplanet Aktie von der Bitcoin-Nachfrage am Kapitalmarkt. Eine strengere Besteuerung in Deutschland würde das Geschäft dieser Firmen kaum direkt treffen, könnte aber die Stimmung unter deutschen Anlegern beeinflussen.
FAQ: Antworten zur Bitcoin Steuer
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Laut CoinGecko lag der Bitcoin Kurs am 20.11.2026 bei 61.895 US-Dollar (-2,7 Prozent in 24 Stunden). Die Seite weist keinen genauen Zeitstempel aus.
Muss ich Bitcoin-Gewinne nach einem Jahr versteuern?
Nach heutiger Rechtslage nicht: Gewinne aus Bitcoin im Privatvermögen sind nach mehr als einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Ob die geplante Reform das ändert, entscheidet sich erst im Gesetzgebungsverfahren.
Wann soll die Krypto-Steuerreform kommen?
Laut BTC-ECHO soll das Kabinett am 9. Dezember 2026 beraten. Mit einem Inkrafttreten wird nach Einschätzung von Frank Schäffler zwischen Mitte Mai und Anfang Juni 2027 gerechnet.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Bitcoin Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff, nach dem Leser fragen.
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