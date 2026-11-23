Der Bitcoin Kurs hat sich vom Wochenendtief bei 55.100 Dollar auf rund 61.400 Dollar erholt (finanzen.net, 23.11.2026, 09:41 Uhr MEZ), doch auf der Blockchain sind die Spuren des Abverkaufs deutlich zu lesen. Laut CryptoTicker liegen rund 950 Milliarden Dollar an Bitcoin-Kapital unter dem Einstandspreis der Besitzer, ein rekordverdächtiger Wert (Newsletter, 22.11.2026). KuCoin beziffert die allein am 20. November realisierten Verluste auf rund 2,9 Milliarden Dollar, über sieben Tage waren es mehr als 11,3 Milliarden Dollar (Marktbericht, 23.11.2026). Zugleich fiel der Angstindex auf einen Wert von 11 von 100. Für Anleger stellt sich die Frage, ob das schon Kapitulation ist.
Bitcoin On-Chain: 950 Milliarden Dollar unter Einstand, 11,3 Milliarden Dollar realisierte Verluste in sieben Tagen – Ist das schon Kapitulation?
Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 61.400 Dollar, doch die Blockchain-Daten zeigen, wie tief der Schmerz sitzt: Rekordverdächtige 950 Milliarden Dollar liegen unter dem Einstandspreis, Anleger realisierten in einer Woche 11,3 Milliarden Dollar Verlust. Was Angstindex, Coinbase-Aufschlag und Stablecoins sagen.
Die Verluste
Wie groß ist der Schmerz der Bitcoin-Anleger?
Realisierte Verluste entstehen, wenn Coins mit Verlust bewegt oder verkauft werden. KuCoin nennt für den 20. November rund 2,9 Milliarden Dollar, für sieben Tage mehr als 11,3 Milliarden Dollar. Das passt zu den Daten am Terminmarkt: Laut CoinGlass wurden in 24 Stunden rund 2,67 Milliarden Dollar an Positionen liquidiert, überwiegend Long-Wetten (finanzen.net, 23.11.2026), über 1 Milliarde Dollar davon bei Bitcoin-Futures (secureshift.io, 22.11.2026).
Am Wochenende fiel Bitcoin auf 55.100 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024 (CryptoTicker). Seit Jahresbeginn liegt der Bitcoin Kurs rund 31 Prozent im Minus, auf Wochensicht rund 8 Prozent. Der gesamte Kryptomarkt kommt auf rund 2,12 Billionen Dollar Marktkapitalisierung, die Bitcoin-Dominanz auf 56,1 Prozent (secureshift.io, Stand 22.11.2026 morgens). CryptoTicker nennt für denselben Tag 2,03 Billionen Dollar; die Abweichung ergibt sich aus Zeitpunkt und Datenanbieter.
Die Nachfrage
Wer kauft den Bitcoin Kurs noch?
Zwei Zeichen deuten auf schwache Nachfrage aus den USA. Erstens der Coinbase-Aufschlag, der seit 60 Handelstagen in Folge negativ ist: Bitcoin ist an der US-Börse Coinbase billiger als an anderen Handelsplätzen, was für zurückhaltende US-Käufer spricht (KuCoin, 23.11.2026). Zweitens die ETF-Abflüsse: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren in der Vorwoche 1,79 Milliarden Dollar, im November bis Freitag 4,14 Milliarden Dollar (Cointelegraph, SoSoValue, 23.11.2026).
Auch das Stablecoin-Angebot, die Liquiditätsreserve im Kryptomarkt, schrumpft. KuCoin nennt rund 284,2 Milliarden Dollar mit einem Minus von 6,15 Prozent in 30 Tagen (DefiLlama), secureshift.io rund 280,4 Milliarden Dollar mit einem Minus von 1,6 Prozent in der Woche. Die Zahlen sind nicht direkt vergleichbar, zeigen aber dieselbe Richtung.
|Indikator
|Wert
|Quelle
|Angstindex
|11
|KuCoin, 23.11.
|Angstindex (CoinGecko)
|18
|secureshift.io, 22.11.
|Angstindex
|7
|CryptoTicker, 22.11.
|Realisierte BTC-Verluste, 7 Tage
|über 11,3 Mrd. $
|KuCoin, 23.11.
|Kapital unter Einstand
|rund 950 Mrd. $
|CryptoTicker, 22.11.
|Stablecoin-Angebot
|280,4 bis 284,2 Mrd. $
|secureshift.io; KuCoin
Die Quellen messen unterschiedlich und zu verschiedenen Zeitpunkten; Angaben sind daher nicht untereinander vergleichbar.
Quelle: KuCoin, 23.11.2026; secureshift.io, 22.11.2026; CryptoTicker, 22.11.2026
Die Krypto-Aktien
Was bedeutet das für die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie?
Die größte Bitcoin-Position unter den Aktiengesellschaften hält Strategy: 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittskurs von 75.452 Dollar (secureshift.io, 22.11.2026). Bei einem Bitcoin Kurs von rund 61.400 Dollar liegt der Bestand damit nach Rechnung der Redaktion rund 19 Prozent unter dem Einstand. Die Strategy Aktie notierte am 20. November nachmittags bei 80,36 Dollar und lag in einem Monat 44 Prozent im Minus (Yahoo Finance, 20.11.2026). Das Unternehmen verweist auf eine Dollar-Reserve von 5,07 Milliarden Dollar, die laut Artikel rund 3,4 Jahre an Dividenden und Zinsen abdeckt, bei kurzfristigen Schulden von 1,05 Milliarden Dollar. Hinzu kommt der Ausschluss aus den MSCI-Indizes zum 30. November, den JPMorgan laut secureshift.io mit rund 2,8 Milliarden Dollar möglichem Verkaufsdruck verbindet.
Die Coinbase Aktie schloss am 20. November bei 103,96 Dollar, 39 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat (Yahoo Finance). Ein anhaltend negativer Coinbase-Aufschlag und sinkende Handelsvolumina sind für die Coinbase Aktie ein Gegenwind, weil das Geschäft vom Handel abhängt. Das ist eine Einordnung der Redaktion.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
24.11.: Rede von John Williams, New Yorker Fed.
25.11.: US-PCE-Inflation für Oktober.
26.11.: US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
27.11.: Optionsverfall bei Deribit über rund 6,8 Milliarden Dollar.
30.11.: MSCI-Änderungen wirksam.
9.12.: Zinsentscheid der Fed.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und zur Kapitulation
Was bedeuten realisierte Verluste beim Bitcoin?
Verluste, die entstehen, wenn Coins unter ihrem Einstandspreis verkauft oder bewegt werden. Über sieben Tage waren es mehr als 11,3 Milliarden Dollar.
Was ist der Coinbase-Aufschlag?
Der Preisunterschied für Bitcoin an der US-Börse Coinbase gegenüber anderen Plattformen. Er ist seit 60 Handelstagen negativ.
Ist der Bitcoin Kurs schon am Boden?
Das lässt sich nicht sagen. On-Chain-Daten beschreiben die Lage, ein Boden lässt sich daraus nicht seriös ableiten.
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