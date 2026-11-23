Realisierte Verluste entstehen, wenn Coins mit Verlust bewegt oder verkauft werden. KuCoin nennt für den 20. November rund 2,9 Milliarden Dollar, für sieben Tage mehr als 11,3 Milliarden Dollar. Das passt zu den Daten am Terminmarkt: Laut CoinGlass wurden in 24 Stunden rund 2,67 Milliarden Dollar an Positionen liquidiert, überwiegend Long-Wetten (finanzen.net, 23.11.2026), über 1 Milliarde Dollar davon bei Bitcoin-Futures (secureshift.io, 22.11.2026).

Am Wochenende fiel Bitcoin auf 55.100 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024 (CryptoTicker). Seit Jahresbeginn liegt der Bitcoin Kurs rund 31 Prozent im Minus, auf Wochensicht rund 8 Prozent. Der gesamte Kryptomarkt kommt auf rund 2,12 Billionen Dollar Marktkapitalisierung, die Bitcoin-Dominanz auf 56,1 Prozent (secureshift.io, Stand 22.11.2026 morgens). CryptoTicker nennt für denselben Tag 2,03 Billionen Dollar; die Abweichung ergibt sich aus Zeitpunkt und Datenanbieter.