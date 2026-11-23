Die Hut 8 Aktie (Ticker HUT) schloss am Freitag, 20. November, bei 45,95 Dollar, ein Wochenminus von 20,2 Prozent, die IREN Aktie bei 11,82 Dollar (minus 34,9 Prozent) und CleanSpark bei 4,89 Dollar (minus 26,5 Prozent), so ceoeconomy auf Basis von Yahoo Finance. Die US-Börsen öffnen erst um 15:30 Uhr MEZ; die Kurse sind Freitagsschlusskurse. Die Miner trifft ein Doppelschlag aus schwachem Bitcoin Kurs (rund 61.700 Dollar um 07:00 Uhr MEZ laut CoinCodex) und Zweifeln am KI-Geschäft. Die Frage lautet: Trägt der Umbau zu Rechenzentren, oder frisst er die Bilanz auf?
Bitcoin-Miner: IREN minus 35 Prozent, CleanSpark minus 26 Prozent, Hut 8 minus 20 Prozent – Hashprice bei 30 Dollar, KI-Umbau kostet das Zehnfache – Wer verdient mit Rechenzentren mehr als mit Bitcoin?
Die Bitcoin-Miner verloren in der vergangenen Woche bis zu 35 Prozent. Hashprice und Schwierigkeit fallen, MARA, Riot und IREN setzen auf KI-Rechenzentren. Doch der Umbau kostet laut CoinShares 8 bis 15 Millionen Dollar je Megawatt statt 0,7 bis 1 Million.
Die Bilanz
Wie stark haben die Bitcoin-Miner in der Woche verloren?
Wochenveränderung der Miner-Aktien bis Freitag, 20.11.2026
Prozent
Quelle: ceoeconomy, 21.11.2026 (Kurse laut Yahoo Finance)
Daten als Tabelle
|Aktie
|Veränderung
|IREN
|-34,9
|MARA Holdings
|-27,2
|CleanSpark
|-26,5
|Cipher Mining
|-20,8
|Hut 8
|-20,2
|Riot Platforms
|-7,4
Am Freitag selbst fielen Hut 8 und IREN laut ceoeconomy jeweils um rund 18 Prozent, als die Nasdaq um 5,3 Prozent einbrach. Riot hielt sich mit minus 7,4 Prozent am besten; die Aktie schloss bei 16,23 Dollar.
Das Geschäft
Warum zahlt sich Bitcoin-Mining für die Miner kaum noch aus?
Der Hashprice, der Ertrag je Rechenleistung, sank laut ceoeconomy im Oktober von 40,24 auf 33,18 Dollar und lag laut Hashrate Index am 16. November bei 30,45 Dollar je Petahash und Tag. Gleichzeitig drückt der Bitcoin Kurs die Einnahmen. Nach CoinShares lagen die gewichteten Cash-Kosten börsennotierter Miner im zweiten Quartal bei 75.500 Dollar je Bitcoin; der Bitcoin Kurs lag zum Quartalsende bei 58.400 Dollar. Entlastung bringt das Netzwerk selbst: Am 14. November sank die Schwierigkeit um 9,1 Prozent auf 134,8 Billionen, die Hashrate lag laut mempool.space am 21. November bei rund 1.035 Exahash je Sekunde.
Der Umbau
Lohnt sich der Wechsel von Bitcoin-Mining zu KI-Rechenzentren?
Die Branche zieht daraus die Konsequenz. Laut ceoeconomy will IREN den Umstieg weg vom Mining bis Ende 2026 weitgehend abschließen, Core Scientific wickelt das Mining im vierten Quartal ab. Blockhead schätzt, dass ein an KI-Mieter vermitteltes Megawatt etwa doppelt so viel einbringt wie Mining. Riot verfügt laut Cryptonews über 1.151 Megawatt Strom. Der Preis ist hoch: CoinShares beziffert den Umbau auf 8 bis 15 Millionen Dollar je Megawatt gegenüber 0,7 bis 1 Million im Mining. Deshalb verkaufen MARA und Riot Bitcoin, laut Cryptonews zusammen rund 3,4 Milliarden Dollar in neun Monaten.
Politik kommt als Risiko hinzu: Laut ceoeconomy hat die Demokratin Gina Hinojosa die Gouverneurswahl in Texas gewonnen und will neue Rechenzentrums-Genehmigungen stoppen, bis Regeln stehen. Texas ist ein Kernstandort vieler Miner.
Die Termine
Was entscheidet jetzt über Hut 8 Aktie, IREN Aktie und MARA Aktie?
Kurzfristig zählen der Core-PCE-Wert am 25. November und die Fed-Entscheidung am 9. Dezember, die den Bitcoin Kurs treiben. Dazu kommen die nächste Schwierigkeitsanpassung und neue Mieter-Verträge für KI-Kapazität. Für Strategy Aktie und Coinbase Aktie gilt derselbe Zinspfad, die Miner reagieren aber zusätzlich auf den Hashprice.
Häufige Fragen
FAQ zu Bitcoin-Minern
Welche Miner-Aktie hat am stärksten verloren? IREN mit minus 34,9 Prozent in der Woche bis 20. November (ceoeconomy).
Was ist der Hashprice? Der Ertrag, den Miner je Einheit Rechenleistung und Tag erzielen; laut Hashrate Index 30,45 Dollar je Petahash am 16. November.
Warum wechseln Miner zu KI-Rechenzentren? Nach Schätzung von Blockhead bringt ein Megawatt dort etwa das Doppelte; der Umbau ist laut CoinShares aber deutlich teurer.
Wie hängen Bitcoin-Miner und Bitcoin Kurs zusammen? Fällt der Bitcoin Kurs, sinken Hashprice und Einnahmen; die Aktien reagieren meist stärker.
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