Der Hashprice, der Ertrag je Rechenleistung, sank laut ceoeconomy im Oktober von 40,24 auf 33,18 Dollar und lag laut Hashrate Index am 16. November bei 30,45 Dollar je Petahash und Tag. Gleichzeitig drückt der Bitcoin Kurs die Einnahmen. Nach CoinShares lagen die gewichteten Cash-Kosten börsennotierter Miner im zweiten Quartal bei 75.500 Dollar je Bitcoin; der Bitcoin Kurs lag zum Quartalsende bei 58.400 Dollar. Entlastung bringt das Netzwerk selbst: Am 14. November sank die Schwierigkeit um 9,1 Prozent auf 134,8 Billionen, die Hashrate lag laut mempool.space am 21. November bei rund 1.035 Exahash je Sekunde.