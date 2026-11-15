Bitcoin-Kursrutsch: Absturz auf 63.500 Dollar, Panik-Index bei 13 – fast die Hälfte unter dem Rekord. Wo liegt der Boden?

Erstens die Zinsen. Nach überraschend hohen Inflationsdaten setzen Händler auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Für den Bitcoin, der keine laufenden Erträge abwirft, ist das Gegenwind.

Zweitens die ETF-Flucht. Aus den US-Bitcoin-ETFs flossen nach Angaben von Marktbeobachtern rund 1,07 Milliarden Dollar ab, an sieben Handelstagen in Folge gab es Abflüsse. Die ETFs waren jahrelang der wichtigste Käufer.

Drittens die Zwangsverkäufe. Binnen 24 Stunden wurden laut CoinGlass gehebelte Positionen im Wert von mehr als 1,2 Milliarden Dollar aufgelöst. Jeder Kursrutsch löst weitere Verkäufe aus. Hinzu kommt der Rauswurf von Strategy, dem größten börsennotierten Bitcoin-Halter, aus den MSCI-Indizes Ende November.