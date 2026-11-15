Für Krypto-Anleger wird der November zum Albtraum. Am Samstagabend fiel der Bitcoin auf rund 63.500 Dollar – minus 6,6 Prozent in 24 Stunden und rund 16 Prozent innerhalb einer Woche. Einen so niedrigen Tagesschluss gab es zuletzt Mitte August. Vom Rekordhoch ist die größte Kryptowährung damit fast 50 Prozent entfernt. Der Angstindex der Branche ist auf 13 Punkte gefallen, tief im Bereich „extreme Angst“. Was treibt den Ausverkauf – und wo könnte der Boden liegen?
Bitcoin-Kursrutsch: Absturz auf 63.500 Dollar, Panik-Index bei 13 – fast die Hälfte unter dem Rekord. Wo liegt der Boden?
Der Bitcoin bricht ein: Am Samstagabend fiel die größte Kryptowährung auf rund 63.500 Dollar, minus 16 Prozent in einer Woche und fast 50 Prozent unter dem Rekordhoch. Die wichtige 200-Wochen-Linie ist gebrochen, der Angst-Index steht auf 13, aus den Bitcoin-ETFs fließen Milliarden ab. Die große Analyse zum Bitcoin-Kursrutsch: Ursachen, das große Bild, die entscheidenden Marken und alle Risiken.
Die Ursachen
Zinsen, ETF-Flucht, Zwangsverkäufe
Erstens die Zinsen. Nach überraschend hohen Inflationsdaten setzen Händler auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Für den Bitcoin, der keine laufenden Erträge abwirft, ist das Gegenwind.
Zweitens die ETF-Flucht. Aus den US-Bitcoin-ETFs flossen nach Angaben von Marktbeobachtern rund 1,07 Milliarden Dollar ab, an sieben Handelstagen in Folge gab es Abflüsse. Die ETFs waren jahrelang der wichtigste Käufer.
Drittens die Zwangsverkäufe. Binnen 24 Stunden wurden laut CoinGlass gehebelte Positionen im Wert von mehr als 1,2 Milliarden Dollar aufgelöst. Jeder Kursrutsch löst weitere Verkäufe aus. Hinzu kommt der Rauswurf von Strategy, dem größten börsennotierten Bitcoin-Halter, aus den MSCI-Indizes Ende November.
Der Hebel, der den Bitcoin nach oben trieb, treibt ihn jetzt nach unten.
Die Marken
200-Wochen-Linie gebrochen: ein historisches Warnsignal
Charttechnisch hat der Bitcoin zwei wichtige Linien durchbrochen. Am 8. November schloss er erstmals seit Wochen unter seinem 50-Wochen-Durchschnitt. Am Samstag fiel er auch unter die 200-Wochen-Linie bei rund 67.755 Dollar – den Durchschnitt der vergangenen rund vier Jahre, der in früheren Bärenmärkten oft als letzte Bastion galt. Am 6. November kostete ein Bitcoin noch rund 76.000 Dollar. Viele Händler blicken nun auf die runde Marke von 60.000 Dollar.
Das große Bild
Wenn der Krypto-Winter die Wall Street erreicht
Mit den ETFs und Unternehmen wie Strategy ist der Bitcoin an der Wall Street angekommen. Jetzt zeigt sich, dass diese Verflechtung in beide Richtungen wirkt.
Der Bitcoin ist kein Nischenthema mehr. Pensionsfonds halten ihn über ETFs, Unternehmen haben ihn in ihre Bilanzen genommen, Indexanbieter entscheiden über die Aktien dieser Unternehmen. Deshalb reagiert der Bitcoin heute auf Zinsen, Inflationsdaten und Fondsflüsse ähnlich wie Technologieaktien. Ein Jahr nachdem der Bitcoin über 100.000 Dollar notierte, steht der Markt vor der Frage, ob der Absturz eine Übertreibung ist – oder der Beginn eines längeren Bärenmarkts.
Häufige Fragen zum Bitcoin-Kursrutsch
Wie tief ist der Bitcoin gefallen?
Am Samstagabend, 14. November 2026, auf rund 63.500 Dollar – minus 16 Prozent in einer Woche und fast 50 Prozent unter dem Rekordhoch.
Warum fällt der Bitcoin?
Erwartete Zinserhöhungen der US-Notenbank, Milliardenabflüsse aus Bitcoin-ETFs, Zwangsverkäufe gehebelter Positionen und der bevorstehende MSCI-Rauswurf von Strategy belasten den Kurs.
Was bedeutet der Fear-and-Greed-Index von 13?
Er zeigt extreme Angst im Markt. Der Wert beschreibt die Stimmung, nicht den Wert des Bitcoin, und ist für sich genommen kein Kaufsignal.
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