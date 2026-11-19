Die Daten stützen die vorsichtige Lesart. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut CoinDesk im November fast 2,9 Milliarden Dollar Netto-Abflüsse, nach 500 Millionen im Oktober; KuCoin nennt rund 2,6 Milliarden – die Zahlen weichen ab. Seit Jahresbeginn stehen laut PrimeXBT und Coinpedia etwa 1,9 Milliarden Dollar Abflüsse nach Zuflüssen von 21 Milliarden (2025) und 35 Milliarden Dollar (2024). Das Stablecoin-Angebot sank laut beiden Quellen binnen 30 Tagen um 14 bis 16 Milliarden Dollar. Die Liquidationen lagen laut Coinpedia zuletzt bei rund 1,7 Milliarden Dollar in 24 Stunden, rund 80 Prozent davon Long-Positionen.

Auch der Dollar spielt eine Rolle: Er stand laut KuCoin auf einem 19-Monatshoch, Gold fiel am Mittwoch um 3 Prozent.