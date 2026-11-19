Der Bitcoin Kurs lag am Nachmittag des 19. November bei rund 63.500 Dollar (CoinDesk- und PrimeXBT-Ticker beim Abruf, nicht sekundengenau) – kaum verändert zum Vortag, aber rund 28 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat. Der Auslöser für neue Nervosität kommt von Wintermute: Der Market Maker hat laut PrimeXBT und Coinpedia (beide 17. November) die Bitcoin-Rally seit Juli als Fehlausbruch bezeichnet und hält einen Rückgang Richtung 50.000 Dollar für möglich. Der Fear-and-Greed-Index steht laut KuCoin bei 10 – extreme Angst.
Bitcoin Kurs: Wintermute nennt die Rally seit Juli einen Fehlausbruch, 68.000 Dollar als Prüfstein - Ist der Bärenmarkt noch nicht vorbei?
Bitcoin hält sich am Donnerstag bei rund 63.500 Dollar, doch der Market Maker Wintermute warnt: Die Rally seit Juli war ein Fehlausbruch, ein Rückgang Richtung 50.000 Dollar ist möglich. Was die Händler als Trendwende sehen würden – und wie schwach die Nachfrage wirklich ist.
Was sagt Wintermute zur Bitcoin Prognose?
Nach den Berichten sieht Wintermute den Bärenmarkt noch nicht beendet. Der Anstieg seit Juli sei vor allem auf das Schließen von Short-Positionen zurückzuführen, nicht auf neue Käufer, schreibt Coinpedia. Das Kernproblem sei demnach nicht Zwangsverkauf, sondern fehlende neue Nachfrage. Als mögliche Abwärtsmarken nennen die Artikel 57.800 bis 58.000 Dollar und, als Wintermute-Zielbereich, 50.000 Dollar. Bei 60.000 Dollar liegen zudem viele Put-Optionen auf Deribit.
Wichtig: Diese Marken sind Einschätzungen von Wintermute und den berichtenden Portalen, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wann würde Wintermute den Ton ändern?
Laut PrimeXBT würde Wintermute von seiner defensiven Haltung abrücken, wenn Bitcoin den 200-Wochen-Durchschnitt bei rund 68.000 Dollar auf Tagesschlusskursbasis zurückerobert und am selben Tag Netto-Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs fließen. Alternativ könne eine Entspannung bei den Zinserwartungen helfen. Davon ist der Markt weit entfernt: Der Wettmarkt Kalshi sieht laut KuCoin rund 91 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember, laut Coinpedia liegt die Wahrscheinlichkeit bei CME FedWatch bei etwa 95 Prozent.
Wie schwach ist die Nachfrage nach Bitcoin?
Die Daten stützen die vorsichtige Lesart. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut CoinDesk im November fast 2,9 Milliarden Dollar Netto-Abflüsse, nach 500 Millionen im Oktober; KuCoin nennt rund 2,6 Milliarden – die Zahlen weichen ab. Seit Jahresbeginn stehen laut PrimeXBT und Coinpedia etwa 1,9 Milliarden Dollar Abflüsse nach Zuflüssen von 21 Milliarden (2025) und 35 Milliarden Dollar (2024). Das Stablecoin-Angebot sank laut beiden Quellen binnen 30 Tagen um 14 bis 16 Milliarden Dollar. Die Liquidationen lagen laut Coinpedia zuletzt bei rund 1,7 Milliarden Dollar in 24 Stunden, rund 80 Prozent davon Long-Positionen.
Auch der Dollar spielt eine Rolle: Er stand laut KuCoin auf einem 19-Monatshoch, Gold fiel am Mittwoch um 3 Prozent.
Was bedeutet das für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase?
Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs: Die Strategy Aktie hält laut früherer Berichterstattung rund 850.000 Bitcoin, und die Coinbase Aktie lebt vom Handelsvolumen. Fällt Bitcoin Richtung 60.000 Dollar, geraten Bewertungen und Finanzierungskosten unter Druck; stabilisiert sich der Kurs über 68.000 Dollar, wäre das für beide Aktien ein Entlastungssignal. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
FAQ zum Bitcoin Kurs
Wo steht der Bitcoin Kurs aktuell? Am Nachmittag des 19. November rund 63.500 Dollar laut CoinDesk-Ticker.
Was bedeutet Fehlausbruch bei Bitcoin? Ein Kursanstieg, der nicht von neuer Nachfrage getragen wird und wieder abverkauft wird – hier die Rally seit Juli laut Wintermute.
Welche Marken beobachten Händler? Unterstützungen bei etwa 62.000, 60.000 und 58.000 Dollar, Widerstand beim 200-Wochen-Durchschnitt um 68.000 Dollar (PrimeXBT, Coinpedia).
Wie entwickeln sich die Bitcoin-ETFs? Im November netto Abflüsse von rund 2,6 bis 2,9 Milliarden Dollar (KuCoin, CoinDesk).
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