Der Bitcoin Kurs liegt am Mittwoch, 18. November 2026, bei rund 64.170 US-Dollar, 0,97 Prozent weniger als vor 24 Stunden und 13,26 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche (crypto.news, 12:55 Uhr UTC). Um 14:00 Uhr MEZ nennt CoinGecko 64.044 Dollar (Trending Topics). Den Auslöser für den Blick auf die ETF-Käufer liefert der Alpha-Report der Börse Bitfinex vom selben Tag: Wer zwischen dem 17. August und dem 25. September über die US-Spot-ETFs eingestiegen ist, zahlte im Schnitt 80.070 Dollar und sitzt damit auf einem Verlust von rund 19 Prozent, beim aktuellen Kurs fast 20 Prozent. Wer nach dem Bitcoin Kurs sucht, will deshalb vor allem wissen: Wie lange halten die großen Käufer still?
Bitcoin Kurs: Wall Streets 80.000-Dollar-Käufer sitzen auf 19 Prozent Verlust – wann wird aus Buchverlust Verkaufsdruck?
Der Bitcoin Kurs notiert bei rund 64.200 Dollar, die ETF-Käufer des Spätsommers im Schnitt bei 80.070 Dollar. Bitfinex rechnet 19 bis 20 Prozent Buchverlust vor, seit Oktober flossen 3,09 Milliarden Dollar aus den Spot-ETFs ab. Die Zahlen, die Marken und die Termine bis Freitag.
Warum sind die ETF-Käufer des Spätsommers beim Bitcoin Kurs im Minus?
Der Bitcoin Kurs hat in sieben Wochen rund 23 Prozent verloren, die ETF-Zuflüsse des Sommers wurden fast zur Hälfte wieder abgezogen. Die Bitfinex-Rechnung zeigt, wo die Schmerzgrenze liegt.
Die Spot-ETFs verbuchten im dritten Quartal Netto-Zuflüsse von 6,36 Milliarden Dollar, das entspricht etwa 75.800 Bitcoin. Allein 5,76 Milliarden Dollar oder 91 Prozent davon kamen zwischen Mitte August und Ende September, als der Bitcoin Kurs zwischen 80.000 und 86.000 Dollar lag. Der gesamte ETF-Bestand stieg Ende September auf rund 1,3 Millionen Bitcoin. Seit dem 1. Oktober bis zum 17. November flossen laut Bitfinex netto 3,09 Milliarden Dollar wieder ab, etwa 49 Prozent der Zuflüsse des Quartals.
Über alle ETF-Anleger seit Januar 2024 gerechnet liegt der durchschnittliche Einstand bei 84.872 Dollar, der unrealisierte Verlust damit bei mehr als 24 Prozent (Bitfinex). Am Dienstag, 17. November, verloren die US-Fonds 239,9 Millionen Dollar, davon entfielen 209,5 Millionen auf den iShares-Fonds IBIT (Farside). Am Montag hatte ein kleiner Zufluss von 7,9 Millionen Dollar eine Serie von sieben Abflusstagen beendet.
|Adresse
|IBIT-Position (30.9.)
|Wells Fargo
|49,58 Mio. Aktien (2,35 Mrd. USD), zuvor 24,4 Mio.
|Bank of America
|14,48 Mio. Aktien, zuvor 1,72 Mio.
|Brevan Howard
|22,4 Mio. Aktien
|Millennium
|20,8 Mio. Aktien
|Goldman Sachs
|1,28 Mrd. USD, zuvor 580 Mio. USD
|Abu-Dhabi-Staatsfonds
|22,94 Mio. Aktien
|Harvard
|3,04 Mio. Aktien
13F-Meldungen sind eine Momentaufnahme vom 30. September; was seither verkauft oder zugekauft wurde, zeigen sie nicht.
Quelle: Bitfinex Alpha Report, 18.11.2026, via crypto.news
Welche Marken beobachtet der Markt beim Bitcoin Kurs jetzt?
Bitfinex nennt 61.300 Dollar als Unterstützung, das Tief vom 15. November lag bei 62.029 Dollar, das Zyklustief vom Juli bei 57.803 Dollar. Nach oben markiert die Börse 69.400 und 72.700 Dollar als Widerstände. Der Optionsmarkt preist bis zum Verfall am 27. November eine Spanne von 60.100 bis 68.600 Dollar ein. Als Warnsignal nennt Bitfinex einen Tagesschluss unter 61.300 Dollar bei gleichzeitigen ETF-Abflüssen von mehr als 300 Millionen Dollar an einem Tag. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Die Hebel sind laut Bitfinex bereits deutlich abgebaut: Das Open Interest der CME-Bitcoin-Futures fiel vom 13. bis 18. November von 102.100 auf 97.100 Bitcoin, und der Kurzfrist-SOPR der Anleger, die erst kürzlich gekauft haben, lag am 16. November bei 0,964, dem tiefsten Wert seit Februar. Er zeigt, dass kürzlich gekaufte Coins im Schnitt mit Verlust bewegt werden. Der Angstindex von alternative.me steht bei 11 und damit seit sechs Tagen im Bereich „extreme Angst“ (cryptoticker).
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Strategy, Coinbase und andere Krypto-Aktien?
Die Strategy Aktie (Ticker MSTR) bleibt der direkteste Hebel auf den Bitcoin Kurs. Das Unternehmen meldete am 16. November den Kauf von 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar zu durchschnittlich 68.887 Dollar. Der Gesamtbestand liegt bei 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar, der Bitcoin Kurs notiert also gut 14 Prozent darunter (The Block, Cointelegraph, 16.11.). Die MSTR-Aktie schloss am Freitag bei 111,62 Dollar und fiel am Montag vorbörslich um 8,45 Prozent auf 102,2 Dollar (Cointelegraph, Yahoo Finance). Die Coinbase Aktie hängt dagegen stärker an Handelsvolumen und Stimmung: Je länger der Markt in der Angstzone bleibt, desto geringer fällt das Geschäft mit Privatanlegern aus.
Hinzu kommt der Rotationsgedanke: Analyst Ted Pillows sieht keinen soliden Beleg, dass der Anthropic-Börsengang am Donnerstag der Hauptgrund für die Schwäche ist, und nennt stattdessen den Tech-Ausverkauf, hartnäckige Inflation, ETF-Abflüsse und vor allem den Abbau von Hebelpositionen (Trending Topics, 18.11.).
Was Anleger beim Bitcoin Kurs bis Freitag beobachten
Die täglichen ETF-Flüsse vom 18. bis 20. November, die Bitfinex ausdrücklich im Blick hat
Das Protokoll der Fed-Oktobersitzung heute um 19:00 Uhr UTC (20:00 Uhr MEZ)
Die Marken bei 61.300 und 69.400 Dollar sowie das Optionsband bis 27. November
Die Reaktion von Strategy Aktie und Coinbase Aktie auf neue Bitcoin-Bewegungen
FAQ zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs heute? Am 18. November 2026 lag er laut crypto.news (12:55 Uhr UTC) bei rund 64.170 US-Dollar, 13,26 Prozent unter dem Wert der Vorwoche.
Wie hoch ist der Verlust der Bitcoin-ETF-Käufer? Laut Bitfinex liegen Käufer vom 17. August bis 25. September mit durchschnittlich 80.070 Dollar rund 19 bis 20 Prozent im Minus, alle ETF-Anleger seit Januar 2024 mit 84.872 Dollar Einstand über 24 Prozent.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs? Unter anderem die Strategy Aktie über ihren Bitcoin-Bestand und die Coinbase Aktie über Handelsvolumen und Stimmung.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
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