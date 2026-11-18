Die Spot-ETFs verbuchten im dritten Quartal Netto-Zuflüsse von 6,36 Milliarden Dollar, das entspricht etwa 75.800 Bitcoin. Allein 5,76 Milliarden Dollar oder 91 Prozent davon kamen zwischen Mitte August und Ende September, als der Bitcoin Kurs zwischen 80.000 und 86.000 Dollar lag. Der gesamte ETF-Bestand stieg Ende September auf rund 1,3 Millionen Bitcoin. Seit dem 1. Oktober bis zum 17. November flossen laut Bitfinex netto 3,09 Milliarden Dollar wieder ab, etwa 49 Prozent der Zuflüsse des Quartals.

Über alle ETF-Anleger seit Januar 2024 gerechnet liegt der durchschnittliche Einstand bei 84.872 Dollar, der unrealisierte Verlust damit bei mehr als 24 Prozent (Bitfinex). Am Dienstag, 17. November, verloren die US-Fonds 239,9 Millionen Dollar, davon entfielen 209,5 Millionen auf den iShares-Fonds IBIT (Farside). Am Montag hatte ein kleiner Zufluss von 7,9 Millionen Dollar eine Serie von sieben Abflusstagen beendet.