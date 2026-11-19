Der Bitcoin Kurs hat den Ausverkauf an der Wall Street am Donnerstag bemerkenswert glimpflich überstanden: Um 22:03 Uhr MEZ, zum US-Handelsschluss um 16:03 Uhr New Yorker Zeit, notierte Bitcoin bei 61.828 Dollar, 0,7 Prozent unter dem Stand des Vortags (Yahoo Finance). Der Dow Jones verlor zeitgleich 1.101 Punkte oder 2,19 Prozent, der S&P 500 2,02 Prozent und die Nasdaq 2,25 Prozent. Für Anleger von Krypto-Aktien wie der Strategy Aktie, der Coinbase Aktie oder der MARA Aktie ist die Tagesbilanz damit zweigeteilt: Bitcoin hielt, die Aktienwelt drumherum nicht.
Bitcoin Kurs: Wall Street schließt 2,2 Prozent im Minus, Bitcoin hält sich bei 61.828 Dollar – ist Bitcoin robuster als die Aktienmärkte?
Der Bitcoin Kurs lag zum US-Handelsschluss um 22:03 Uhr MEZ bei 61.828 Dollar, nur 0,7 Prozent im Minus, während der Dow Jones 2,19 Prozent verlor. ETF-Abflüsse von 306 Millionen Dollar, Angst-Index bei 10 – was die Tagesbilanz für Bitcoin und Krypto-Aktien bedeutet.
US-Schluss
Wie schloss die Wall Street, und was heißt das für den Bitcoin Kurs?
Laut Yahoo Finance Live (Stand 16:03 Uhr New Yorker Zeit, Börse geschlossen) schloss der Dow Jones bei 49.097,06 Punkten, der S&P 500 bei 7.175,83 Punkten und die Nasdaq Composite bei 23.879,20 Punkten. Der Volatilitätsindex VIX sprang um 13,8 Prozent auf 27,98 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag bei 5,05 Prozent, Gold bei 3.664,70 Dollar. Ein Vergleich ist mit Vorsicht zu lesen: Die Indexveränderung gilt für den Handelstag, der Bitcoin-Wert für 24 Stunden. Trotzdem fällt auf, dass Bitcoin weniger verlor als die Aktienindizes.
Am frühen Abend, um 18:20 Uhr MEZ, hatte Bitcoin noch bei 62.236 Dollar gestanden. CoinGecko nannte am späten Abend 62.089 Dollar, ein Minus von etwa 1,0 Prozent. Die Quellen weichen je nach Zeitpunkt leicht ab, das Bild ist dasselbe: Bitcoin schwankt um die Marke von 62.000 Dollar.
Warum bleibt der Bitcoin Kurs über 61.000 Dollar?
Eine belastbare Erklärung gibt es nicht, nur Indizien. Für Bitcoin stand die Angst schon vorher auf dem Höhepunkt: Der Angst-Index lag am Donnerstag bei 10 Punkten („Extreme Fear“), nach 11 am Vortag und 28 vor einer Woche (alternative.me, CryptoTicker). Wer in dieser Stimmung verkaufen wollte, hatte laut Marktbeobachtern in den Tagen zuvor bereits verkauft. Dazu kommen die ETF-Abflüsse: Am Mittwoch zogen Anleger netto 306,4 Millionen Dollar aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab, aus den Ether-ETFs 39,8 Millionen Dollar (SoSoValue, zitiert von The Market Periodical). Die Zahlen für Donnerstag liegen noch nicht vor.
|Wert
|Stand
|Veränderung
|Bitcoin
|61.828 USD
|-0,7 % (24 h)
|Dow Jones
|49.097 Punkte
|-2,19 %
|S&P 500
|7.176 Punkte
|-2,02 %
|Nasdaq Composite
|23.879 Punkte
|-2,25 %
|VIX
|27,98 Punkte
|+13,8 %
Zeitfenster unterscheiden sich: Indizes gelten für den Handelstag, Bitcoin für 24 Stunden.
Quelle: Yahoo Finance Live, 19.11.2026, 16:03 Uhr New Yorker Zeit (22:03 Uhr MEZ)
Welche Rolle spielen Fed und Zinsen für den Bitcoin Kurs?
Der Gegenwind bleibt. Am Markt wird für die Fed-Sitzung am 9. Dezember eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit rund 90 Prozent eingepreist (CME FedWatch laut Nexo), die Rendite zehnjähriger Anleihen von 5,05 Prozent verteuert Kredit. Ein starker Dollar und hohe Zinsen machen zinslose Anlagen wie Kryptowährungen relativ unattraktiver. Gold verlor am Donnerstag ebenfalls und war wie Bitcoin kein sicherer Hafen.
Was bedeutet der Tag für Strategy, Coinbase und MARA?
Krypto-Aktien reagieren auf zwei Dinge zugleich: auf Bitcoin und auf die Risikostimmung am Aktienmarkt. Die Strategy Aktie hängt am Bitcoin-Bestand, die Coinbase Aktie am Handelsvolumen, die MARA Aktie am Bitcoin-Preis. Weil Bitcoin am Donnerstag weniger fiel als Nasdaq und Dow, kommt es am Freitag darauf an, ob die Aktien nachziehen oder Bitcoin nachgibt. Schlusskurse der Krypto-Aktien vom Donnerstag lagen bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Anleger beobachten drei Dinge: die ETF-Flows vom Donnerstag, die am Freitag erscheinen, die Unterstützung um 62.000 und 60.000 Dollar und die Hinweise der Fed auf Dezember.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Um 22:03 Uhr MEZ lag er bei 61.828 Dollar (Yahoo Finance), laut CoinGecko bei rund 62.089 Dollar.
Warum fällt Bitcoin weniger als die Aktien? Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen. Die Stimmung war schon vorher extrem ängstlich, und die ETF-Abflüsse waren am Mittwoch moderat.
Wie viel Geld floss aus den Bitcoin-ETFs? Am Mittwoch netto 306,4 Millionen Dollar (SoSoValue). Die Zahlen für Donnerstag stehen noch aus.
Welche Krypto-Aktien reagieren auf den Bitcoin Kurs? Typisch sind Strategy, Coinbase, MARA, Riot und Robinhood.
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