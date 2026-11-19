Krypto-Aktien reagieren auf zwei Dinge zugleich: auf Bitcoin und auf die Risikostimmung am Aktienmarkt. Die Strategy Aktie hängt am Bitcoin-Bestand, die Coinbase Aktie am Handelsvolumen, die MARA Aktie am Bitcoin-Preis. Weil Bitcoin am Donnerstag weniger fiel als Nasdaq und Dow, kommt es am Freitag darauf an, ob die Aktien nachziehen oder Bitcoin nachgibt. Schlusskurse der Krypto-Aktien vom Donnerstag lagen bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.

Anleger beobachten drei Dinge: die ETF-Flows vom Donnerstag, die am Freitag erscheinen, die Unterstützung um 62.000 und 60.000 Dollar und die Hinweise der Fed auf Dezember.