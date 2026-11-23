Der Bitcoin Kurs hat die Rally vom Montagmorgen bis zum Abend fast komplett wieder hergegeben: Nach dem Sprung auf rund 64.500 Dollar notierte die Kryptowährung gegen 22 Uhr MEZ wieder bei etwa 61.100 Dollar, nachdem sie am Nachmittag New Yorker Zeit zeitweise bis auf rund 60.800 Dollar zurückgefallen war. Auslöser des Ausschlags war die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten von Nvidia: Die Nvidia-Aktie legte rund 32 Prozent zu, der Nasdaq Composite zeitweise knapp 7 Prozent. Der Tagesgewinn des Bitcoin schrumpfte laut Bitcoin.com auf etwa 1 Prozent.

Für Anleger, die den Bitcoin Kurs und die Krypto-Aktien verfolgen, ist das die zentrale Botschaft des Tages: Die Aktienmärkte haben ihre Freitagsverluste aufgeholt, der Kryptomarkt nur kurz. Die Frage ist, warum.