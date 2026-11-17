Der Bitcoin Kurs tritt am Dienstagmittag auf der Stelle: Gegen 12:15 Uhr MEZ (06:15 Uhr New Yorker Zeit) kostet ein Bitcoin an der Börse Kraken rund 64.500 Dollar, 0,4 Prozent weniger als zu Tagesbeginn. Der Auslöser des Drucks liegt nicht im Kryptomarkt, sondern am Anleihemarkt – die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich über 5 Prozent, und Händler wetten fast geschlossen auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember. Seit dem Vormittag hat sich daran nichts geändert; Bitcoin bewegte sich in einer engen Spanne zwischen gut 64.300 und knapp 64.900 Dollar. Die größte Kryptowährung hat damit sechs Wochen in Folge verloren und liegt rund 26 Prozent unter dem Stand zum Jahresende. Mit am Haken hängen Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie (Ticker: MSTR, ISIN: US5949724083) und die Coinbase Aktie (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076).