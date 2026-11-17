Der Bitcoin Kurs tritt am Dienstagmittag auf der Stelle: Gegen 12:15 Uhr MEZ (06:15 Uhr New Yorker Zeit) kostet ein Bitcoin an der Börse Kraken rund 64.500 Dollar, 0,4 Prozent weniger als zu Tagesbeginn. Der Auslöser des Drucks liegt nicht im Kryptomarkt, sondern am Anleihemarkt – die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich über 5 Prozent, und Händler wetten fast geschlossen auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember. Seit dem Vormittag hat sich daran nichts geändert; Bitcoin bewegte sich in einer engen Spanne zwischen gut 64.300 und knapp 64.900 Dollar. Die größte Kryptowährung hat damit sechs Wochen in Folge verloren und liegt rund 26 Prozent unter dem Stand zum Jahresende. Mit am Haken hängen Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie (Ticker: MSTR, ISIN: US5949724083) und die Coinbase Aktie (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076).
Bitcoin Kurs: US-Rendite über 5 Prozent, Dollar nahe 19-Monats-Hoch – hält die 62.000-Dollar-Zone den Zinsschock aus?
Der Bitcoin Kurs pendelt am Dienstagmittag um 64.500 Dollar, nach sechs Verlustwochen in Folge. Der Druck kommt vom Anleihemarkt: Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren über 5 Prozent, der Terminmarkt preist eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ein, der Dollar ist so stark wie seit Frühjahr 2025 nicht mehr. Was das für Bitcoin als Liquiditätsbarometer bedeutet, wo die On-Chain-Kostenbasen liegen und warum Strategy Aktie und Coinbase Aktie besonders leiden.
Das große Bild
Warum reagiert der Bitcoin Kurs so empfindlich auf Zinsen?
Bitcoin wirft weder Zins noch Dividende ab. Seine Nachfrage hängt deshalb wie kaum ein anderer Markt daran, wie viel billiges Geld im System unterwegs ist. Genau diese Liquidität zieht die Fed gerade ab.
Die Zahlen aus dem Anleihemarkt sind eindeutig. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg in der vergangenen Woche um rund 30 Basispunkte und schloss am Freitag bei 5,14 Prozent; im frühen Europahandel lag sie am Dienstag bei gut 5,1 Prozent. Der Dollar-Index notiert bei rund 103,5 Punkten und damit nahe dem höchsten Stand seit 19 Monaten. Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember am Montagabend bei 90,7 Prozent, für einen großen Schritt um 50 Basispunkte bei 9,3 Prozent. Eine Pause preist der Markt praktisch nicht mehr ein – Anfang November lag deren Wahrscheinlichkeit noch bei knapp 24 Prozent.
Treiber ist die Inflation: Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte schon am 10. November in London erklärt, bei einer Kernrate in dieser Höhe sollte im Dezember auch ein Schritt um 50 Basispunkte erwogen werden – ein Plus von nur 25 Basispunkten gefährde sonst die Glaubwürdigkeit der Notenbank. Der Leitzins liegt aktuell bei 3,75 bis 4,00 Prozent; bei der Sitzung im Oktober hatten bereits zwei Mitglieder für eine Anhebung gestimmt.
Wie sich das im Kryptomarkt niederschlägt, zeigt ein Wert, der selten Schlagzeilen macht: Das Angebot an Stablecoins, also an digitalen Dollar, mit denen Anleger Coins kaufen, ist laut Glassnode binnen 30 Tagen um 14,2 Milliarden Dollar geschrumpft – so stark wie seit Juni 2022 nicht mehr, dem Jahr des letzten großen Zinszyklus. Dazu kommt Japan: Der Yen notiert mit gut 159 je Dollar nahe der Marke von 160, an der die Sorge vor Interventionen der Regierung in Tokio wächst. Ein abrupt stärkerer Yen könnte gehebelte Positionen weltweit unter Druck setzen. These der Redaktion: Bitcoin ist in diesem Herbst kein „digitales Gold“, sondern ein Liquiditätsbarometer – und das Barometer zeigt auf Sturm.
Die Chartmarken
Hält die Zone um 62.000 Dollar den Bitcoin Kurs?
Bislang verteidigen die Käufer eine klar umrissene Zone. Am Wochenende rutschte der Bitcoin Kurs bis knapp 62.000 Dollar – den tiefsten Stand seit Mitte Juli – und erholte sich danach wieder über 64.000 Dollar. Laut crypto.news wechselten zwischen Juli und Mitte August rund 1,4 Millionen Bitcoin zwischen 60.000 und 65.000 Dollar den Besitzer. Wer damals gekauft hat, liegt jetzt etwa bei null und verteidigt seinen Einstand. Fällt die Zone, sehen Marktbeobachter die 60.000-Dollar-Marke und das Juli-Tief von 57.803 Dollar als nächste Haltepunkte. Nach oben ist die 200-Wochen-Linie bei rund 68.000 Dollar die erste Hürde; unter sie war Bitcoin am 14. November gefallen.
|Marke
|Niveau
|Abstand zum Kurs
|Kostenbasis kurzfristiger Halter (Glassnode)
|75.600 $
|+17 %
|True Market Mean (Glassnode)
|77.500 $
|+20 %
|Einstand jüngerer Käufer (CryptoQuant)
|rund 80.300 $
|+24 %
|Durchschnittspreis Strategy
|75.452 $
|+17 %
|200-Wochen-Linie
|rund 68.000 $
|+5 %
|Unterstützungszone (crypto.news)
|62.000–63.000 $
|−3 bis −4 %
|Juli-Tief
|57.803 $
|−10 %
Abstand zum Bitcoin Kurs von 64.535 $ (Kraken, 17.11.2026, 12:17 Uhr MEZ), eigene Rechnung. Glassnode-Werte mit Stand 9.11.2026.
Quelle: Glassnode via ChainCatcher; CryptoQuant via Blockhead; Strategy (8-K vom 16.11.2026); crypto.news
Die Tabelle zeigt das eigentliche Problem: Fast alle wichtigen Kostenbasen liegen über dem aktuellen Kurs. Die Kostenbasis der kurzfristigen Halter, also aller Coins, die jünger als 155 Tage sind, beziffert Glassnode auf 75.600 Dollar, den „True Market Mean“, den durchschnittlichen Einstand der aktiven Marktteilnehmer, auf 77.500 Dollar. Jüngere Käufer liegen laut CryptoQuant im Schnitt rund 15 Prozent im Minus. Jede Erholung in Richtung dieser Marken dürfte deshalb auf Verkäufer treffen, die einfach nur ohne Verlust aussteigen wollen.
Hebel und Stimmung
Ist der Terminmarkt schon ausgebrannt?
Der Hebel ist weitgehend aus dem Markt gespült. Am Wochenende wurden binnen 24 Stunden rund 2 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen zwangsweise aufgelöst, 83 Prozent davon Wetten auf steigende Kurse. In den vergangenen 24 Stunden waren es laut CoinGlass nur noch rund 274 Millionen Dollar, bei Bitcoin traf es dabei mehr Short- als Long-Positionen. Die Finanzierungssätze für Dauer-Terminkontrakte fielen von rund 11 Prozent pro Jahr auf Werte zwischen leicht negativ und 5 Prozent. Der Angst-und-Gier-Index stand am Wochenende bei 10, am Dienstag bei 12 – extreme Angst. Solche Werte gelten manchen Marktteilnehmern als Kontraindikator; eine Garantie für eine Bodenbildung sind sie nicht.
Krypto-Aktien
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Strategy, Coinbase und die Miner?
Die Strategy Aktie reagiert wie ein Hebel auf den Bitcoin Kurs. Sie schloss am Montag rund 7,7 Prozent tiefer bei etwa 103 Dollar. Michael Saylors Firma hält laut Pflichtmitteilung vom Montag 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar und liegt damit rechnerisch rund 14 Prozent unter Einstand. In der Vorwoche kaufte Strategy nur 485 Bitcoin nach. Zusätzlich belastet, dass der Indexanbieter MSCI die Aktie zum 30. November aus mehreren Indizes nimmt. Die Coinbase Aktie verlor am Montag rund 6 Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit Februar 2024; der Miner MARA büßte im Handelsverlauf rund 7 Prozent ein. Für die Coinbase Aktie gilt: Sinkende Kurse und schrumpfende Stablecoin-Bestände drücken auf Handelsvolumen und Zinserträge zugleich.
Termine
Was müssen Bitcoin-Anleger jetzt beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze Oktober
Starker Konsum würde die Zinserhöhungsthese stützen; um 15:15 Uhr folgt die Industrieproduktion.
Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller
Offizielles Thema ist der Zahlungsverkehr – der Markt achtet auf jedes Wort zum Dezember-Schritt.
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Bitcoin läuft eng mit den Technologiewerten; die Zahlen sind ein Test für die Risikobereitschaft.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll und Anthropic-Preisfestsetzung
Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie breit die Mehrheit für eine Anhebung ist.
25. und 30. November: PCE-Inflation und MSCI-Termin für Strategy
Die Lieblingsinflationsrate der Fed und der Indexaustritt der Strategy Aktie.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie steht der Bitcoin Kurs am 17. November 2026?
Gegen 12:15 Uhr MEZ kostet ein Bitcoin an der Börse Kraken rund 64.500 Dollar, 0,4 Prozent weniger als zu Tagesbeginn und rund 26 Prozent weniger als zum Jahresende 2025.
Warum belasten steigende Anleiherenditen den Bitcoin Kurs?
Wer mit US-Staatsanleihen über 5 Prozent Rendite erzielt, braucht gute Gründe für eine ertraglose Anlage wie Bitcoin. Zudem verteuern höhere Zinsen Kredite und entziehen dem Markt Liquidität.
Wie reagieren Strategy Aktie und Coinbase Aktie?
Beide fielen am Montag deutlich stärker als Bitcoin: die Strategy Aktie um rund 7,7 Prozent, die Coinbase Aktie um rund 6 Prozent.
Gibt es eine Bitcoin Prognose der Redaktion?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind in dieser Woche Waller, das Fed-Protokoll und die Nvidia-Zahlen.
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