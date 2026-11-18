Am Mittwochmittag lag der Kurs laut Ted Pillows bei etwa 64.100 Dollar, die Tagesspanne reichte bis dahin von 64.108 bis 65.002 Dollar. Im Nachmittagshandel kippte die Stimmung. Nach CoinGlass-Daten lag das Tagestief bei rund 62.250 Dollar. Gleichzeitig wurden binnen 24 Stunden rund 150 Millionen Dollar an Bitcoin-Futures liquidiert, 74 Prozent davon waren Long-Positionen. Das ist deutlich weniger als die Liquidationswelle vom Wochenende, bei der laut Altcoin Buzz mehr als 2 Milliarden Dollar zusammenkamen. Der Markt ist also nicht in Panik verkauft worden, er hat Stück für Stück nachgegeben.

Die technische Lage ist angeschlagen: Der 14-Tage-RSI liegt laut crypto.news bei 23,49 und damit tief im überverkauften Bereich. Der 200-Wochen-Durchschnitt, den Bitcoin in der Vorwoche verloren hat, verläuft bei rund 68.000 Dollar. Als Unterstützung nennt Ted Pillows die Zonen um 63.336, 62.006 und 60.000 Dollar, als Widerstand 65.002 und 65.447 Dollar. Das sind Marken der Chartbeobachter, keine Prognosen von aktiencheck.de.