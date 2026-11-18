Der Bitcoin Kurs hat am Mittwoch die Marke von 63.000 US-Dollar nach unten durchbrochen. Gegen 18:13 Uhr MEZ (12:13 Uhr New Yorker Zeit) notierte Bitcoin bei 62.601 Dollar und damit 2,0 Prozent im Minus auf 24 Stunden. Auslöser ist die Zinsangst: Fed-Gouverneur Christopher Waller hat im Gespräch mit CNBC eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember nicht ausgeschlossen, am Abend folgte das Protokoll der Oktober-Sitzung. Der Index für Anlegerstimmung steht mit 11 Punkten weiter auf „Extreme Angst“, und auch die Krypto-Aktien wie Strategy Aktie (Ticker MSTR) und Coinbase Aktie (Ticker COIN) geben nach.
Bitcoin Kurs: Unter 63.000 Dollar, Angst-Index bei 11, RSI bei 23 – ist der Fed-Schock schon eingepreist?
Der Bitcoin Kurs fällt am Mittwoch auf rund 62.600 Dollar, Waller bringt eine Halbpunkt-Erhöhung ins Spiel und das Fed-Protokoll sieht weitere Zinsschritte. Die Tagesbilanz zu Bitcoin, ETF-Abflüssen und Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase.
Tagesbilanz 22 Uhr
Warum fällt der Bitcoin Kurs unter 63.000 Dollar?
Es ist kein Crash über Nacht, sondern ein zäher Abwärtsdruck: Bitcoin schloss die Vorwoche nach Angaben von CoinReporter 12,6 Prozent tiefer knapp über 65.000 Dollar und rutscht seither weiter.
Am Mittwochmittag lag der Kurs laut Ted Pillows bei etwa 64.100 Dollar, die Tagesspanne reichte bis dahin von 64.108 bis 65.002 Dollar. Im Nachmittagshandel kippte die Stimmung. Nach CoinGlass-Daten lag das Tagestief bei rund 62.250 Dollar. Gleichzeitig wurden binnen 24 Stunden rund 150 Millionen Dollar an Bitcoin-Futures liquidiert, 74 Prozent davon waren Long-Positionen. Das ist deutlich weniger als die Liquidationswelle vom Wochenende, bei der laut Altcoin Buzz mehr als 2 Milliarden Dollar zusammenkamen. Der Markt ist also nicht in Panik verkauft worden, er hat Stück für Stück nachgegeben.
Die technische Lage ist angeschlagen: Der 14-Tage-RSI liegt laut crypto.news bei 23,49 und damit tief im überverkauften Bereich. Der 200-Wochen-Durchschnitt, den Bitcoin in der Vorwoche verloren hat, verläuft bei rund 68.000 Dollar. Als Unterstützung nennt Ted Pillows die Zonen um 63.336, 62.006 und 60.000 Dollar, als Widerstand 65.002 und 65.447 Dollar. Das sind Marken der Chartbeobachter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Was sagt das Fed-Protokoll zum Bitcoin Kurs?
Die Fed hat die Zinsen Ende Oktober bei 3,75 bis 4 Prozent belassen, mit zehn zu zwei Stimmen: Cook und Hammack wollten bereits um 25 Basispunkte anheben. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll halten fast alle Teilnehmer weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich nötig, einige können sich im Dezember auch mehr als 25 Basispunkte vorstellen, falls die Inflation ungünstig bleibt. Die PCE-Inflation lag im September bei 3,6 Prozent, die Kernrate bei 3,1 Prozent. Die nächste Sitzung steht am 8. und 9. Dezember an.
Für Bitcoin ist das eine unbequeme Konstellation. Die Kryptowährung gilt vielen Anlegern als Liquiditätswette, steigende Zinsen und ein starker Dollar entziehen ihr Rückenwind. Der Markt rechnet nach CoinReporter bislang mit 25 Basispunkten im Dezember. Eine Halbpunkt-Erhöhung wäre eine Überraschung. Wie Bitcoin auf das Protokoll selbst reagiert hat, lag bis zum Redaktionsschluss nicht belastbar vor. Die Kurszahlen stammen von 18:13 MEZ. Gold fiel am Mittwoch laut Ted Pillows um 2,1 Prozent auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Bitcoin ist also nicht allein, die Zinsangst trifft auch den klassischen Krisenschutz.
Kommt das Geld der ETF-Anleger zurück?
Bisher nicht. Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin verzeichneten am Dienstag laut Farside einen Netto-Abfluss von 239,9 Millionen Dollar, davon allein 209,5 Millionen beim iShares Bitcoin Trust (IBIT). Am Montag waren es nur 7,9 Millionen Dollar Zufluss. In den sieben Handelstagen bis zum 13. November summierten sich die Abflüsse auf rund 1,91 Milliarden Dollar. Die Zahlen für Mittwoch standen am späten Nachmittag noch aus.
|Wert
|Stand
|Veränderung
|Bitcoin (BTC)
|62.601 USD (18.11., 18:13 MEZ)
|-2,0 % in 24 Std.
|Ether (ETH)
|1.748,87 USD (18.11., 18:13 MEZ)
|-2,0 % in 24 Std.
|Solana (SOL)
|72,94 USD (18.11., 18:13 MEZ)
|+0,6 % in 24 Std.
|Strategy (MSTR)
|92,11 USD (Mittwochnachmittag)
|-4 %
|Coinbase (COIN)
|115,02 USD (Dienstagsschluss)
|-4,0 %
Zeitpunkte unterscheiden sich je nach Quelle; US-Aktien in US-Dollar an der Heimatbörse. Strategy-Kurs vom Mittwochnachmittag, Coinbase-Kurs vom Dienstagsschluss.
Quelle: CoinGecko, CoinGlass, Farside, CoinReporter, Ted Pillows
Wie stark belastet der Bitcoin Kurs die Krypto-Aktien?
Besonders sichtbar wird der Druck bei Strategy. Die Strategy Aktie verlor am Mittwochnachmittag laut CoinReporter rund 4 Prozent auf 92,11 Dollar, die Vorzugsaktie STRC fiel um 3 Prozent auf 95,75 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit August. Der Bitcoin-Bestand des Unternehmens liegt bei einem durchschnittlichen Einstandspreis von 75.452 Dollar je Bitcoin rund 9,5 Milliarden Dollar unter Wasser. Wer die Strategy Aktie beobachtet, beobachtet damit faktisch den Bitcoin Kurs mit Hebel. Die Coinbase Aktie schloss am Dienstag bei 115,02 Dollar und 4,0 Prozent im Minus, weil Handelsumsätze mit dem Kursniveau von Bitcoin und Ether sinken.
Was beobachten Anleger in den nächsten Tagen?
Mehrere Termine bestimmen den Takt: die ETF-Flows für Mittwoch und Donnerstag, der Optionsverfall bis zum 20. November, weitere Aussagen von Fed-Vertretern und am 8. und 9. Dezember die nächste Zinsentscheidung. Wer wissen will, ob die Angst übertrieben ist, schaut auf drei Größen: ETF-Zuflüsse, Funding-Raten und die Reaktion der Krypto-Aktien. Bleibt der Abfluss bei den ETFs bestehen, bleibt auch die institutionelle Nachfrage der fehlende Baustein.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Laut CoinGecko lag Bitcoin am 18. November um 18:13 Uhr MEZ bei 62.601 US-Dollar, ein Minus von 2,0 Prozent auf 24 Stunden.
Warum fällt der Bitcoin Kurs? Hauptgründe sind die Zinsangst nach den Aussagen von Fed-Gouverneur Waller und dem Fed-Protokoll, Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs und ein Markt in „Extremer Angst“.
Was bedeutet eine Bitcoin Prognose in dieser Lage? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab. Als Orientierung dienen Marken wie der 200-Wochen-Durchschnitt bei rund 68.000 Dollar und die Unterstützungen bei 62.006 und 60.000 Dollar, die Chartbeobachter nennen.
Wie hängen Strategy Aktie und Bitcoin zusammen? Strategy hält einen großen Bitcoin-Bestand, die Aktie reagiert deshalb stark auf den Bitcoin Kurs.
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