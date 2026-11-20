Bitcoin Kurs: Unter 62.000 Dollar auf dem tiefsten Stand seit fünf Monaten, dritte Woche mit über einer Milliarde Dollar ETF-Abflüssen – wer fängt den Kursrutsch auf?
aktiencheck.de Redaktion7 Min.
Der Bitcoin Kurs ist am Freitagmorgen unter 62.000 US-Dollar gefallen und steuert auf die siebte Verlustwoche in Folge zu. Der KI-Ausverkauf an den Aktienmärkten, Zinserhöhungsängste und die Sorge vor schärferer US-Regulierung belasten Bitcoin, Ether und Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase.
Der Bitcoin Kurs ist am Freitagmorgen unter die Marke von 62.000 US-Dollar gerutscht: Um 06:59 Uhr MEZ (00:59 Uhr in New York) notierte die größte Kryptowährung bei 61.874 US-Dollar, 2,3 Prozent im Minus, und damit nahe dem tiefsten Stand seit rund fünf Monaten. Das meldet Reuters über Investing.com. Auslöser ist ein Mix aus dem Ausverkauf bei KI-Aktien, der Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und der Sorge, dass die Demokraten nach den Midterms strengere Krypto-Regeln durchsetzen.
Erst am frühen Morgen hatte die Redaktion beschrieben, dass der Bitcoin Kurs seit dem 14. November in einer Spanne zwischen 62.000 und 65.000 Dollar festhängt. Mit dem Rutsch unter 62.000 Dollar ist die untere Kante dieser Spanne nun gebrochen, jedenfalls auf dem Stand vom Freitagmorgen. Für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase oder MARA ist das keine Randnotiz, denn ihre Kurse folgen dem Bitcoin Kurs derzeit besonders eng.
Der Befund
Wie tief ist der Bitcoin Kurs gefallen – und wie lange schon?
Die Zahlen sind unerquicklich. Laut Reuters steuert Bitcoin auf die siebte Verlustwoche in Folge zu. Das Wochenminus beziffert die Nachrichtenagentur bis zum Freitagmorgen auf 4,1 Prozent. Nach rollierenden sieben Tagen waren es laut dem Newsletter „Why It Moved“ (Stand Donnerstag, 19. November, 21:16 Uhr UTC) rund 13 Prozent, bei einem Kurs von 61.635 US-Dollar.
Der Abstand zu früheren Marken ist größer: Bitcoin liegt unter der 200-Tage-Linie, die laut Investingnews zuletzt bei rund 73.134 US-Dollar verlief (Stand 10. November). Die Börsenwert-Rangliste bleibt dennoch eindeutig: Bitcoin kommt auf einen Marktwert von rund 1,3 Billionen US-Dollar, Ether auf rund 233 Milliarden (Fortune, Stand 19. November, 06:00 Uhr New Yorker Zeit).
Krypto-Kurse im Überblick
Kryptowährung
Kurs
24 Stunden
Stand
Bitcoin
61.874 US-Dollar
-2,3 %
20.11., 06:59 MEZ
Ether
1.742 US-Dollar
-3,6 %
20.11., 06:59 MEZ
XRP
unter 1 US-Dollar
-1,8 %
20.11., 06:59 MEZ
Dogecoin
–
-3,2 %
20.11., 06:59 MEZ
Solana
rund 72 US-Dollar
-1,6 %
19.11., 22:16 MEZ
BNB
579 US-Dollar
+0,4 %
19.11., 22:16 MEZ
Die Spalte Stand nennt den jeweiligen Zeitpunkt. Solana und BNB stammen vom Vorabend, alle übrigen Werte vom Freitagmorgen.
Quelle: Reuters via Investing.com (20.11.2026); Why It Moved (19.11.2026)
Was drückt den Bitcoin Kurs: KI-Ausverkauf, Zinsen oder Regulierung?
Nach Lesart von Reuters trifft der Ausverkauf bei KI-Bewertungen die Risikobereitschaft insgesamt. Der Börsengang von Anthropic (Nasdaq: ANT) schloss deutlich unter den Tageshöchstständen, das habe die Stimmung zusätzlich gedrückt. Zugleich zeigt der Rest des Marktes, wie breit der Druck ist: Gold verlor am Freitagmorgen 3,59 Prozent, Silber 5,76 Prozent, der Dollar-Index erreichte ein 19-Monats-Hoch, die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe lag bei 5,01 Prozent.
Dazu kommt die Geldpolitik. Die Fed hält den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent, doch der Markt preist für Dezember eine Erhöhung mit hoher Wahrscheinlichkeit ein; CME FedWatch zeigte laut CryptoTicker am 14. November 88,5 Prozent. Höhere Zinsen verteuern Hebel und machen zinslose Anlagen wie Bitcoin unattraktiver. Dritter Treiber ist Washington: Die Demokraten haben nach den Midterms beide Kongresskammern gewonnen, und Senatorin Elizabeth Warren gilt als künftige Chefin des Banken-Ausschusses im Senat. Das schürt laut Reuters die Sorge vor strengeren Regeln.
Wer verkauft Bitcoin: Was sagen die ETF-Abflüsse?
Der deutlichste Beleg für nachlassende institutionelle Nachfrage sind die Bitcoin-ETFs. Laut SoSoValue flossen in dieser Woche 1,12 Milliarden US-Dollar netto aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab, die dritte Woche in Folge mit mehr als einer Milliarde Dollar. Allein am Mittwoch, dem 18. November, waren es laut Why It Moved mehr als 300 Millionen Dollar. Die ETFs sind der Kanal, über den Pensionskassen, Vermögensverwalter und Privatanleger in den vergangenen Jahren am stärksten in Bitcoin gekommen sind; drehen sie ab, fehlt dem Markt der wichtigste Käufer.
Wie stehen Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase da?
Die Schwäche der Kryptowährungen schlägt voll auf die Börsenkurse durch. Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR), die Bitcoin-Holding schlechthin, lag zuletzt bei rund 90 US-Dollar, 26 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche (Simply Wall St via Yahoo Finance, 19. November). Das Unternehmen hält 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 US-Dollar (Form 8-K vom 16. November); beim aktuellen Bitcoin Kurs liegt dieser Bestand rechnerisch klar unter den Anschaffungskosten. Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) schloss am Montag, dem 16. November, bei 119,84 US-Dollar und damit auf dem tiefsten Schlusskurs seit mehr als zwei Jahren (Trefis, 17. November).
Auch bei den Minern zeigt sich der Druck: MARA Holdings (Nasdaq: MARA) hat über eine Tochter am 17. November 185 Millionen Dollar neue Anleihen mit 8,75 Prozent Zins und Fälligkeit 2032 platziert, um den Kauf von Long Ridge Energy mitzufinanzieren (Investingnews, 18. November). Gegenbeispiel aus der Stablecoin-Ecke: Die Weltbank testet mit Citi und der Circle Aktie (NYSE: CRCL) regulierte Stablecoin-Zahlungen.
Was sollten Anleger beim Bitcoin Kurs jetzt beobachten?
Die nächsten Wegmarken stehen fest. Am 25. November um 14:30 Uhr MEZ erscheint die US-Inflationsdaten-Messgröße PCE für Oktober. Am 26. November bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Am 30. November wird die MSCI-Indexentscheidung wirksam, die Firmen mit großen Krypto-Beständen wie Strategy betreffen kann. Am 9. Dezember steht laut CryptoTicker der Zinsentscheid der Fed an. Dazwischen liefern die täglichen ETF-Flows von Farside und SoSoValue den schnellsten Hinweis, ob die Käufer zurückkehren.
FAQ: Antworten zum Bitcoin Kurs
Warum fällt der Bitcoin Kurs heute?
Laut Reuters belasten der KI-Ausverkauf, die erwartete Zinserhöhung der Fed im Dezember, ein starker Dollar und die Sorge vor strengerer Krypto-Regulierung nach den Midterms. Hinzu kommen Abflüsse aus Bitcoin-ETFs.
Wie tief liegt Bitcoin unter dem Rekordhoch?
Die Redaktion kann das Rekordhoch auf Basis der geprüften Quellen nicht belegen und nennt deshalb keine Prozentzahl. Belegt ist: Bitcoin notiert nahe einem Fünf-Monats-Tief und liegt unter der 200-Tage-Linie von rund 73.134 US-Dollar.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Bitcoin Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen. Drittmeinungen nennt die Redaktion nur mit Haus, Datum und Quelle.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs?
Besonders eng folgen Strategy (MSTR), Coinbase (COIN), MARA (MARA) sowie weitere Bitcoin-Miner dem Bitcoin Kurs, weil ihre Geschäftsmodelle direkt von Bitcoin-Preisen, Handelsvolumen oder Mining-Erträgen abhängen.
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