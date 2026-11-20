Der Bitcoin Kurs ist am Freitagmorgen unter die Marke von 62.000 US-Dollar gerutscht: Um 06:59 Uhr MEZ (00:59 Uhr in New York) notierte die größte Kryptowährung bei 61.874 US-Dollar, 2,3 Prozent im Minus, und damit nahe dem tiefsten Stand seit rund fünf Monaten. Das meldet Reuters über Investing.com. Auslöser ist ein Mix aus dem Ausverkauf bei KI-Aktien, der Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und der Sorge, dass die Demokraten nach den Midterms strengere Krypto-Regeln durchsetzen.

Erst am frühen Morgen hatte die Redaktion beschrieben, dass der Bitcoin Kurs seit dem 14. November in einer Spanne zwischen 62.000 und 65.000 Dollar festhängt. Mit dem Rutsch unter 62.000 Dollar ist die untere Kante dieser Spanne nun gebrochen, jedenfalls auf dem Stand vom Freitagmorgen. Für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase oder MARA ist das keine Randnotiz, denn ihre Kurse folgen dem Bitcoin Kurs derzeit besonders eng.