Bitcoin Kurs am Morgen des 25.11.2026, rund –2,3 % in 24 Stunden (Why It Moved) ca. 59.850 $

Liquidationen am Kryptomarkt binnen 24 Stunden, davon rund 84 % Long-Positionen (CoinGlass, Stand 24.11. abends) 472 Mio. $