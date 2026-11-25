Der Bitcoin Kurs hat die Marke von 60.000 Dollar am Mittwochmorgen (25.11.2026, Stand Morgenstunden MEZ) nicht zurückerobert: Die älteste Kryptowährung der Welt notiert bei rund 59.850 Dollar, etwa 2,3 Prozent unter dem Stand von vor 24 Stunden. Am Abend zuvor lag sie laut CoinGlass bei rund 59.774 Dollar und damit zeitweise knapp 4,8 Prozent im Minus. Auslöser sind Berichte über neue US-Zölle, anhaltende Mittelabflüsse bei den Bitcoin-ETFs und ein Markt, der sich im Gleichschritt mit angeschlagenen Tech-Werten bewegt.
Bitcoin Kurs: Unter 60.000 Dollar, 472 Millionen Dollar Liquidationen und neue Zoll-Angst – was sagt der PCE-Wert um 14:30 Uhr?
Der Bitcoin Kurs notiert am Mittwochmorgen bei rund 59.850 Dollar. Neue Zollpläne, fünf ETF-Abflusstage in Folge und die US-Inflationsdaten am Nachmittag halten den Kryptomarkt in Atem.
Für Anleger, die den Bitcoin Kurs und die Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase oder die Bitcoin-Miner verfolgen, ist der heutige Tag ein Prüfstein: Um 14:30 Uhr MEZ erscheint der US-PCE-Preisindex für Oktober, der bevorzugte Inflationsmaßstab der Notenbank Fed. Fällt er höher aus als erwartet, könnte das die Zinsängste weiter anheizen.
Auslöser
Warum fällt der Bitcoin Kurs unter 60.000 Dollar?
Der unmittelbare Anlass ist ein Zollbericht. Laut Bloomberg bereitet die US-Regierung höhere Zölle auf Produkte aus China, der EU und mehr als einem Dutzend weiterer Volkswirtschaften vor. Hintergrund ist eine Untersuchung zu Industriesubventionen und Produktionskapazitäten. Welche Sätze gelten sollen, für welche Waren und ab wann, ist laut dem Bericht noch offen. Genau diese Unsicherheit belastet risikoreiche Anlagen: Bitcoin reagiert derzeit wie ein Technologiewert, nicht wie ein Zufluchtsort.
Dazu kommt ein technischer Verstärker. Binnen 24 Stunden wurden am Kryptomarkt laut CoinGlass 472 Millionen Dollar an Positionen zwangsliquidiert, davon rund 395 Millionen Dollar Long-Wetten, also auf steigende Kurse. Allein bei Bitcoin waren es 174 Millionen Dollar, bei Ether knapp 91 Millionen. Wer mit Hebel auf eine Erholung gesetzt hatte, musste verkaufen und drückte den Kurs zusätzlich.
|Kryptowährung
|Kurs (ca.)
|24h-Veränderung
|Bitcoin
|59.774 $
|–4,77 %
|Ether
|1.677 $
|–5,25 %
|Solana
|68,86 $
|–8,82 %
|XRP
|0,911 $
|–8,24 %
Kurse in US-Dollar. Angaben ohne Gewähr; Zeitstände weichen je nach Quelle ab.
Quelle: CoinGlass via Bitcoin Sistemi
ETF-Flüsse
Was bedeuten die ETF-Abflüsse für den Bitcoin Kurs?
Die Spot-Bitcoin-ETFs in den USA, über die institutionelle und private Anleger Bitcoin ohne eigene Wallet halten können, verzeichneten laut Farside am 23. November den fünften Handelstag in Folge Netto-Abflüsse: rund 570 Millionen Dollar an einem Tag, über fünf Sitzungen etwa 2,37 Milliarden Dollar. Den größten Anteil trug der iShares Bitcoin Trust von BlackRock (IBIT) mit rund 509 Millionen Dollar. Nur der Fidelity-Fonds FBTC meldete mit gut 13 Millionen Dollar einen kleinen Zufluss.
Das Muster ist nicht neu. Schon in der Vorwoche hatten die US-Bitcoin-ETFs laut The Block (Daten SoSoValue) zum zweiten Mal in Folge über eine Milliarde Dollar verloren. Wenn institutionelles Geld abfließt, fehlt dem Markt der Käufer, der in früheren Phasen jede Schwäche aufgefangen hat. Ein Analyst, den Bitcoin Sistemi zitiert, sieht tägliche Abflüsse von mehr als 500 Millionen Dollar nicht durch neue Nachfrage ausgeglichen.
Makro
Wie hängen Bitcoin, Nasdaq und Dollar zusammen?
Matthew Sigel von VanEck verweist auf straffe Kreditbedingungen und einen starken Dollar. Die Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq sei auf ein Vier-Jahres-Hoch geklettert. Die jüngste Erholung hatte mit der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia begonnen und war an den Tech-Märkten schnell wieder verpufft. Am Kryptomarkt zeigte sich das am Dienstag bei den Krypto-Aktien: Die Miner TeraWulf und Core Scientific verloren laut Bitcoin Sistemi 13,2 beziehungsweise 11,2 Prozent. Der Kryptomarkt insgesamt kommt laut Why It Moved auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,1 Billionen Dollar, der Bitcoin-Anteil liegt bei rund 58,5 Prozent.
Der Analyst Michaël van de Poppe will laut Bitcoin Sistemi seine Long-Positionen neu bewerten, falls Bitcoin die Marke von 58.500 Dollar testet, und beobachtet für die kommenden Wochen den Bereich von 68.000 bis 72.000 Dollar. Das ist die Einschätzung eines Dritten, keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Worauf achten Anleger heute und in den nächsten Tagen?
Im Mittelpunkt steht der PCE-Index für Oktober um 14:30 Uhr MEZ. Besonders der Kernwert ohne Energie und Lebensmittel prägt die Zinserwartungen. Dazu kommen die täglichen ETF-Flüsse, die Farside und SoSoValue nach US-Handelsschluss melden, sowie die weitere Entwicklung der Zolldebatte. Die Marke von 58.500 Dollar, die Beobachter nennen, und die Rückkehr über 60.000 Dollar bleiben die psychologischen Eckpunkte.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am Morgen des 25.11.2026 liegt der Bitcoin Kurs bei rund 59.850 US-Dollar, etwa 2,3 Prozent niedriger als vor 24 Stunden (Quelle: Why It Moved).
Warum fällt Bitcoin heute? Genannt werden neue US-Zollpläne, ETF-Abflüsse, die Schwäche bei Tech-Aktien und Liquidationen gehebelter Long-Positionen.
Was ist der PCE-Index und warum zählt er für Bitcoin? Der PCE misst die Preisentwicklung beim privaten Konsum in den USA und gilt als Lieblingsmaß der Fed. Überraschungen verschieben die Zinserwartungen und damit die Bewertung riskanter Anlagen wie Bitcoin und Krypto-Aktien.
Was bedeuten die ETF-Abflüsse? Sie zeigen, dass mehr Anteile zurückgegeben als neu gezeichnet werden; die Fonds verkaufen dann Bitcoin, was Kursdruck erzeugen kann.
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