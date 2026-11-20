Der Bitcoin Kurs hat am Freitag die Marke von 60.000 US-Dollar erstmals seit Juli unterschritten und stand um 19:13 Uhr MEZ bei rund 58.400 Dollar (CoinDesk). Am Vorabend hatte der Schlusskurs noch bei 63.271 Dollar gelegen, der Verlust beträgt damit rund 7,6 Prozent (CryptoTicker, eigene Rechnung). Gut 1,5 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen wurden dabei liquidiert, die große Mehrheit davon Wetten auf steigende Kurse. Die Krypto-Aktien Strategy (Nasdaq: MSTR) und Coinbase (Nasdaq: COIN) hängen am Bitcoin Kurs und stehen unter Druck.
Bitcoin Kurs: Tagesbilanz mit Tief bei rund 58.400 Dollar, 1,5 Milliarden Dollar Liquidationen zu rund 90 Prozent Longs, Angstindex bei 12 - Wer zahlt die Rechnung dieses Freitags?
Der Bitcoin Kurs hat am Freitag die Marke von 60.000 Dollar verloren und um 19:13 Uhr MEZ rund 58.400 Dollar erreicht. Gut 1,5 Milliarden Dollar an Positionen wurden liquidiert, fast alle davon Wetten auf steigende Kurse. Die Tagesbilanz zu Bitcoin, ETF-Abflüssen und Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase.
Die Tagesbilanz
Wie tief ist der Bitcoin Kurs am Freitag gefallen – und wer wurde ausgestoppt?
Nach CoinDesk (18:13 Uhr UTC) notierte Bitcoin bei rund 58.437 Dollar, der Ticker der Seite zeigte 58.252 Dollar, ein Minus von 5,3 Prozent in 24 Stunden. Ether lag bei rund 1.602 Dollar. CryptoTicker meldete für 17:43 Uhr MEZ ein Tagestief von 58.995 Dollar bei CoinGecko; später gehandelte Kurse lagen darunter. Einen bestätigten Schlusskurs gibt es noch nicht, weil Kryptomärkte rund um die Uhr handeln. Die Gesamtmarktkapitalisierung lag laut CryptoTicker bei 2,07 Billionen Dollar.
Die Liquidationen zeigen, wie einseitig die Positionierung war. CoinGlass-Daten zufolge, die CryptoTicker wiedergibt, wurden in 24 Stunden 1,58 Milliarden Dollar liquidiert, 90,9 Prozent davon Long-Positionen, allein 892 Millionen Dollar in vier Stunden. Betroffen waren 266.554 Händler. Die größte Einzelliquidation war eine Ether-Position auf Binance über 11,98 Millionen Dollar.
Warum fällt Bitcoin gemeinsam mit der Wall Street?
Der Auslöser sitzt nach Einschätzung von Marktteilnehmern in den Aktienmärkten. Laut Startup Fortune, das sich auf Reuters stützt, fiel der Nasdaq Composite um 2,73 Prozent und der S&P 500 um 1,44 Prozent. Maxime Seiler, Chef von STS Digital, sagte CoinDesk: „This is a one-sided risk-off, with AI and tech leading it.“ Scott Freeman von Delphi Digital nannte eine mögliche Zinserhöhung der Fed bei schwächerem Wachstum „the setup for a policy error“. Der Leitzins liegt in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent; auf Polymarket lag die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung bis zum 9. Dezember zuletzt bei 94 Prozent (Startup Fortune).
Wie stark belasten die ETF-Abflüsse den Bitcoin Kurs?
Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten nach Farside-Daten am Donnerstag Abflüsse von 582,3 Millionen Dollar, davon 541,1 Millionen bei BlackRocks IBIT. Im November summiert sich das Minus auf rund 3,47 Milliarden Dollar. Für Freitag meldete Lookonchain nach einem Bericht von Odaily vorläufig 9.745 Bitcoin (rund 600 Millionen Dollar) an Netto-Abflüssen, im Sieben-Tage-Vergleich 20.635 Bitcoin (rund 1,27 Milliarden Dollar). Die Freitagszahl stammt vom frühen Nachmittag (14:34 Uhr MEZ) und ist nicht mit Farside bestätigt. Die ETFs gelten als wichtiger Maßstab für die Nachfrage institutioneller Anleger.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Bitcoin Kurs
|rund 58.437 US-Dollar
|19:13 Uhr MEZ
|Ether Kurs
|rund 1.602 US-Dollar
|19:13 Uhr MEZ
|Liquidationen 24 Std.
|1,58 Mrd. US-Dollar
|17:43 Uhr MEZ
|Marktkapitalisierung Krypto gesamt
|2,07 Bio. US-Dollar
|17:43 Uhr MEZ
|Angstindex
|12
|Nachmittag
|Bitcoin-ETF-Abfluss 19.11.
|-582,3 Mio. US-Dollar
|Farside
Stand: 20.11.2026, Uhrzeiten MEZ; Bitcoin und Ether rund um die Uhr gehandelt, daher kein Schlusskurs.
Quelle: CoinDesk, CryptoTicker, Farside
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Strategy und Coinbase?
Strategy hält 850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar je Coin (8-K vom 16. November). Bei rund 58.400 Dollar liegt der Bitcoin Kurs damit rund 22 Prozent unter dem Einstand (eigene Rechnung). Die Strategy Aktie notierte am Freitagnachmittag New Yorker Zeit (15:02 Uhr ET) nach 247Wall St. bei rund 80,36 Dollar, ein Minus von 44 Prozent in einem Monat. Die Coinbase Aktie schloss am Donnerstag bei 108,87 Dollar, dem niedrigsten Schlusskurs seit einem Jahr und nach sechs Verlusttagen in Folge (Trefis); einen Schlusskurs vom Freitag haben wir nicht belegt.
FAQ: Antworten zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs am 20. November 2026?
Um 19:13 Uhr MEZ lag der Bitcoin Kurs bei rund 58.437 Dollar (CoinDesk), nach 63.271 Dollar am Vorabend (CryptoTicker). Einen offiziellen Schlusskurs gibt es bei Kryptowährungen nicht.
Wie viel wurde bei dem Absturz liquidiert?
Rund 1,5 Milliarden Dollar in 24 Stunden (CoinGlass über CoinDesk und CryptoTicker), mit einem Longanteil von rund 90 Prozent.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Bitcoin Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien sind vom Bitcoin Kurs betroffen?
Vor allem die Strategy Aktie über ihren Bitcoin-Bestand und die Coinbase Aktie über das Handelsgeschäft, dazu Bitcoin-Miner und weitere Krypto-Aktien.
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