Nach CoinDesk (18:13 Uhr UTC) notierte Bitcoin bei rund 58.437 Dollar, der Ticker der Seite zeigte 58.252 Dollar, ein Minus von 5,3 Prozent in 24 Stunden. Ether lag bei rund 1.602 Dollar. CryptoTicker meldete für 17:43 Uhr MEZ ein Tagestief von 58.995 Dollar bei CoinGecko; später gehandelte Kurse lagen darunter. Einen bestätigten Schlusskurs gibt es noch nicht, weil Kryptomärkte rund um die Uhr handeln. Die Gesamtmarktkapitalisierung lag laut CryptoTicker bei 2,07 Billionen Dollar.

Die Liquidationen zeigen, wie einseitig die Positionierung war. CoinGlass-Daten zufolge, die CryptoTicker wiedergibt, wurden in 24 Stunden 1,58 Milliarden Dollar liquidiert, 90,9 Prozent davon Long-Positionen, allein 892 Millionen Dollar in vier Stunden. Betroffen waren 266.554 Händler. Die größte Einzelliquidation war eine Ether-Position auf Binance über 11,98 Millionen Dollar.