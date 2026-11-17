Der Bitcoin Kurs hält sich am Dienstagabend knapp über 64.000 Dollar – laut CoinGecko notierte die größte Kryptowährung gegen 18:10 Uhr MEZ (12:10 Uhr New Yorker Zeit) bei 64.265 Dollar, nach einem Tagestief von 63.269 Dollar am Nachmittag. Doch die eigentliche Warnung des Tages kommt nicht vom Kurszettel, sondern aus dem Maschinenraum des Marktes: Das Angebot an Stablecoins, den digitalen Dollar-Chips, mit denen an Kryptobörsen gehandelt wird, ist binnen 30 Tagen um 5,3 Prozent geschrumpft. Das ist nach Daten von DefiLlama, die CoinDesk am Dienstag auswertete, der stärkste Rückgang seit dem Zusammenbruch von Terra im Jahr 2022. Für Bitcoin, Ether und Krypto-Aktien wie Coinbase (COIN), Circle (CRCL) und Strategy (MSTR) ist das ein Signal, das schwerer wiegt als jede Tageskerze.
Bitcoin Kurs: Stablecoins schrumpfen so schnell wie seit dem Terra-Crash nicht – geht dem Kryptomarkt das Spielgeld aus?
Der Bitcoin Kurs pendelt am Dienstagabend um 64.000 Dollar, doch die eigentliche Warnung kommt aus dem Maschinenraum des Marktes: Das Angebot an Stablecoins ist binnen 30 Tagen um 5,3 Prozent geschrumpft – so stark wie seit 2022 nicht mehr. Was der Abfluss der „Casino-Chips“ für Bitcoin, Ether und Krypto-Aktien wie Coinbase, Circle und Strategy bedeutet.
Der Auslöser
Warum ist der Stablecoin-Abfluss ein Warnsignal für den Bitcoin Kurs?
Stablecoins sind das Spielgeld des Kryptomarkts. Wer Bitcoin kaufen will, tauscht an vielen Börsen zuerst Dollar in USDT oder USDC. Schrumpft dieser Bestand, verlässt Kaufkraft das System.
Laut CoinDesk-Daybook liegt das gesamte Stablecoin-Angebot nun bei 284,24 Milliarden Dollar. Allein die beiden Marktführer Tether (USDT) und USD Coin (USDC) verloren in 30 Tagen zusammen rund 4,5 Prozent oder etwa 11,6 Milliarden Dollar und kommen noch auf 244,5 Milliarden Dollar. Glassnode-Daten, die CoinDesk zitiert, zeigen dasselbe Bild aus einem anderen Blickwinkel: Die großen Dollar-Stablecoins sind auf das Niveau vom September 2025 zurückgefallen, nach einem Hoch von rund 273 Milliarden Dollar im Mai 2026. Mit anderen Worten: Es werden mehr Stablecoins zurückgetauscht als neu ausgegeben. Kernsatz der Redaktion: Wenn die Chips den Tisch verlassen, fehlt dem Bitcoin Kurs der Treibstoff für eine Erholung.
Über die Ursachen gibt es mehrere Erklärungen. Grayscale-Researchchef Zach Pandl nennt laut CoinDesk-Liveblog Umschichtungen aus Stablecoins nach dem Binance-Hack Ende Oktober – mit 6,3 Milliarden Dollar dem größten Diebstahl der Kryptogeschichte – als einen Treiber des November-Ausverkaufs. Analysten verweisen zudem auf die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen, die Hoffnungen auf schnelle Krypto-Gesetze gedämpft haben. Jamie Coutts von Real Vision sieht noch eine makroökonomische Pointe: Stablecoin-Emittenten gehören zu den wichtigen Käufern kurzlaufender US-Staatsanleihen. Schrumpfen sie, fehlt dem US-Finanzministerium ein Abnehmer – in einer Phase, in der die zehnjährige Rendite ohnehin über 5 Prozent liegt.
Das große Bild
Was belastet den Bitcoin Kurs neben den Stablecoins?
Der Abfluss trifft auf ein ohnehin feindliches Umfeld. Am Terminmarkt wird laut CoinDesk eine Zinserhöhung der Fed im Dezember mit rund 92 Prozent eingepreist – für Risikoanlagen, die jahrelang von billigem Geld lebten, eine Zäsur. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt wieder über 5 Prozent, der Nasdaq verlor am Montag 2,5 Prozent. Immerhin: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten am Montag laut Farside-Daten erstmals nach sieben Abflusstagen wieder einen kleinen Nettozufluss von 7,9 Millionen Dollar, der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock sammelte 76,5 Millionen Dollar ein. In den beiden Wochen davor waren zusammen gut 2,3 Milliarden Dollar abgeflossen.
Am Derivatemarkt wurden in 24 Stunden laut CoinDesk-Daten Positionen über 279,6 Millionen Dollar zwangsweise aufgelöst, das offene Interesse liegt bei 111 Milliarden Dollar. Vom Rekordhoch bei 126.198 Dollar im Oktober 2025 ist Bitcoin damit rund 49 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Das Wochenendtief bei 62.081 Dollar markierte den schwächsten Stand seit Juli.
|Kryptowährung
|Kurs
|24 Std.
|7 Tage
|Bitcoin (BTC)
|64.265 $
|−0,2 %
|−14,1 %
|Ether (ETH)
|1.839 $
|+1,1 %
|−13,2 %
|XRP
|0,96 $
|+0,2 %
|–
|Solana (SOL)
|72,54 $
|+1,8 %
|–
|BNB
|585,62 $
|−0,7 %
|–
|Dogecoin (DOGE)
|0,058 $
|−2,1 %
|−16,1 %
Abruf ca. 18:00–18:20 Uhr MEZ am 17.11.2026; Ether-Kurse wichen je nach Quelle ab (CoinDesk: 1.785 $).
Quelle: CoinGecko, CoinDesk, Cointelegraph
Krypto-Aktien
Was bedeutet der Abfluss für Coinbase, Circle und Strategy?
Für die Coinbase Aktie (ISIN US19260Q1076) ist das Stablecoin-Geschäft inzwischen eine tragende Säule: Im dritten Quartal brachten Erträge rund um USDC laut Exec Edge etwa 307 Millionen Dollar ein – bei einem Gesamtumsatz von 1,2 Milliarden Dollar. Ein schrumpfender USDC-Umlauf trifft Coinbase also doppelt, über weniger Handel und weniger Zinsertrag. Noch direkter hängt die Circle Aktie am Umlauf ihres Stablecoins. Und Strategy, mit 850.849 Bitcoin der größte börsennotierte Bitcoin-Halter, braucht für weitere Käufe aufnahmebereite Kapitalmärkte – genau die werden bei steigenden Zinsen enger. Die Coinbase Aktie schloss am Montag bei 119,84 Dollar, dem tiefsten Schlusskurs seit mehr als einem Jahr.
Termine
Worauf müssen Bitcoin-Anleger jetzt achten?
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Der KI-Konzern gilt als Stimmungsbarometer für alle Risikoanlagen, Bitcoin und Krypto-Aktien handeln seit Wochen im Gleichschritt mit Tech.
Mittwoch, 20 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung
Jedes Signal zur Zinserhöhung im Dezember wirkt direkt auf Liquidität und Dollar.
Stablecoin-Umlauf und ETF-Flüsse
Dreht das Stablecoin-Angebot wieder ins Plus und halten die ETF-Zuflüsse an, wäre das das erste Zeichen zurückkehrender Kaufkraft.
Zone um 62.000 Dollar
Das Wochenendtief gilt Händlern als nächste wichtige Marke für den Bitcoin Kurs.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie steht der Bitcoin Kurs am 17. November 2026?
Laut CoinGecko notierte Bitcoin gegen 18:10 Uhr MEZ bei 64.265 Dollar, das Tagestief lag bei 63.269 Dollar. Auf Sicht von sieben Tagen steht ein Minus von gut 14 Prozent.
Warum ist der Rückgang der Stablecoins wichtig für Bitcoin?
Stablecoins wie USDT und USDC sind die Kaufkraft an Kryptobörsen. Schrumpft ihr Angebot, fließt Geld aus dem Markt ab – laut DefiLlama in den vergangenen 30 Tagen so schnell wie seit dem Terra-Crash 2022 nicht mehr.
Welche Krypto-Aktien hängen am Stablecoin-Markt?
Vor allem Circle als Emittent von USDC und Coinbase, das an den USDC-Erträgen beteiligt ist. Indirekt betroffen sind alle Krypto-Aktien, deren Geschäft vom Handelsvolumen lebt.
Gibt es eine Bitcoin Prognose der Redaktion?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind die Nvidia-Zahlen, das Fed-Protokoll und die Frage, ob der Stablecoin-Umlauf wieder wächst.
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