Der Bitcoin Kurs hält sich am Dienstagabend knapp über 64.000 Dollar – laut CoinGecko notierte die größte Kryptowährung gegen 18:10 Uhr MEZ (12:10 Uhr New Yorker Zeit) bei 64.265 Dollar, nach einem Tagestief von 63.269 Dollar am Nachmittag. Doch die eigentliche Warnung des Tages kommt nicht vom Kurszettel, sondern aus dem Maschinenraum des Marktes: Das Angebot an Stablecoins, den digitalen Dollar-Chips, mit denen an Kryptobörsen gehandelt wird, ist binnen 30 Tagen um 5,3 Prozent geschrumpft. Das ist nach Daten von DefiLlama, die CoinDesk am Dienstag auswertete, der stärkste Rückgang seit dem Zusammenbruch von Terra im Jahr 2022. Für Bitcoin, Ether und Krypto-Aktien wie Coinbase (COIN), Circle (CRCL) und Strategy (MSTR) ist das ein Signal, das schwerer wiegt als jede Tageskerze.