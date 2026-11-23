Vor der Erholung stand ein Abverkauf: Die Nasdaq verlor in der Vorwoche rund 10 Prozent, Nvidia fiel am Freitag um 14 Prozent nach einem Reuters-Bericht über eine SEC-Prüfung der Bilanzierung. Bitcoin rutschte erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar und erreichte am Samstagmorgen sein Tief bei 55.106 Dollar. Nach Daten von CoinGlass wurden binnen 24 Stunden rund 2,6 Milliarden Dollar an Positionen liquidiert, überwiegend Long-Wetten. Wer gehebelt auf steigende Kurse gesetzt hatte, wurde ausgeräumt.

Die Rallye vom Montag zeigt das Spiegelbild: Laut Cointelegraph wurden in den vier Stunden bis 16:00 Uhr UTC erneut über 500 Millionen Dollar liquidiert, diesmal dürften Short-Positionen unter Druck geraten sein. Bitcoin.com zählte zum Stand 10:10 Uhr New Yorker Zeit 614 Millionen Dollar, davon 493 Millionen Dollar Longs. Solche Zahlen weichen je nach Börsenauswahl ab.