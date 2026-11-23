Der Bitcoin Kurs hat am Montag eine der schärfsten Erholungen des Jahres hingelegt: Um 16:34 Uhr MEZ stand Bitcoin (BTC) bei 63.354 US-Dollar, gut 4 Prozent im Plus binnen 24 Stunden und mehr als 13 Prozent über dem Samstagstief. Auslöser war zeitlich eine Nachricht aus der Aktienwelt: Der Nvidia-Verwaltungsrat hat Jensen Huang einstimmig als Präsident und CEO zurückgeholt, gegen 15:00 Uhr MEZ gemeldet. Binnen fünf Minuten sprang Bitcoin von rund 61.100 auf etwa 63.700 Dollar (finanzen.net), das Tageshoch liegt laut Cointelegraph bei 64.505 Dollar.
Bitcoin Kurs: Sprung auf 64.500 Dollar nach Huang-Comeback bei Nvidia, über 500 Millionen Dollar Liquidationen, Angstindex bei 11 – Trägt die Erholung auch ohne Nvidia?
Der Bitcoin Kurs springt nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze vom Wochenendtief bei 55.106 Dollar auf bis zu 64.505 Dollar. Doch ETF-Abflüsse, Optionsverfall und die Fed-Sitzung am 8./9. Dezember stellen die Erholung auf die Probe.
Ob Huangs Rückkehr die Ursache oder nur der Zündfunke war, lässt sich aus den Kursen allein nicht belegen. Klar ist: Der Kryptomarkt hängt derzeit an der Nasdaq. Nvidia sprang um 34,6 Prozent auf 169,03 Dollar (Yahoo Finance, 16:34 Uhr MEZ), die Nasdaq lag rund 7 Prozent im Plus. Auch Krypto-Aktien zogen an: Die Strategy Aktie gewann 13,8 Prozent auf 88,55 Dollar, die Coinbase Aktie 8,9 Prozent auf 111,03 Dollar.
Das große Bild
Warum hängt der Bitcoin Kurs an Nvidia und der Nasdaq?
Vor der Erholung stand ein Abverkauf: Die Nasdaq verlor in der Vorwoche rund 10 Prozent, Nvidia fiel am Freitag um 14 Prozent nach einem Reuters-Bericht über eine SEC-Prüfung der Bilanzierung. Bitcoin rutschte erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar und erreichte am Samstagmorgen sein Tief bei 55.106 Dollar. Nach Daten von CoinGlass wurden binnen 24 Stunden rund 2,6 Milliarden Dollar an Positionen liquidiert, überwiegend Long-Wetten. Wer gehebelt auf steigende Kurse gesetzt hatte, wurde ausgeräumt.
Die Rallye vom Montag zeigt das Spiegelbild: Laut Cointelegraph wurden in den vier Stunden bis 16:00 Uhr UTC erneut über 500 Millionen Dollar liquidiert, diesmal dürften Short-Positionen unter Druck geraten sein. Bitcoin.com zählte zum Stand 10:10 Uhr New Yorker Zeit 614 Millionen Dollar, davon 493 Millionen Dollar Longs. Solche Zahlen weichen je nach Börsenauswahl ab.
Kurse im Überblick
Wie stark erholen sich Ether, XRP und Solana?
|Wert
|Kurs
|Veränderung
|Bitcoin
|63.354 USD
|+4,2 %
|Ether
|1.787,79 USD
|+4,2 %
|XRP
|1,005 USD
|+9,0 %
|Solana
|76,40 USD
|+8,8 %
|Strategy Aktie
|88,55 USD
|+13,8 %
|Coinbase Aktie
|111,03 USD
|+8,9 %
Kryptowerte laut CoinGecko, Aktien laut Yahoo Finance (Handel an der US-Heimatbörse, 10:34 Uhr New Yorker Zeit). Veränderung: Bitcoin, Ether, XRP, Solana gegenüber 24 Stunden zuvor, Aktien gegenüber Freitagsschluss.
Quelle: CryptoTicker.io, 23.11.2026
Auffällig: Die Altcoins laufen im Rebound stärker als Bitcoin, XRP und Solana legen um rund 9 Prozent zu. Das ist typisch für Gegenbewegungen nach starken Abverkäufen, sagt aber nichts über die Nachhaltigkeit. Das Marktvolumen des gesamten Kryptomarkts lag am Nachmittag bei 2,24 Billionen Dollar, die Bitcoin-Dominanz bei 58,2 Prozent (CoinGecko).
Gegenwind
Was bremst den Bitcoin Kurs trotz Rallye?
Drei Dinge stehen im Weg. Erstens die Mittelflüsse: US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten von Dienstag bis Freitag Nettoabflüsse von rund 1,8 Milliarden Dollar, die vierte Abflusswoche in Folge. Allein am Freitag flossen 669,2 Millionen Dollar ab, davon 544,7 Millionen aus dem BlackRock-Fonds IBIT. Die Zahlen für Montag liegen erst nach US-Handelsschluss vor.
Zweitens die Fed. Nach dem Sitzungsprotokoll gilt eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte am 8./9. Dezember als Basisszenario; Fed-Gouverneur Waller hat laut finanzen.net sogar 0,5 Prozentpunkte ins Spiel gebracht, Finanzminister Bessent warnte vor einem „policy mistake“. Drittens der Optionsverfall am Freitag, 27. November: Rund 6,8 Milliarden Dollar (über 112.000 BTC) laufen aus, was die Kursschwankungen erhöhen kann.
Was jetzt zählt
Welche Termine bestimmen den Bitcoin Kurs in den nächsten Tagen?
Heute nach US-Handelsschluss: ETF-Flows vom Montag, die zeigen, ob Anleger die Erholung nutzen oder verkaufen.
Mittwoch: US-Inflationsdaten (PCE) vor Thanksgiving.
Freitag, 27.11.: Optionsverfall über rund 6,8 Milliarden Dollar.
4.12.: US-Arbeitsmarktbericht. 8./9.12.: Fed-Sitzung.
Zum Vergleich: Das Allzeithoch von 126.080 Dollar vom 6. Oktober 2025 liegt noch rund 49 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Warum steigt der Bitcoin Kurs heute? Zeitlich fiel der Sprung mit der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia und der Nasdaq-Erholung zusammen. Zusätzlich dürften Short-Eindeckungen nach dem Abverkauf eine Rolle gespielt haben; einen einzelnen belegten Auslöser gibt es nicht.
Wie tief fiel Bitcoin am Wochenende? Auf 55.106 Dollar an einzelnen Handelsplätzen, nach CoinGecko-Stundenwert auf 55.711 Dollar. Das war der tiefste Stand seit September 2024.
Was bedeutet der Angstindex von 11? Der Fear-and-Greed-Index misst die Marktstimmung von 0 (extreme Angst) bis 100 (extreme Gier). Ein Wert von 11 zeigt breite Verunsicherung, sagt aber nichts über die künftige Kursrichtung.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin? Unter anderem die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie sowie Bitcoin-Miner wie MARA oder CleanSpark, die am Montag zweistellig zulegten.
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