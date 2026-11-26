Der Mittwoch war ein Tag der zwei Gesichter. Zunächst fiel Bitcoin nach neuen US-Zollvorschlägen und einer heißen Inflationszahl unter 58.000 Dollar. Das Tagestief lag bei rund 57.300 Dollar, 15 Minuten nach der US-Eröffnung. Core-PCE lag im Oktober bei 3,3 Prozent und damit über den erwarteten 3,2 Prozent (KuCoin Daily Report), die Nasdaq rutschte zeitweise um mehr als 4 Prozent ab. Im Laufe des Abends eroberte Bitcoin die 60.000 Dollar zurück, das Tageshoch lag kurz nach 1 Uhr nachts bei 61.622 Dollar.

Nach CoinGlass-Daten wurden binnen 24 Stunden Bitcoin-Positionen über 264 Millionen Dollar liquidiert, davon 143 Millionen Dollar Shorts und 120 Millionen Dollar Longs; über alle Kryptowährungen waren es rund 692 Millionen Dollar bei etwa 144.000 betroffenen Tradern (crypto.news, 26.11., 05:39 Uhr UTC). Wenn Wetten auf fallende Kurse zwangsweise geschlossen werden, müssen die Händler Bitcoin kaufen. Das treibt den Kurs kurzfristig, ohne dass ein neuer Anleger Geld nachlegt.