Der Bitcoin Kurs notiert am Donnerstag, 26. November 2026, um 13:00 Uhr MEZ bei rund 60.656 Dollar und liegt damit 3,5 Prozent über dem Stand von vor 24 Stunden (Ted Pillows Market Report). An der Coinbase Exchange stand Bitcoin gegen 8:10 Uhr New Yorker Zeit (14:10 Uhr MEZ) bei 60.734 Dollar, in sieben Tagen bleibt ein Minus von 3,6 Prozent. Die Erholung kommt trotz schlechter Vorzeichen: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten am Mittwoch den siebten Abflusstag in Folge.
Bitcoin Kurs: Siebter ETF-Abflusstag in Folge, 453 Millionen Dollar raus, doch Short-Eindeckung hebt Bitcoin über 60.000 Dollar – Erholung oder nur Atempause?
Der Bitcoin Kurs steht am Donnerstagnachmittag bei rund 60.700 Dollar, obwohl die US-Spot-ETFs am Mittwoch den siebten Abflusstag in Folge verbuchten. Wer treibt die Erholung, wenn kein frisches Geld nachkommt?
Einen klaren neuen Auslöser nennt keine der geprüften Quellen. Ein Marktbericht räumt offen ein, man habe für den Anstieg keinen belegbaren Anlass gefunden. Ein anderer deutet ihn als technische Bewegung: Nicht neues Geld, sondern der Zwang zum Eindecken von Short-Positionen habe den Kurs über die Marke von 60.000 Dollar getragen. Das ist eine Einschätzung der Quelle, keine bestätigte Tatsache.
Das große Bild
Warum steigt der Bitcoin Kurs trotz ETF-Abflüssen – und wer kauft?
Der Mittwoch war ein Tag der zwei Gesichter. Zunächst fiel Bitcoin nach neuen US-Zollvorschlägen und einer heißen Inflationszahl unter 58.000 Dollar. Das Tagestief lag bei rund 57.300 Dollar, 15 Minuten nach der US-Eröffnung. Core-PCE lag im Oktober bei 3,3 Prozent und damit über den erwarteten 3,2 Prozent (KuCoin Daily Report), die Nasdaq rutschte zeitweise um mehr als 4 Prozent ab. Im Laufe des Abends eroberte Bitcoin die 60.000 Dollar zurück, das Tageshoch lag kurz nach 1 Uhr nachts bei 61.622 Dollar.
Nach CoinGlass-Daten wurden binnen 24 Stunden Bitcoin-Positionen über 264 Millionen Dollar liquidiert, davon 143 Millionen Dollar Shorts und 120 Millionen Dollar Longs; über alle Kryptowährungen waren es rund 692 Millionen Dollar bei etwa 144.000 betroffenen Tradern (crypto.news, 26.11., 05:39 Uhr UTC). Wenn Wetten auf fallende Kurse zwangsweise geschlossen werden, müssen die Händler Bitcoin kaufen. Das treibt den Kurs kurzfristig, ohne dass ein neuer Anleger Geld nachlegt.
Wie viel Geld ist im November aus den Bitcoin-ETFs abgeflossen?
Nach Farside-Daten verloren die US-Spot-Bitcoin-ETFs am 25. November netto 453,0 Millionen Dollar, allein der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock 329,7 Millionen Dollar. In den sieben Handelstagen vom 17. bis 25. November summieren sich die Abflüsse auf 3,05 Milliarden Dollar. Für den gesamten November sprechen die Quellen von rund 4,9 bis 5,4 Milliarden Dollar; je nach Datenanbieter und Stichtag weichen die Summen ab. Der Monat gilt laut KuCoin als größter monatlicher Netto-Abfluss seit dem Start der Produkte im Jahr 2024.
|Zeitraum
|Netto-Fluss
|Montag, 23.11.
|-570 Mio. $ (SoSoValue)
|Dienstag, 24.11.
|-231,6 Mio. $ (SoSoValue)
|Mittwoch, 25.11.
|-453,0 Mio. $ (Farside)
|Sieben Handelstage 17.–25.11.
|-3.052 Mio. $ (Farside)
|November gesamt
|rund -4,9 bis -5,4 Mrd. $
Die Anbieter SoSoValue und Farside weichen leicht voneinander ab; die Summen für November hängen vom Stichtag ab.
Quelle: SoSoValue und Farside via crypto.news, Ted Pillows, The Block (Stand 26.11.2026)
Was sagt der Derivatemarkt über die Stabilität des Bitcoin Kurses?
Der Hebel im System bleibt hoch. Das Open Interest in Bitcoin-Terminkontrakten liegt je nach Quelle bei 24,8 bis 25,8 Milliarden Dollar, das Verhältnis von Long- zu Short-Konten bei 2,66. Mehr Wetten auf steigende Kurse bedeuten, dass ein neuerlicher Rückschlag viele Positionen auf einmal treffen kann. Die Stimmung bleibt gedrückt: Der Angst-und-Gier-Index steht bei 11 („Extreme Fear“), der RSI im Tageschart bei rund 29 und damit im überverkauften Bereich (crypto.news).
Am Freitag, 27. November, läuft zudem ein großer Optionsverfall bei Deribit aus, mit einem Nominalwert von rund 6,8 bis 7 Milliarden Dollar. Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und handeln am Freitag nur bis 13 Uhr Ortszeit. Der Marktanalyst Talos beschreibt die Bewegung deshalb als fragil, weil die Liquidität in den Feiertagen dünn sei.
Welche Marken und Termine sollten Anleger beim Bitcoin Kurs beobachten?
Widerstand bei 61.500 bis 62.000 Dollar
Ein Tagesschluss darüber würde laut crypto.news den Weg Richtung 65.000 Dollar öffnen.
Unterstützung bei 60.000 und 57.200 Dollar
Die Marke von 60.000 Dollar wurde zuletzt mehrfach getestet; das Tagestief vom Mittwoch lag bei rund 57.300 Dollar.
58.525 Dollar als Schlüsselmarke
Laut Galaxy Research würde ein Tagesschluss darunter ein deutlich tieferes Tief signalisieren.
Termine
27.11. Optionsverfall; 29.11. OPEC+-Treffen; 1.12. Schluss der November-Monatskerze; 9.12. Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Am Markt wird eine Zinserhöhung je nach Quelle mit rund 85 bis 96 Prozent eingepreist.
Was bedeutet das für Strategy Aktie, Coinbase Aktie und andere Krypto-Aktien?
Die US-Börsen sind heute geschlossen, daher gibt es für Krypto-Aktien keine neuen Kurse; maßgeblich bleiben die Schlusskurse vom Mittwoch. Die Strategy Aktie (Ticker MSTR) und die Coinbase Aktie (Ticker COIN) reagieren erfahrungsgemäß eng auf den Bitcoin Kurs. Anleger achten daher auf die Eröffnung am Freitag und darauf, ob die Erholung dann ohne neue Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs trägt. Auch Miner wie Marathon, Riot oder CleanSpark hängen am Bitcoin Kurs.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Rund 60.700 Dollar am Donnerstag, 26.11.2026, um 13:00 bis 14:10 Uhr MEZ (Ted Pillows, Coinbase Exchange). Quellen weichen je nach Zeitpunkt um einige Hundert Dollar ab.
Warum steigt Bitcoin trotz ETF-Abflüssen? Ein Marktbericht führt die Bewegung auf Short-Eindeckungen zurück; einen bestätigten neuen Auslöser gibt es nicht.
Wie viel haben die Bitcoin-ETFs im November verloren? Je nach Anbieter rund 4,9 bis 5,4 Milliarden Dollar netto.
Was sagt der Angst-und-Gier-Index? Er steht bei 11, also „Extreme Fear“.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.