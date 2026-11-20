Die Strategy Aktie schloss am Donnerstag laut TradingNews bei 90,32 Dollar (minus 6,4 Prozent), die Coinbase Aktie bei 110,51 Dollar (minus 3,9 Prozent). Strategy hält 850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar je Coin (The Block); bei einem Bitcoin Kurs von 61.828 Dollar liegt der Bestand rechnerisch rund 18 Prozent unter dem Einstand. Das ist eine Rechnung der Redaktion. Für die MARA Aktie ist laut TradingNews der Hashprice von 30,45 Dollar je Petahash und Tag der zweite Gradmesser neben dem Bitcoin Kurs.

Anleger beobachten die ETF-Flows vom Donnerstag und Freitag, die Marken von 62.000 und 65.000 Dollar und die Fed-Signale bis zum 9. Dezember.