Der Bitcoin Kurs hängt seit dem Einbruch vom 14. November in einem Korridor fest: Zwischen 62.000 und 65.000 Dollar pendelt Bitcoin laut U.Today (Stand 20. November), am Donnerstag um 22:03 Uhr MEZ notierte die Kryptowährung bei 61.828 Dollar (Yahoo Finance), also am unteren Rand. Die Stimmung ist schlecht: Der Angst-Index steht bei 10 und lag vor einer Woche bei 28, in den vergangenen 24 Stunden wurden laut U.Today über 391 Millionen Dollar Positionen liquidiert, 288 Millionen davon Long-Wetten. Für Anleger von Krypto-Aktien wie der Strategy Aktie (90,32 Dollar am 19. November), der Coinbase Aktie (110,51 Dollar) oder MARA ist die Frage, ob der Korridor trägt, wichtiger als jede Tagesbewegung. Das ist eine Fortschreibung der Berichte der vergangenen Tage, der Auslöser sind die neuen Liquidationsdaten und die ETF-Zahlen vom Mittwoch.
Bitcoin Kurs: Seit dem 14. November gefangen zwischen 62.000 und 65.000 Dollar, 391 Millionen Dollar Liquidationen in 24 Stunden – wer entscheidet, ob die Spanne hält?
Der Bitcoin Kurs lag am Donnerstagabend bei 61.828 Dollar, der Angst-Index bei 10. Seit dem Einbruch vom 14. November pendelt Bitcoin zwischen 62.000 und 65.000 Dollar, die ETFs haben seit Dienstag 546 Millionen Dollar abgegeben. Was die Spanne für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase heißt.
Die Spanne
Wie lange hält der Bitcoin Kurs die Marke von 62.000 Dollar?
Laut U.Today handelt Bitcoin unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Drei davon laufen demnach bei rund 75.500 Dollar zusammen, das sind rund 22 Prozent über dem Kurs von 61.828 Dollar. Der Rückgang im vergangenen Monat beträgt über 20 Prozent nach einem Start bei rund 81.000 Dollar Anfang November. Das Handelsvolumen stieg laut U.Today um 13,6 Prozent auf 33 Milliarden Dollar, ein Zeichen für Verkaufsdruck, nicht für Kauflaune. Das Allzeithoch liegt bei 126.080 Dollar, der Abstand beträgt rund 50 Prozent (CoinGecko).
Die ETFs
Wer verkauft: Was zeigen die Bitcoin-ETF-Flows?
Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut SoSoValue (zitiert von The Market Periodical) am 17. November Abflüsse von 239,94 Millionen Dollar und am 18. November von 306,42 Millionen Dollar, der größte Tagesabfluss der letzten sieben Handelstage. Das Nettovermögen der Fonds sank auf 77,71 Milliarden Dollar, vor zwei Wochen waren es 95,90 Milliarden Dollar, ein Minus von rund 19 Prozent. In der Woche bis 13. November flossen 1,07 Milliarden Dollar ab. Zahlen für den 19. November lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
|Datum
|Netto-Fluss
|16.11.2026
|+7,99 Mio. USD
|17.11.2026
|-239,94 Mio. USD
|18.11.2026
|-306,42 Mio. USD
|Woche bis 13.11.2026
|-1,07 Mrd. USD
Netto-Zu- und Abflüsse der US-Spot-Bitcoin-ETFs, Angaben in Millionen US-Dollar.
Quelle: SoSoValue via The Market Periodical, 19.11.2026
Die Fed
Warum belastet die Fed den Bitcoin Kurs weiter?
Die Fed entscheidet am 9. Dezember über die Zinsen. Laut U.Today unterstützt Gouverneur Christopher Waller eine Erhöhung um 25 Basispunkte, die Inflation im Oktober lag bei 0,4 Prozent gegenüber erwarteten 0,3 Prozent. Hohe Zinsen und ein starker Dollar machen zinslose Anlagen wie Bitcoin relativ unattraktiver; die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag am Donnerstag bei 5,05 Prozent (Yahoo Finance).
Die Krypto-Aktien
Was heißt die Spanne für Strategy, Coinbase und MARA?
Die Strategy Aktie schloss am Donnerstag laut TradingNews bei 90,32 Dollar (minus 6,4 Prozent), die Coinbase Aktie bei 110,51 Dollar (minus 3,9 Prozent). Strategy hält 850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar je Coin (The Block); bei einem Bitcoin Kurs von 61.828 Dollar liegt der Bestand rechnerisch rund 18 Prozent unter dem Einstand. Das ist eine Rechnung der Redaktion. Für die MARA Aktie ist laut TradingNews der Hashprice von 30,45 Dollar je Petahash und Tag der zweite Gradmesser neben dem Bitcoin Kurs.
Anleger beobachten die ETF-Flows vom Donnerstag und Freitag, die Marken von 62.000 und 65.000 Dollar und die Fed-Signale bis zum 9. Dezember.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am Donnerstag um 22:03 Uhr MEZ lag er bei 61.828 Dollar (Yahoo Finance). Einen belegten Kurs von Freitagmorgen hatte die Redaktion bei Redaktionsschluss nicht.
Warum fällt der Bitcoin Kurs? ETF-Abflüsse, die erwartete Zinserhöhung der Fed und Liquidationen gehebelter Positionen kommen zusammen. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen.
Wie viel Geld floss aus den Bitcoin-ETFs? 239,94 Millionen Dollar am 17. und 306,42 Millionen Dollar am 18. November (SoSoValue).
Welche Krypto-Aktien reagieren auf den Bitcoin Kurs? Typisch sind Strategy, Coinbase, MARA, Riot und Robinhood.
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