Der Bitcoin Kurs hat sich am Montag über die Marke von 60.000 Dollar zurückgekämpft: Um 12:13 UTC (13:13 Uhr MEZ) notierte Bitcoin laut crypto-economy.com bei 61.378 Dollar, gegen 14:25 UTC (15:25 Uhr MEZ) zeigte dieselbe Seite 63.218 Dollar. Die Quellen weichen an diesem Tag spürbar voneinander ab; die Tagesveränderung reicht je nach Anbieter von rund 0,4 bis 4,5 Prozent. Klar ist: Das Wochenendtief lag nahe 55.100 Dollar, der Rekord von 126.080 Dollar im Oktober 2025 ist mehr als 51 Prozent entfernt.

Die Erholung fällt mit steigenden US-Aktienfutures zusammen. Um 12:32 UTC lagen die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 rund drei Prozent im Plus, Nvidia stieg um 8 Prozent, nachdem der Chipkonzern in der Vorwoche 23 Prozent verloren hatte (crypto-economy.com). Das passt zur These, dass Bitcoin zuletzt vor allem am Risikoappetit für Technologiewerte hing.