Der Bitcoin Kurs lag am Mittwochmorgen um 06:50 Uhr MEZ bei 59.105 Dollar, ein Minus von 2,2 Prozent binnen 24 Stunden (Quelle: crypto.news). Zugleich verfallen heute Bitcoin-Optionen im Nominalwert von rund 642 Millionen Dollar, und der sogenannte Max-Pain-Preis liegt mit 61.000 Dollar rund 3 Prozent über dem aktuellen Stand. Ob dieser Magnet wirkt, entscheidet sich im Zusammenspiel mit der US-Inflationszahl um 14:30 Uhr MEZ, den ETF-Flüssen und den Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase.
Bitcoin Kurs: Optionsverfall bei Max-Pain 61.000 Dollar, Bärenmarkt seit 411 Tagen – wer hält den Kurs heute zusammen?
Der Bitcoin Kurs steht am Verfallstag großer Optionen bei rund 59.100 Dollar und damit unter dem Max-Pain-Preis von 61.000 Dollar. Dazu kommen 801 Millionen Dollar ETF-Abflüsse in zwei Tagen, Angst-Index bei 10 und die PCE-Inflation um 14:30 Uhr.
Verfallstag
Was bedeutet der Max-Pain-Preis von 61.000 Dollar für den Bitcoin Kurs?
Der Max-Pain-Preis ist jener Kurs, bei dem die Käufer von Optionen insgesamt am wenigsten verdienen. Für den heutigen Verfall nennt CoinGlass laut U.Today 61.000 Dollar bei einem Nominalwert von 642,3 Millionen Dollar. Der Kurs notiert rund 3 Prozent darunter. Ob Optionsverfall tatsächlich Kurse lenkt, ist unter Händlern umstritten; belegt ist nur die Lage: Je weiter der Kurs vom Max-Pain-Preis entfernt liegt, desto größer ist der Anteil der Optionen, der wertlos verfällt.
Die Tagesspanne der vergangenen 24 Stunden reichte nach crypto.news von 58.882 bis 60.696 Dollar. Die Marke von 58.500 Dollar, das Juni-Tief, gilt vielen Marktbeobachtern als nächste Messlatte nach unten.
Wie lange dauert der Bitcoin-Bärenmarkt schon?
Nach Angaben von Grayscale, wiedergegeben von U.Today, läuft der aktuelle Bärenmarkt seit 411 Tagen. Bitcoin hat demnach 56 Prozent von seinem Oktober-2025-Hoch bei 124.824 Dollar bis zum jüngsten Tief bei 55.254 Dollar verloren. Das Wochenend-Tief vom 21. November lag nach unseren Quellen bei rund 55.100 Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Bitcoin Kurs
|59.105 USD
|25.11., 06:50 Uhr MEZ
|24-Stunden-Spanne
|58.882–60.696 USD
|25.11.
|Hoch Oktober 2025
|124.824 USD
|laut Grayscale
|Jüngstes Tief
|55.254 USD
|laut Grayscale
|Liquidationen (alle Coins, 24 h)
|875 Mio. USD
|24.11., CoinGlass
Quelle: crypto.news, U.Today/CoinGlass, Grayscale; Stände laut Spalte
Warum sind die ETF-Abflüsse und die Liquidationen so wichtig?
US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut SoSoValue am Montag Abflüsse von 569,7 Millionen Dollar und am Dienstag von 231,6 Millionen Dollar, zusammen rund 801 Millionen Dollar. Im November summieren sich die Abflüsse nach Berichten von Wallstreet-Online und Bitcoin Magazine auf 4,71 Milliarden Dollar, den höchsten Monatswert seit dem Start der Fonds im Januar 2024. Ohne frische Nachfrage fehlt dem Markt der Käufer, der den Kurs bei Rückschlägen stützt.
Hinzu kommen Zwangsverkäufe: CoinGlass meldete für die 24 Stunden bis Dienstagmorgen Liquidationen von 875 Millionen Dollar, davon rund 373 Millionen Dollar bei Bitcoin. Gehebelte Wetten beschleunigen Kursbewegungen in beide Richtungen, ein Muster, das bei Krypto-Aktien wie der Strategy Aktie, der Coinbase Aktie und der MARA Aktie zu beobachten ist.
Was sagt die Inflationszahl um 14:30 Uhr für Bitcoin und die Fed?
Um 14:30 Uhr MEZ erscheinen die US-Konsumausgabenpreise (PCE). Erwartet wird eine Gesamtrate von 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent, die Kernrate soll bei 3,2 Prozent liegen (Quelle: Toobit). Der Terminmarkt preist laut CME FedWatch rund 97 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 9. Dezember ein. Ein höherer Wert stützt diese Erwartung, was für Bitcoin als nicht zinstragendes Asset belastend sein kann; eine Garantie gibt es dafür nicht.
Der Nvidia-Effekt kommt hinzu: Nach dem Kurssprung der Aktie um 31,5 Prozent am Montag auf 165,05 Dollar verpuffte die Rally am Dienstag, die Nasdaq-100-Futures lagen vorbörslich 1,6 Prozent im Minus. Arthur Hayes bezeichnete den Anstieg sinngemäß als Worst-Case-Szenario für Krypto-Portfolios.
Welche Termine zählen als Nächstes für den Bitcoin Kurs?
25.11., 14:30 Uhr MEZ: PCE-Inflation und US-BIP.
26.11.: US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, Krypto handelt durch.
30.11.: MSCI-Streichung von Strategy nach Handelsschluss.
9.12.: Fed-Entscheid.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am 25.11.2026 um 06:50 Uhr MEZ lag er bei 59.105 Dollar (crypto.news).
Was ist ein Optionsverfall bei Bitcoin? Zu diesem Termin laufen Optionskontrakte aus; der Max-Pain-Preis zeigt, bei welchem Kurs die meisten Optionen wertlos verfallen.
Warum fallen Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase mit? Ihre Geschäftsmodelle hängen an Bitcoin-Kurs und Handelsvolumen.
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