Der Max-Pain-Preis ist jener Kurs, bei dem die Käufer von Optionen insgesamt am wenigsten verdienen. Für den heutigen Verfall nennt CoinGlass laut U.Today 61.000 Dollar bei einem Nominalwert von 642,3 Millionen Dollar. Der Kurs notiert rund 3 Prozent darunter. Ob Optionsverfall tatsächlich Kurse lenkt, ist unter Händlern umstritten; belegt ist nur die Lage: Je weiter der Kurs vom Max-Pain-Preis entfernt liegt, desto größer ist der Anteil der Optionen, der wertlos verfällt.

Die Tagesspanne der vergangenen 24 Stunden reichte nach crypto.news von 58.882 bis 60.696 Dollar. Die Marke von 58.500 Dollar, das Juni-Tief, gilt vielen Marktbeobachtern als nächste Messlatte nach unten.