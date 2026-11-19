Der Bitcoin Kurs liegt am Donnerstagmorgen bei rund 63.700 Dollar (Stand: ca. 8 Uhr MEZ, Quellen: KuCoin-, Crypto.news- und Samzal-Kurstafeln), und für Freitag steht der nächste Termin an: Um 9 Uhr MEZ verfallen an der Terminbörse Deribit Optionen über rund 28.300 Bitcoin, nach Angaben von CryptoTicker ein Nominalwert von etwa 1,8 Milliarden Dollar. Der sogenannte Max-Pain-Preis, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen würden, liegt bei 73.000 Dollar und damit rund 15 Prozent über dem aktuellen Kurs. Eine Woche später wird es größer: Am 27. November laufen Kontrakte über rund 88.000 Bitcoin aus.
Bitcoin Kurs: Optionen über 1,8 Milliarden Dollar verfallen am Freitag, eine Woche später 5,7 Milliarden - Welche Marke ziehen die Händler an?
Am 20. November laufen an der Terminbörse Deribit Bitcoin-Optionen über rund 28.300 BTC aus, am 27. November sind es rund 88.000 BTC. Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 63.700 Dollar, der Max-Pain-Preis bei 73.000. Was die Verfallstermine für Bitcoin und Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase bedeuten.
Für Anleger lohnt der Blick auf diese Termine, weil sie Bewegungen verstärken können. Wer Bitcoin direkt hält, erlebt sie als Kursschwankung. Wer Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie (Ticker MSTR) oder die Coinbase Aktie (Ticker COIN) beobachtet, sieht sie mit Verzögerung in den US-Handelszeiten.
Die Zahlen
Was bedeutet der Optionsverfall am 20. November für den Bitcoin Kurs?
Optionen geben das Recht, Bitcoin zu einem festen Preis zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Am Verfallstag werden sie abgerechnet. Der Max-Pain-Preis beschreibt die Kursmarke, bei der Käufer von Optionen insgesamt am meisten verlieren. Manche Händler beobachten, dass der Kurs vor Verfall in Richtung dieser Marke tendiert. Belegt ist das nicht, es ist eine Beobachtung, keine Regel.
Beim Freitags-Verfall liegt Max Pain bei 73.000 Dollar, also deutlich über dem aktuellen Bitcoin Kurs. Die Position der Optionshändler ist demnach überwiegend auf Puts und tiefere Kurse ausgerichtet, weil die Kurse zuletzt gefallen sind. Beim Monatsverfall am 27. November sticht ein großer Put-Block bei 58.000 Dollar hervor, knapp über dem 12-Monats-Tief von 58.570 Dollar vom 1. Juli 2026. Diese Zahlen stammen vom 15. November und können sich seither verändert haben.
|Termin
|Kontrakte
|Nominalwert
|Auffälligkeit
|Fr., 20.11., 9 Uhr MEZ
|rund 28.300 BTC
|ca. 1,8 Mrd. $
|Max Pain bei 73.000 $
|Fr., 27.11. (Monatsverfall)
|rund 88.000 BTC
|ca. 5,7 Mrd. $
|großer Put-Block bei 58.000 $
Nominalwerte zum Zeitpunkt der Meldung. Kurs am 15.11.: ca. 64.400 Dollar.
Quelle: CryptoTicker, Wochenausblick vom 15.11.2026 (Deribit-Daten)
Das große Bild
Warum hängt der Bitcoin Kurs gerade so stark an Terminmarkt und Fed?
Mehrere Faktoren treffen zusammen. Der Bitcoin Kurs liegt rund 50 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar vom 6. Oktober 2025. Er brach vergangene Woche unter die 200-Wochen-Linie bei etwa 67.800 Dollar. Der Angst-und-Gier-Index stand zuletzt bei 10 bis 13, dem Bereich extremer Angst. Das Protokoll der Oktobersitzung der Fed zeigt laut Crypto.news, dass fast alle Notenbanker weitere Zinserhöhungen als wahrscheinlich angemessen ansehen.
Dazu kommt der Mittelabfluss: Laut SoSoValue verloren die US-Bitcoin-ETFs am 18. November netto 306 Millionen Dollar. Wenn Spotnachfrage fehlt, wirken Optionsverfälle stärker, weil weniger Gegenkäufer da sind. Auch Hebel spielt eine Rolle: Über das Wochenende zum 14. und 15. November wurden laut CryptoTicker mehr als zwei Milliarden Dollar an Positionen liquidiert, überwiegend Long-Positionen.
Krypto-Aktien
Was bedeutet das für Strategy Aktie und Coinbase Aktie?
Beide Werte hängen am Bitcoin Kurs. Die Strategy Aktie schloss am 13. November bei 111,62 Dollar, dem tiefsten Stand seit Juni, und Strategy hält laut The Block 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar. Fällt Bitcoin weiter, wächst der Buchverlust. Die Coinbase Aktie hängt am Handelsvolumen, das bei starken Ausschlägen meist steigt, bei anhaltender Angst aber sinkt. Beide Titel reagieren erfahrungsgemäß stärker als Bitcoin selbst. Aktuelle Kurse beider Aktien liegen heute erst mit dem US-Handelsstart um 15:30 Uhr MEZ vor.
Ausblick
Welche Termine sind für den Bitcoin Kurs jetzt wichtig?
Freitag, 20. November, 9 Uhr MEZ: Verfall von Optionen über rund 28.300 Bitcoin.
Freitag, 27. November: Monatsverfall mit rund 88.000 Bitcoin.
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung.
Täglich: ETF-Flows von Farside und SoSoValue.
Bitcoin Optionsverfall: Die wichtigsten Fragen
Was ist der Max-Pain-Preis bei Bitcoin?
Die Kursmarke, bei der die Käufer von Optionen insgesamt am meisten verlieren. Am 20. November liegt sie laut CryptoTicker bei 73.000 Dollar.
Bewegt der Optionsverfall den Bitcoin Kurs wirklich?
Er kann Bewegungen verstärken, weil Händler Absicherungen anpassen. Ein sicherer Zusammenhang ist nicht belegt.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Am Morgen des 19. November rund 63.700 Dollar, nach 64.400 Dollar am 15. November.
Welche Krypto-Aktien reagieren auf Bitcoin?
Besonders die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie, aber auch Mining-Werte.
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