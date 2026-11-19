Optionen geben das Recht, Bitcoin zu einem festen Preis zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Am Verfallstag werden sie abgerechnet. Der Max-Pain-Preis beschreibt die Kursmarke, bei der Käufer von Optionen insgesamt am meisten verlieren. Manche Händler beobachten, dass der Kurs vor Verfall in Richtung dieser Marke tendiert. Belegt ist das nicht, es ist eine Beobachtung, keine Regel.

Beim Freitags-Verfall liegt Max Pain bei 73.000 Dollar, also deutlich über dem aktuellen Bitcoin Kurs. Die Position der Optionshändler ist demnach überwiegend auf Puts und tiefere Kurse ausgerichtet, weil die Kurse zuletzt gefallen sind. Beim Monatsverfall am 27. November sticht ein großer Put-Block bei 58.000 Dollar hervor, knapp über dem 12-Monats-Tief von 58.570 Dollar vom 1. Juli 2026. Diese Zahlen stammen vom 15. November und können sich seither verändert haben.