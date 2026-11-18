Der Bitcoin Kurs hat die Nvidia-Nacht ohne Befreiungsschlag überstanden: Am Mittwochmorgen um etwa 6:15 Uhr MEZ kostet die größte Kryptowährung laut CoinGecko 64.411 Dollar und damit kaum mehr als am Vortag. Auf Wochensicht steht ein Minus von 12,4 Prozent. Die Rekordzahlen des Chipkonzerns lösten nachbörslich zwar eine Erleichterungsrally aus, doch laut Reuters war sie bis zum Vormittag in Asien weitgehend verpufft – die Nvidia-Aktie lag im nachbörslichen Handel zuletzt wieder leicht im Minus. Damit richtet sich der Blick auf den nächsten Termin: Um 20 Uhr MEZ legt die US-Notenbank das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung vor.
Bitcoin Kurs: Nvidia-Erleichterung verpufft in Asien, am Abend kommt das Fed-Protokoll – hält die Zone um 62.000 Dollar?
Der Bitcoin Kurs pendelt am Mittwochmorgen um 64.400 Dollar. Nvidias Rekordzahlen sorgten in der Nacht nur kurz für Erleichterung, die Stimmung bleibt im Bereich extremer Angst. Um 20 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung – und damit das nächste Signal für Zinsen, Liquidität und Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und MARA.
Die Lage am Morgen
Warum bringt Nvidia dem Bitcoin Kurs keine Wende?
Bitcoin handelt seit Wochen wie eine Technologie-Aktie mit Hebel. Wer verstehen will, warum die Nvidia-Zahlen nicht reichen, muss auf Zinsen und Liquidität schauen.
Nvidia meldete für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent, und stellte für das laufende Quartal rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Nachbörslich sprang die Aktie zeitweise um mehr als 4 Prozent an, die Futures auf den Nasdaq 100 legten zu. Doch in Tokio drehte der Nikkei nach einem Plus zur Eröffnung ins Minus, auch der koreanische Kospi gab seinen anfänglichen Sprung von fast 3 Prozent wieder ab. Charu Chanana, Strategin bei der Saxo Bank, sprach gegenüber Reuters von einer ersten Erleichterungsrally, der jedoch die Überzeugung fehle.
Für Bitcoin bedeutet das: Der befürchtete zusätzliche Schock aus dem KI-Sektor ist ausgeblieben, ein neuer Impuls aber auch. Der Kurs bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden laut CoinGecko zwischen rund 63.360 und 65.270 Dollar. Am Wochenende war Bitcoin bis auf etwa 62.000 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit August. Die Vorwoche schloss mit einem Minus von 12,7 Prozent – die sechste Verlustwoche in Folge, wie Crypto.com festhält.
|Kryptowährung
|Kurs in USD
|7 Tage
|Bitcoin (BTC)
|64.411
|−12,4 %
|Ether (ETH)
|1.801
|−12,3 %
|XRP
|0,978
|−7,5 %
|Solana (SOL)
|74,87
|−10,1 %
|BNB
|591,29
|−13,2 %
|Dogecoin (DOGE)
|0,0593
|−13,1 %
Stand: 18.11.2026, ca. 06:15 Uhr MEZ (00:15 Uhr New York). Kryptowährungen werden rund um die Uhr gehandelt.
Quelle: CoinGecko
Der Taktgeber
Was steht im Fed-Protokoll – und warum ist es für Bitcoin so wichtig?
Die Fed hatte den Leitzins Ende Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen – allerdings mit zwei Gegenstimmen: Gouverneurin Lisa Cook und Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack wollten bereits damals erhöhen. Das Protokoll zeigt am Abend, wie breit dieses Lager tatsächlich war. Am Terminmarkt gilt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember laut CME FedWatch inzwischen als nahezu sicher, zuletzt wurden rund 97 Prozent eingepreist. St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem hält mehrere Erhöhungen bis ins Frühjahr 2027 für wahrscheinlich, New-York-Fed-Chef John Williams sieht dagegen keinen Anlass für einen großen Schritt.
Für Kryptowährungen ist das der entscheidende Punkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt mit gut 5,1 Prozent auf einem Niveau, das risikoreiche Anlagen ohne laufenden Ertrag unattraktiver macht. Der Dollar-Index notierte am Dienstag auf dem höchsten Stand seit April 2025. Steigende Zinsen und ein starker Dollar ziehen Liquidität aus dem Markt – genau jene Liquidität, von der Bitcoin in den Boomjahren gelebt hat. Ein falkenhaftes Protokoll könnte den Druck auf den Bitcoin Kurs verstärken, ein Signal für ein Ende nach einem Schritt würde den Markt dagegen spürbar entlasten.
Die Marken
Wo liegt die Unterstützung für den Bitcoin Kurs?
Die Analysten von Glassnode verorten die wichtigste Unterstützungszone zwischen 62.000 und 66.000 Dollar. Dort liegt rund ein Fünftel des Angebots kurzfristiger Halter, also jener Anleger, die in den vergangenen Monaten gekauft haben. Die realisierten Verluste erreichen laut Glassnode Werte, wie sie in früheren Tiefpunkten zu sehen waren. Der Market Maker Wintermute ist vorsichtiger: Er hält einen Rückfall in den Bereich von 50.000 Dollar für möglich und erwartet anhaltenden Druck, solange Bitcoin die Marke von 68.000 Dollar nicht zurückerobert. Dort verläuft auch die 200-Wochen-Linie, ein langfristiger Durchschnitt, den Bitcoin in diesem Monat unterschritten hat. Jim Ferraioli von Charles Schwab sieht in den Liquidationen und dem sinkenden offenen Interesse dagegen Muster früherer Böden.
Die Stimmung ist am Boden: Der Fear-&-Greed-Index von alternative.me steht bei 12, das entspricht extremer Angst. Vor einem Monat lag er noch bei 53. Binnen 24 Stunden wurden laut Daten von CoinMarketCap Positionen über rund 381 Millionen Dollar zwangsweise aufgelöst. Gemessen am Allzeithoch von 126.080 Dollar aus dem Oktober 2025 hat Bitcoin fast die Hälfte seines Werts eingebüßt.
Die Nachfrage
Kommen die ETF-Käufer zurück?
Am Montag flossen erstmals nach sieben Abflusstagen wieder Gelder in die US-Spot-Bitcoin-ETFs, netto 7,9 Millionen Dollar laut Farside. Getragen wurde das vom iShares Bitcoin Trust von BlackRock mit 76,5 Millionen Dollar, der damit eine Serie von elf Abflusstagen beendete. Die Dimension relativiert das Signal allerdings: Allein in der Woche bis zum 13. November zogen Anleger 1,07 Milliarden Dollar ab, im November waren es bis dahin rund 2,35 Milliarden Dollar. Für den Dienstag lagen am Morgen noch keine belastbaren Gesamtzahlen vor.
Ein zusätzlicher Faktor ist der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic, dessen Preis heute festgelegt werden soll; der Handel an der Nasdaq ist für Donnerstag geplant. Matthew Sigel, Research-Chef von VanEck, sieht darin einen Grund für den jüngsten Rücksetzer: Großanleger hätten Liquidität für die Zeichnung freigemacht. Ist das Angebot platziert, könnte dieser Sondereffekt entfallen – ob das Geld dann in Krypto zurückfließt, ist offen.
Die Krypto-Aktien
Wie stark trifft die Schwäche Strategy, Coinbase und MARA?
An der Wall Street zogen die Krypto-Aktien am Dienstag erneut nach unten. Die Strategy Aktie schloss laut TechFlow bei 96,50 Dollar und verlor rund 6 Prozent. Strategy hält 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von 75.452 Dollar – beim aktuellen Bitcoin Kurs liegt der Bestand damit rund 15 Prozent unter Einstand. Die Coinbase Aktie gab am Nachmittag rund 3 Prozent nach, der Bitcoin-Miner MARA fiel um 3,3 Prozent auf 6,42 Dollar. Krypto-Aktien reagieren mit Hebel auf den Bitcoin Kurs: Erholt sich Bitcoin, profitieren sie überproportional, fällt er weiter, verlieren sie oft stärker als die Kryptowährung selbst.
Der Kalender
Welche Termine bewegen den Bitcoin Kurs jetzt?
Mittwoch, 18.11., 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom 27./28. Oktober.
Mittwoch, 18.11.: Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang, Handelsstart an der Nasdaq am Donnerstag.
Freitag, 27.11.: Monatlicher Optionsverfall an der Krypto-Börse Deribit, laut BigGo rund 88.000 Bitcoin im Wert von etwa 5,7 Milliarden Dollar.
Montag, 30.11.: MSCI nimmt die Strategy Aktie nach Handelsschluss aus mehreren Indizes.
Mittwoch, 9.12.: Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs heute Morgen?
Am 18. November gegen 6:15 Uhr MEZ notierte Bitcoin laut CoinGecko bei 64.411 Dollar, auf Wochensicht 12,4 Prozent tiefer.
Warum hat die Nvidia-Zahl Bitcoin nicht nach oben gezogen?
Die Erleichterung nach den Zahlen war in Asien schnell verflogen. Für Bitcoin wiegen derzeit Zinsen, Dollar und ETF-Abflüsse schwerer als einzelne Unternehmenszahlen.
Was bedeutet das Fed-Protokoll für Bitcoin?
Es zeigt, wie viele Notenbanker auf höhere Zinsen drängen. Je falkenhafter der Ton, desto größer der Druck auf risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen.
Wie lautet die Bitcoin Prognose der Analysten?
aktiencheck.de gibt keine Prognose ab. Glassnode sieht eine Unterstützungszone zwischen 62.000 und 66.000 Dollar, Wintermute hält einen Rückfall in den Bereich von 50.000 Dollar für möglich.
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