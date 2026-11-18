Nvidia meldete für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent, und stellte für das laufende Quartal rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Nachbörslich sprang die Aktie zeitweise um mehr als 4 Prozent an, die Futures auf den Nasdaq 100 legten zu. Doch in Tokio drehte der Nikkei nach einem Plus zur Eröffnung ins Minus, auch der koreanische Kospi gab seinen anfänglichen Sprung von fast 3 Prozent wieder ab. Charu Chanana, Strategin bei der Saxo Bank, sprach gegenüber Reuters von einer ersten Erleichterungsrally, der jedoch die Überzeugung fehle.

Für Bitcoin bedeutet das: Der befürchtete zusätzliche Schock aus dem KI-Sektor ist ausgeblieben, ein neuer Impuls aber auch. Der Kurs bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden laut CoinGecko zwischen rund 63.360 und 65.270 Dollar. Am Wochenende war Bitcoin bis auf etwa 62.000 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit August. Die Vorwoche schloss mit einem Minus von 12,7 Prozent – die sechste Verlustwoche in Folge, wie Crypto.com festhält.