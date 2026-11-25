Der Kerninflationswert PCE für Oktober lag nach Cointelegraph bei 3,3 Prozent im Jahresvergleich, erwartet worden waren 3,2 Prozent. Die Gesamtrate erreichte 3,8 Prozent und damit den zweithöchsten Wert seit April 2023. Zugleich hat die US-Handelsbehörde USTR nach Angaben von crypto.news neue Zollmaßnahmen gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen: bis zu 35 Prozent für Vietnam, bis zu 25 Prozent für Indien, bis zu 15 Prozent für Taiwan und 15 Prozent für die EU. Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen ab dem 25. Januar.

Für Anleger zählt vor allem die Konsequenz für die Notenbank: Der Markt rechnet laut Cointelegraph mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte, die Fed entscheidet am 8. und 9. Dezember. Höhere Zinsen sind für Bitcoin, das keine laufenden Erträge abwirft, traditionell ein Gegenwind.