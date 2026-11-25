Der Bitcoin Kurs hat am Mittwoch bei 57.209 US-Dollar sein Tagestief markiert (Bitstamp, laut Cointelegraph, Stand 17:33 UTC) und sich im US-Handel nach CoinDesk-Angaben (17:38 UTC) wieder auf gut 59.000 Dollar erholt. Auslöser war ein Doppelschlag aus heißer Inflation und neuen Zollplänen, der die Nasdaq Composite zeitweise um 4,2 Prozent auf 22.632 Punkte drückte. Auffällig ist weniger der Kursrutsch selbst als der Gleichschritt: Bitcoin bewegte sich am Mittwoch fast wie ein Tech-Wert.
Bitcoin Kurs: Nasdaq minus 4 Prozent, Korrelation bei 0,73, 512 Millionen Dollar Liquidationen – wird Bitcoin zum Anhängsel der Tech-Aktien?
Der Bitcoin Kurs fiel am Mittwoch bis auf 57.209 US-Dollar, parallel brach die Nasdaq um bis zu 4,2 Prozent ein. Die Korrelation beider Märkte liegt bei 0,73, 512 Millionen Dollar an Positionen wurden liquidiert. Was das für Bitcoin, Strategy Aktie und Coinbase Aktie bedeutet.
Alle Zahlen in diesem Artikel haben den Stand Mittwoch, 25. November 2026, und sind mit Quelle und Uhrzeit angegeben. Die Kryptomärkte handeln rund um die Uhr, die Kurse können sich seither verändert haben.
Der Auslöser
Warum fiel der Bitcoin Kurs am Mittwoch unter 58.000 Dollar?
Der Kerninflationswert PCE für Oktober lag nach Cointelegraph bei 3,3 Prozent im Jahresvergleich, erwartet worden waren 3,2 Prozent. Die Gesamtrate erreichte 3,8 Prozent und damit den zweithöchsten Wert seit April 2023. Zugleich hat die US-Handelsbehörde USTR nach Angaben von crypto.news neue Zollmaßnahmen gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen: bis zu 35 Prozent für Vietnam, bis zu 25 Prozent für Indien, bis zu 15 Prozent für Taiwan und 15 Prozent für die EU. Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen ab dem 25. Januar.
Für Anleger zählt vor allem die Konsequenz für die Notenbank: Der Markt rechnet laut Cointelegraph mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte, die Fed entscheidet am 8. und 9. Dezember. Höhere Zinsen sind für Bitcoin, das keine laufenden Erträge abwirft, traditionell ein Gegenwind.
Wie eng ist der Bitcoin Kurs an die Nasdaq gekoppelt?
Cointelegraph beziffert die Korrelation zwischen Bitcoin und Nasdaq am Mittwoch auf 0,73. Das ist ein Tageswert, kein Dauerzustand, aber er passt zum Bild der Woche: Am Montag hatte Bitcoin nach der Nvidia-Rally zeitweise rund 64.500 Dollar erreicht (The Block), am Dienstag fiel der Kurs unter 60.000 Dollar, am Mittwoch folgte der Absturz im Gleichklang mit den Aktienindizes. Die Rolle von Bitcoin als Absicherung, die Krypto-Fans gern betonen, wird dadurch infrage gestellt. FalconX-Analyst Joshua Lim sagte gegenüber CoinDesk, die These sei „muddled now“, also getrübt.
|Coin
|Kurs (USD)
|24 Stunden
|7 Tage
|Bitcoin
|58.616
|-2,2 %
|-6,9 %
|Ether
|1.646
|-2,5 %
|-7,2 %
|Solana
|67,78
|-2,7 %
|-7,8 %
|XRP
|0,9058
|-1,3 %
|-6,3 %
|Dogecoin
|0,0535
|-2,6 %
|-8,8 %
Stand: Coinbase-Kurse, rund 8:05 Uhr New Yorker Zeit (14:05 Uhr MEZ); 7 Tage gegenüber dem Tagesschluss vom 18.11. Seither haben sich die Kurse verändert.
Quelle: The Company Chronicle, 25.11.2026
Wie viele Positionen wurden liquidiert und was sagen ETFs und Stimmung?
CoinGlass zählte binnen 24 Stunden Liquidationen von 512 Millionen Dollar, davon 416 Millionen Long-Positionen. Gewettet auf steigende Kurse zu haben, wurde also erneut teuer. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut crypto.news sechs Handelstage in Folge Abflüsse von zusammen 2,60 Milliarden Dollar; der November steht mit rund 4,94 Milliarden Dollar vor einem Rekord-Monatsabfluss (The Block, Cointelegraph). Der Angst-und-Gier-Index stand am Mittwoch bei 13, also im Bereich „extreme Angst“ (Ted Pillows, 25.11.).
Spannend ist die Deutung der Abflüsse. Mark Connors von Risk Dimensions sieht in den Rücknahmen gegenüber CoinDesk eher die Auflösung von Futures-Carry-Trades als bullische Wetten. Paul Howard von Wincent berichtet von vielen Short-Wetten auf Perpetual Futures und verweist auf die Index-Anpassung von MSCI zum Monatsende, die Strategy betrifft.
Was bedeutet das für Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Krypto-Aktien?
Krypto-Aktien verstärken die Bewegung meist. Die Strategy Aktie schloss am Dienstag bei 77,55 Dollar, ein Minus von 8,1 Prozent, die Coinbase Aktie bei 102,35 Dollar (minus 5,9 Prozent); Bitcoin lag damit rund 22 Prozent unter dem durchschnittlichen Einstandspreis von Strategy von 75.446 Dollar (Ted Pillows, 25.11.). Für Strategy, Coinbase, MARA und andere Bitcoin-Werte gilt: Wer einen gehebelten Bitcoin-Bezug im Depot hat, spürt Rückschläge deutlich stärker als Bitcoin selbst.
Welche Termine sind für den Bitcoin Kurs jetzt wichtig?
Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Zum Monatsende steht die MSCI-Anpassung an, am 4. Dezember folgt der US-Arbeitsmarktbericht, am 8. und 9. Dezember die Fed-Entscheidung. Chartmarken, die Analysten nennen: 58.525 Dollar (Schlusskurs-Tief vom 30. Juni, Galaxy Research) und 53.000 Dollar (rund der realisierte Preis, 21Shares). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
FAQ zum Bitcoin Kurs
Wie hoch war der Bitcoin Kurs am Mittwoch?
Das Tagestief lag bei 57.209 Dollar (Bitstamp, laut Cointelegraph, 17:33 UTC), nach CoinDesk (17:38 UTC) erholte sich der Kurs auf knapp über 59.000 Dollar.
Warum korreliert Bitcoin mit der Nasdaq?
Beide reagieren auf Liquidität und Zinserwartungen. Zuletzt dominierten Inflation, Fed und Zölle beide Märkte; Cointelegraph nennt für Mittwoch eine Korrelation von 0,73.
Wie viele ETF-Abflüsse gab es bei Bitcoin im November?
Rund 4,94 Milliarden Dollar, ein Rekordmonat laut The Block und Cointelegraph; an den letzten sechs Handelstagen waren es 2,60 Milliarden Dollar (crypto.news).
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs?
Vor allem Strategy Aktie, Coinbase Aktie, MARA, Riot, CleanSpark und IREN.
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