Der Bitcoin Kurs hat sich nach dem Crash vom Wochenende gefangen, doch die Anleger trauen dem Frieden nicht: Am Mittwochmorgen gegen 8:30 Uhr MEZ kostet die größte Kryptowährung laut CoinMarketCap 64.597 Dollar, nahezu unverändert zum Vortag und rund 12 Prozent tiefer als vor einer Woche. Gleichzeitig zogen Anleger am Dienstag 239,9 Millionen Dollar aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab. Das eigentliche Signal steckt aber im Derivatemarkt: Dort ist der Hebel so weit abgebaut wie seit Ende 2024 nicht mehr. Die Frage für Anleger lautet deshalb: Ist der Kryptomarkt nach dem Ausverkauf bereinigt – oder fehlt schlicht der Käufer?
Bitcoin Kurs: Hebel auf Zwei-Jahres-Tief, ETF-Anleger ziehen 240 Millionen Dollar ab – ist der Ausverkauf jetzt durch?
Der Bitcoin Kurs hält sich am Mittwochmorgen knapp unter 64.700 Dollar. Unter der Oberfläche hat sich der Kryptomarkt verändert: Die Spekulation auf Pump ist so gering wie seit Ende 2024 nicht mehr, kurzfristige Anleger verkaufen mit Verlust – und die Spot-ETFs verlieren erneut Geld. Was das für Bitcoin, Ether und Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase bedeutet.
Die Lage am Morgen
Wie steht der Bitcoin Kurs nach dem Crash?
Der Gesamtmarkt bewegt sich seit drei Tagen seitwärts – auf deutlich tieferem Niveau. Die Ruhe ist trügerisch, denn sie entsteht vor allem, weil die Spekulanten fehlen.
Binnen 24 Stunden pendelte Bitcoin laut CoinGlass zwischen 63.301 und 65.425 Dollar. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen liegt laut CoinMarketCap bei rund 2,2 Billionen Dollar, der Anteil von Bitcoin daran bei gut 59 Prozent. Für Anleger in Euro notierte Bitcoin laut finanzen.net um 6:41 Uhr MEZ bei 58.856 Euro. Die Stimmung ist unverändert schlecht: Der Fear-&-Greed-Index von alternative.me steht bei 11 und damit im Bereich extremer Angst, vor einem Monat lag er noch bei 59.
|Kryptowährung
|Kurs in USD
|24 Stunden
|Bitcoin (BTC)
|64.597
|+0,1 %
|Ether (ETH)
|1.809,53
|−0,6 %
|BNB
|592,05
|+0,1 %
|Solana (SOL)
|74,77
|+2,5 %
|Dogecoin (DOGE)
|0,0594
|+0,4 %
|Cardano (ADA)
|0,153
|−0,2 %
Stand: 18.11.2026, ca. 08:15 bis 08:30 Uhr MEZ (02:15 bis 02:30 Uhr New York). Kryptowährungen werden rund um die Uhr gehandelt.
Quelle: CoinMarketCap, CoinGecko
Der Derivatemarkt
Warum ist der Hebel-Abbau ein wichtiges Signal?
Die offenen Positionen in Bitcoin-Derivaten – das sogenannte Open Interest – sind laut CryptoQuant am 17. November auf 20,5 Milliarden Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit Ende 2024. Gemessen in Bitcoin sank das Volumen der Terminkontrakte laut CoinGlass seit dem 11. November um rund 8 Prozent. Die Finanzierungssätze für unbefristete Kontrakte, die sogenannten Funding Rates, sind wieder leicht positiv, nachdem sie am 13. November an mehreren Börsen ins Minus gedreht hatten. Das heißt: Wer jetzt noch auf steigende Kurse wettet, zahlt dafür, aber nur wenig.
Für den Bitcoin Kurs hat das zwei Seiten. Einerseits sind die Zwangsverkäufe weitgehend durch: Rund um den Wochenend-Crash wurden binnen 24 Stunden Positionen über etwa 1,9 Milliarden Dollar liquidiert, zu 93 Prozent Wetten auf steigende Kurse. In den vergangenen 24 Stunden waren es laut CoinGlass-Daten nur noch rund 345 Millionen Dollar. Ein Markt ohne überhebelte Käufer kann nicht mehr so leicht durch Kaskaden aus Zwangsverkäufen nach unten gerissen werden. Andererseits fehlt damit auch der Treibstoff für eine schnelle Gegenbewegung. Kursschübe nach oben entstehen häufig, wenn Leerverkäufer ihre Positionen eindecken müssen – auch davon gibt es derzeit wenig.
Am Optionsmarkt sichern sich Anleger weiter ab. Für den großen Verfall an der Krypto-Börse Deribit am 27. November liegt das Verhältnis von Put- zu Call-Optionen laut Cryptoticker bei 0,94, Absicherungen gegen fallende Kurse sind also fast so gefragt wie Wetten auf steigende. Allein Puts mit einem Basispreis von 60.000 Dollar über rund 93 Millionen Dollar laufen an diesem Tag aus. Der Volatilitätsindex DVOL lag zuletzt bei rund 43 Punkten.
Die On-Chain-Daten
Wer verkauft Bitcoin mit Verlust?
Die Analysten von Glassnode beziffern den durchschnittlichen Einstandspreis kurzfristiger Halter – Anleger, die ihre Coins seit weniger als rund fünf Monaten halten – auf 74.100 Dollar. Der aktuelle Bitcoin Kurs liegt rund 13 Prozent darunter. Viele dieser Käufer geben auf: Die Kennzahl SOPR, die anzeigt, ob verkaufte Coins mit Gewinn oder Verlust abgegeben werden, fiel für diese Gruppe laut CryptoQuant am 16. November auf 0,955 und damit auf den tiefsten Wert seit Anfang Februar. Am 15. November wurden netto rund 76.500 Bitcoin mit Verlust realisiert, so viele wie seit Juli nicht mehr. Glassnode vergleicht das Ausmaß der realisierten Verluste mit Phasen nahe den Tiefpunkten von 2018, 2020, 2022 und Anfang 2023.
Solche Kapitulationen sind historisch oft in der Nähe von Böden aufgetreten, garantieren aber keinen. Glassnode nennt unterhalb der aktuellen Zone weitere Marken: das Juni-Tief bei 58.500 Dollar und den sogenannten realisierten Preis, den durchschnittlichen Einstand aller Bitcoin, bei 53.700 Dollar.
Die Nachfrage
Wann kommen die ETF-Käufer zurück?
Die kurze Erholung bei den Fonds ist schon wieder vorbei. Nachdem am Montag erstmals nach sieben Abflusstagen wieder Geld in die US-Spot-Bitcoin-ETFs geflossen war, zogen Anleger am Dienstag laut Farside netto 239,9 Millionen Dollar ab. Allein der iShares Bitcoin Trust von BlackRock verlor 209,5 Millionen Dollar. Nach Daten von SoSoValue verwalten die Bitcoin-ETFs zusammen noch 79,65 Milliarden Dollar. Auch die Ether-ETFs meldeten mit 29,1 Millionen Dollar den dritten Abflusstag in Folge.
Damit fehlt dem Markt die wichtigste Käufergruppe der vergangenen zwei Jahre. Die Erklärung liegt vor allem im Zinsumfeld: Am Terminmarkt gilt eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember als nahezu sicher, das Protokoll der Oktober-Sitzung erscheint heute um 20 Uhr MEZ. Hinzu kommt der Anthropic-Börsengang, dessen Preis heute festgelegt werden soll – Großanleger dürften dafür Liquidität aus anderen Anlagen abgezogen haben, so die Einschätzung mehrerer Marktbeobachter.
Die Krypto-Aktien
Was bedeutet das für Strategy und Coinbase?
An der Wall Street verstärken Krypto-Aktien die Bewegung. Die Strategy Aktie (MSTR) schloss am Dienstag bei 96,50 Dollar, ein Minus von 6,3 Prozent. Der Bitcoin-Bestand des Unternehmens von 850.849 Coins wurde im Schnitt zu 75.452 Dollar gekauft und liegt damit beim aktuellen Bitcoin Kurs deutlich im Minus. Die Coinbase Aktie (COIN) verlor 4,0 Prozent auf 115,02 Dollar und notiert so tief wie seit rund drei Jahren nicht. Für beide gilt: Ihr Geschäft hängt am Bitcoin Kurs und an der Handelsaktivität – und genau die ist mit dem Hebel-Abbau zurückgegangen.
Der Kalender
Welche Termine bewegen den Bitcoin Kurs jetzt?
Mittwoch, 18.11., 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober.
Mittwoch, 18.11.: Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang.
Freitag, 27.11.: Monatlicher Optionsverfall an der Krypto-Börse Deribit.
Montag, 30.11.: MSCI nimmt die Strategy Aktie nach Handelsschluss aus seinen Indizes.
Mittwoch, 9.12.: Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs heute?
Am 18. November gegen 8:30 Uhr MEZ notierte Bitcoin laut CoinMarketCap bei 64.597 Dollar, in Euro laut finanzen.net um 6:41 Uhr bei rund 58.856 Euro.
Was bedeutet das niedrige Open Interest für Bitcoin?
Es zeigt, dass weniger mit Kredit spekuliert wird. Das senkt die Gefahr von Zwangsverkäufen, nimmt dem Markt aber auch Schwung für schnelle Erholungen.
Warum ziehen Anleger Geld aus den Bitcoin-ETFs ab?
Steigende Zinsen, ein starker Dollar und der Anthropic-Börsengang konkurrieren um das Kapital der Anleger. Am Dienstag flossen netto 239,9 Millionen Dollar ab.
Wie lautet die Bitcoin Prognose der Analysten?
aktiencheck.de gibt keine Prognose ab. Glassnode verweist auf Marken bei 58.500 und 53.700 Dollar unterhalb der aktuellen Unterstützungszone.
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