Für den Bitcoin Kurs hat das zwei Seiten. Einerseits sind die Zwangsverkäufe weitgehend durch: Rund um den Wochenend-Crash wurden binnen 24 Stunden Positionen über etwa 1,9 Milliarden Dollar liquidiert, zu 93 Prozent Wetten auf steigende Kurse. In den vergangenen 24 Stunden waren es laut CoinGlass-Daten nur noch rund 345 Millionen Dollar. Ein Markt ohne überhebelte Käufer kann nicht mehr so leicht durch Kaskaden aus Zwangsverkäufen nach unten gerissen werden. Andererseits fehlt damit auch der Treibstoff für eine schnelle Gegenbewegung. Kursschübe nach oben entstehen häufig, wenn Leerverkäufer ihre Positionen eindecken müssen – auch davon gibt es derzeit wenig.

Am Optionsmarkt sichern sich Anleger weiter ab. Für den großen Verfall an der Krypto-Börse Deribit am 27. November liegt das Verhältnis von Put- zu Call-Optionen laut Cryptoticker bei 0,94, Absicherungen gegen fallende Kurse sind also fast so gefragt wie Wetten auf steigende. Allein Puts mit einem Basispreis von 60.000 Dollar über rund 93 Millionen Dollar laufen an diesem Tag aus. Der Volatilitätsindex DVOL lag zuletzt bei rund 43 Punkten.