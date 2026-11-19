Der Bitcoin Kurs kommt am Donnerstagmorgen nicht von der Stelle: Um 7:01 Uhr MEZ notiert Bitcoin bei 63.352 Dollar, rund 2 Prozent im Minus binnen 24 Stunden und gut 45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 116.410 Dollar. Auslöser ist das Fed-Protokoll vom Mittwochabend, das eine Zinserhöhung im Dezember plötzlich realistisch macht und Gold, Silber und Bitcoin gemeinsam drückt.
Bitcoin Kurs: Fed-Protokoll öffnet die Tür zur Dezember-Erhöhung, Wettmarkt sieht 91 Prozent, Angst-Index bei 10 – wie viel Zinserhöhung steckt schon im Bitcoin?
Der Bitcoin Kurs hängt am 19. November bei rund 63.000 Dollar, gut 45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das Fed-Protokoll nährt Wetten auf eine Zinserhöhung im Dezember, der Angst-Index steht bei 10. Was Anleger jetzt beobachten.
Der Krypto-Angst-Index steht mit 10 Punkten im Bereich „Extreme Fear“; vor einer Woche lag er bei 28, vor einem Monat bei 55. Auch an den Aktienmärkten hängen die Krypto-Werte mit: Die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie und die Miner reagieren erfahrungsgemäß mit Hebel auf jede Bewegung beim Bitcoin Kurs.
Der Auslöser
Was steht im Fed-Protokoll – und warum trifft es Bitcoin?
Die am Mittwoch veröffentlichten Protokolle der Oktober-Sitzung zeigen: Zehn Mitglieder stimmten für ein Halten der Zinsen in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, Cook und Hammack votierten für eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Zwei Teilnehmer hielten laut Marktberichten im Dezember sogar mehr als 0,25 Prozentpunkte für möglich. Der Wettmarkt Kalshi sieht für den Dezember eine Wahrscheinlichkeit von rund 91 Prozent für eine Erhöhung um 0,25 Punkte.
Für Bitcoin ist das doppelt unangenehm. Höhere Zinsen verteuern Hebel und machen zinstragende Anlagen attraktiver, und der Dollar steht nach den Marktberichten auf einem 19-Monatshoch. Fed-Gouverneur Waller soll laut denselben Berichten im Dezember sogar 0,5 Punkte nicht ausgeschlossen haben, falls bis Januar kein Signal der Entspannung kommt.
Das Marktbild
Warum fallen Gold, Silber und der Bitcoin Kurs gleichzeitig?
Bitcoin gilt bei Anhängern als „digitales Gold“, doch am Mittwoch fielen beide im Gleichschritt. Gold notiert laut Coingabbar bei 3.736 Dollar, Silber bei 44,88 Dollar. Der Gleichlauf spricht dafür, dass nicht Krypto-Probleme, sondern ein Makro-Faktor den Ton angibt: die Frage, wie lange die Fed die Zinsen oben hält oder erhöht.
Technisch ist die Lage angespannt. Bitcoin schloss am Mittwoch bei 62.984,60 Dollar (-2,92 Prozent), nach einem Tageshoch von 64.928 und einem Tief von 62.000 Dollar. Das Wochenendtief liegt bei 61.970 Dollar. Der Relative-Stärke-Index fiel von 24,19 auf 21,81 und signalisiert damit „überverkauft“ – ein Zustand, der erfahrungsgemäß Gegenbewegungen auslösen kann, aber keine Trendwende garantiert. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 57.717 bis 116.410 Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Bitcoin Kurs
|63.352 USD
|7:01 Uhr MEZ
|Marktkapitalisierung
|rund 1,27 Bio. USD
|7:01 Uhr MEZ
|Schlusskurs Mittwoch
|62.984,60 USD
|18.11.2026
|Wochenendtief
|61.970 USD
|Sonntag
|52-Wochen-Hoch
|116.410 USD
|laut ad-hoc-news
|Ether Kurs
|rund 1.797 USD
|ca. 8 Uhr MEZ
|Gesamtmarkt Krypto
|2,24 Bio. USD
|2:30 Uhr MEZ
Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten am 19.11.2026; keine Anlageempfehlung.
Quelle: ad-hoc-news (7:01 Uhr MEZ), Coingabbar/CoinGecko (2:30 Uhr MEZ), thecryptobasic (ca. 8 Uhr MEZ)
Die Geldflüsse
Kaufen die großen Anleger noch Bitcoin?
Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Mittwoch laut Fameex Nettoabflüsse von 307 Millionen Dollar, die Ether-ETFs von 39,8 Millionen Dollar. Im November summieren sich die Bitcoin-Abflüsse nach Kucoin-Angaben auf rund 2,6 Milliarden Dollar. Bei den Unternehmen zeigt sich ein ähnliches Bild: Der börsennotierte Anbieter Hyperscale Data hat seine Bitcoin-Bestände vollständig verkauft.
Der Blick nach vorn
Welche Termine bestimmen den Bitcoin Kurs als Nächstes?
Am Donnerstag stehen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Philly-Fed-Index und mehrere Notenbankreden an, darunter Lagarde, Hammack, Jefferson und Goolsbee. Dazu kommt das Nasdaq-Debüt von Anthropic, das Liquidität im Aktienmarkt binden und auch Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie beeinflussen kann. Entscheidend bleibt die Dezember-Sitzung der Fed. Wie sich die Marktpreise bis dahin entwickeln, ist offen; aktiencheck.de gibt keine Kursprognose ab.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Am 19.11.2026 um 7:01 Uhr MEZ lag der Bitcoin Kurs bei 63.352 Dollar, rund 2 Prozent unter dem Vortag.
Warum fällt Bitcoin heute?
Hauptauslöser ist das Fed-Protokoll, das eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlicher macht. Gold und Silber fielen ebenfalls.
Warum suchen so viele Anleger nach einer Bitcoin Prognose?
Weil der Angst-Index bei 10 steht und der Kurs gut 45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch liegt. Seriöse Vorhersagen gibt es nicht; aktiencheck.de nennt kein Kursziel.
Welche Krypto-Aktien reagieren auf den Bitcoin Kurs?
Typische Beispiele sind die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie sowie Miner wie Marathon und Riot.
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