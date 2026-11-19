Bitcoin gilt bei Anhängern als „digitales Gold“, doch am Mittwoch fielen beide im Gleichschritt. Gold notiert laut Coingabbar bei 3.736 Dollar, Silber bei 44,88 Dollar. Der Gleichlauf spricht dafür, dass nicht Krypto-Probleme, sondern ein Makro-Faktor den Ton angibt: die Frage, wie lange die Fed die Zinsen oben hält oder erhöht.

Technisch ist die Lage angespannt. Bitcoin schloss am Mittwoch bei 62.984,60 Dollar (-2,92 Prozent), nach einem Tageshoch von 64.928 und einem Tief von 62.000 Dollar. Das Wochenendtief liegt bei 61.970 Dollar. Der Relative-Stärke-Index fiel von 24,19 auf 21,81 und signalisiert damit „überverkauft“ – ein Zustand, der erfahrungsgemäß Gegenbewegungen auslösen kann, aber keine Trendwende garantiert. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 57.717 bis 116.410 Dollar.