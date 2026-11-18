Der Bitcoin Kurs steht am Mittwochmorgen bei rund 64.300 Dollar, das sind etwa 58.500 Euro, und damit fast die Hälfte unter dem Rekordhoch von 126.080 Dollar aus dem Oktober 2025. Auslöser der Nervosität ist kein einzelner Knall, sondern eine Kombination: Ein Fear-and-Greed-Index von 11, eine Stimmung nahe der Kapitulation, und ein Zinsmarkt, der laut Fed-Futures für Dezember bereits eine Zinserhöhung einpreist. Heute Abend um 20 Uhr MEZ kommt das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Für Anleger, die den Bitcoin Kurs beobachten, ist es der wichtigste Termin der Woche.
Bitcoin Kurs: Fast die Hälfte aller Coins liegt im Minus, der Angst-Index steht bei 11 – wie viel Panik ist schon eingepreist?
Der Bitcoin Kurs pendelt am Mittwochmorgen um 64.000 Dollar, der Fear-and-Greed-Index steht bei 11, und laut Glassnode schreibt rund die Hälfte aller Bitcoin im Umlauf Buchverluste. Warum das Zinsszenario für Dezember, die ETF-Flüsse und die 200-Wochen-Linie jetzt über den nächsten Schritt im Bitcoin Kurs mitentscheiden – und was heute Abend das Fed-Protokoll bringt.
Die Stimmung
Warum steht der Fear-and-Greed-Index bei 11 – und was heißt das?
Der Index von alternative.me misst Volatilität, Handelsvolumen, soziale Medien und Umfragen. Mit 11 Punkten liegt er im Bereich „Extreme Angst“. Vor gut einer Woche, am 11. und 12. November, standen noch 29 und 28 auf der Anzeige, seitdem rutschte der Wert über 20, 13 und 10 auf zuletzt 11. Dieser Absturz der Stimmung innerhalb weniger Tage zeigt, wie schnell der Markt gekippt ist.
Der Kursverlauf erklärt das. Am 13. November fiel Bitcoin unter 70.000 Dollar, am 14. November unter die 200-Wochen-Linie, die je nach Berechnung bei rund 68.000 Dollar verläuft. Am Wochenende markierte der Markt ein Tief bei 62.029 Dollar, den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Nach Daten von Tradingnews wurden an diesem Wochenende mehr als zwei Milliarden Dollar an Positionen liquidiert, davon 83 Prozent Long-Wetten. Der Bitcoin Kurs wurde also nicht nur verkauft, er wurde von gehebelten Anlegern zwangsweise nach unten gedrückt.
On-Chain
Was bedeutet es, dass die Hälfte aller Bitcoin im Minus liegt – Warnsignal oder Bodenzeichen?
Laut Glassnode, zitiert im Marktbericht von KuCoin, liegt inzwischen rund die Hälfte des Bitcoin-Angebots im unrealisierten Verlust. Ende September war es weniger als ein Viertel. Gemeint sind Coins, deren letzte Bewegung auf der Blockchain zu einem höheren Preis stattfand als dem heutigen. Für den Bitcoin Kurs ist das zweischneidig: Viele Halter sitzen auf Verlusten, was Verkaufsdruck bei jeder Erholung bedeuten kann. Zugleich gilt ein hoher Anteil an Verlustpositionen historisch oft als Zeichen später Marktphasen, in denen schwache Hände bereits ausgestiegen sind. Eine Garantie ist das nicht.
Die Zinsen
Warum fürchtet der Markt eine Zinserhöhung im Dezember – und was sagt das Fed-Protokoll?
Die Fed hielt den Leitzins bei ihrer Sitzung am 27. und 28. Oktober in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, mit zehn zu zwei Stimmen. Die beiden Abweichler, Cook und Hammack, wollten eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Nach Angaben von Tradingnews preisen die Fed-Futures für die Sitzung am 8. und 9. Dezember eine Zinserhöhung mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 97 Prozent ein, KuCoin nennt 98 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut Tradingnews bei 5,12 Prozent. Für Bitcoin, das keine Zinsen abwirft, sind höhere Renditen der klassische Gegenwind.
Das Fed-Protokoll am Abend wird zeigen, wie breit die Falken im Offenmarktausschuss tatsächlich sind. Der Markt wird darin nach Hinweisen suchen, ob die Erhöhung eine Mehrheit hat oder ein Randszenario bleibt.
Die Flüsse
Kommt das Geld der Bitcoin-ETF-Anleger zurück?
Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag, 16. November, nach Daten von Farside erstmals seit sieben Handelstagen wieder einen Nettozufluss, allerdings nur 7,9 Millionen Dollar. BlackRocks IBIT meldete 76,5 Millionen Dollar Zufluss, der erste seit dem 29. Oktober. Zuvor hatten die Fonds über elf Handelstage hinweg rund 2,99 Milliarden Dollar verloren. Zum Vergleich: Seit dem Start im Januar 2024 kamen netto mehr als 54 Milliarden Dollar in die Produkte. Der Bitcoin Kurs braucht diese Nachfrage, ein einzelner kleiner Zufluss ist aber noch keine Trendwende.
|Marke
|Stand
|Aktueller Kurs (18.11., 05:48 Uhr MEZ)
|64.336 $
|Wochentief (15.11.)
|62.029 $
|200-Wochen-Linie
|rund 68.000 $
|200-Tage-Durchschnitt
|72.920 $
|Rekordhoch (6.10.2025)
|126.080 $
|Marktkapitalisierung
|rund 1,30 Bio. $
Quelle: CoinGecko, CoinMarketCap, Tradingnews, Coinspeaker; Stand 17./18.11.2026
Die Krypto-Aktien
Was heißt das für Strategy, Coinbase und andere Krypto-Aktien – wer spürt den Druck zuerst?
Die Schwäche des Bitcoin Kurs schlägt direkt auf Krypto-Aktien durch. Die Coinbase Aktie (Ticker COIN) schloss am Montag laut Trefis mit 119,84 Dollar und damit auf dem tiefsten Stand des Jahres, ein Minus von 6,1 Prozent an einem einzigen Tag. Auch Robinhood und Bakkt verloren deutlich. Die Strategy Aktie (Ticker MSTR) hält nach einer Meldung bei der US-Börsenaufsicht 850.849 Bitcoin zu durchschnittlichen Kosten von 75.452 Dollar je Coin. Liegt der Bitcoin Kurs darunter, steht der Bestand im Buchverlust. Hinzu kommt der Rauswurf aus den MSCI-Indizes zum 30. November.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Am Mittwochmorgen um 05:48 Uhr MEZ lag der Bitcoin Kurs laut CoinGecko bei 64.336 Dollar, rund 58.552 Euro.
Was bedeutet ein Fear-and-Greed-Index von 11?
Der Index von alternative.me liegt im Bereich „Extreme Angst“. Er fasst unter anderem Volatilität, Handelsvolumen und Stimmung zusammen und sagt nichts über die künftige Kursrichtung.
Warum ist das Fed-Protokoll heute für Bitcoin wichtig?
Es erscheint um 20 Uhr MEZ und zeigt, wie die Notenbanker über eine Zinserhöhung denken. Höhere Zinsen belasten risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen oft.
Wie stark sind die Bitcoin-ETFs betroffen?
Nach rund 2,99 Milliarden Dollar Abflüssen über elf Handelstage gab es am 16. November erstmals wieder einen kleinen Zufluss von 7,9 Millionen Dollar.
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