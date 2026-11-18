Der Index von alternative.me misst Volatilität, Handelsvolumen, soziale Medien und Umfragen. Mit 11 Punkten liegt er im Bereich „Extreme Angst“. Vor gut einer Woche, am 11. und 12. November, standen noch 29 und 28 auf der Anzeige, seitdem rutschte der Wert über 20, 13 und 10 auf zuletzt 11. Dieser Absturz der Stimmung innerhalb weniger Tage zeigt, wie schnell der Markt gekippt ist.

Der Kursverlauf erklärt das. Am 13. November fiel Bitcoin unter 70.000 Dollar, am 14. November unter die 200-Wochen-Linie, die je nach Berechnung bei rund 68.000 Dollar verläuft. Am Wochenende markierte der Markt ein Tief bei 62.029 Dollar, den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Nach Daten von Tradingnews wurden an diesem Wochenende mehr als zwei Milliarden Dollar an Positionen liquidiert, davon 83 Prozent Long-Wetten. Der Bitcoin Kurs wurde also nicht nur verkauft, er wurde von gehebelten Anlegern zwangsweise nach unten gedrückt.