Der Bitcoin Kurs hat sich nach dem Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar am Montagmorgen auf 61.708 Dollar erholt: Laut CoinCodex stand er um 07:00 Uhr MEZ 4,7 Prozent im Plus. Die Erholung täuscht darüber hinweg, dass der Markt in den vergangenen Wochen vor allem eines erlebt hat: Verkäufe aus Richtungen, die lange als Dauerkäufer galten. ETFs, Bitcoin-Miner und selbst die Strategy Aktie (MSTR) stehen in den Zahlen auf der Verkaufsseite. Die Frage für diese Woche lautet deshalb nicht nur, wohin der Kurs läuft, sondern wer die Coins aufnimmt.