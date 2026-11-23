Der Bitcoin Kurs hat sich nach dem Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar am Montagmorgen auf 61.708 Dollar erholt: Laut CoinCodex stand er um 07:00 Uhr MEZ 4,7 Prozent im Plus. Die Erholung täuscht darüber hinweg, dass der Markt in den vergangenen Wochen vor allem eines erlebt hat: Verkäufe aus Richtungen, die lange als Dauerkäufer galten. ETFs, Bitcoin-Miner und selbst die Strategy Aktie (MSTR) stehen in den Zahlen auf der Verkaufsseite. Die Frage für diese Woche lautet deshalb nicht nur, wohin der Kurs läuft, sondern wer die Coins aufnimmt.
Bitcoin Kurs: ETFs, Miner und Strategy geben Coins ab – 3,47 Milliarden Dollar Abflüsse im November, Kurs bei 61.700 Dollar – Wer fängt die Coins auf?
Der Bitcoin Kurs steht am Montagmorgen bei rund 61.700 Dollar. Doch hinter der Erholung stehen drei große Verkäufer: US-Spot-ETFs mit 3,47 Milliarden Dollar Abflüssen im November, Miner wie MARA und Riot mit 3,4 Milliarden Dollar Bitcoin-Verkäufen und sogar Strategy.
Verkäufer 1
Wie stark belasten die Bitcoin-ETFs den Bitcoin Kurs?
Die US-Spot-ETFs waren im dritten Quartal noch der größte Käufer des Marktes. Im November hat sich das Bild gedreht.
Laut KuCoin summieren sich die Netto-Abflüsse der US-Spot-Bitcoin-ETFs im November auf rund 3,47 Milliarden Dollar. Allein am 19. November flossen laut KuCoin 582 Millionen Dollar ab; für den BlackRock-Fonds IBIT nennt KuCoin einen Rekord-Abfluss von 541 Millionen Dollar an einem Tag. Im dritten Quartal hatten die Fonds nach denselben Angaben noch Zuflüsse im Gegenwert von 49.229 Bitcoin verbucht, ein Rekord. Auch die Coinbase-Prämie, ein Maß für die US-Nachfrage, lag laut TokenPost am 11. November bei minus 0,14 Prozent.
Wichtig für die Einordnung: Die Tageswerte der vergangenen Tage und der Gesamtbestand der Fonds ließen sich aus den verfügbaren Quellen nicht belegen. Die Richtung ist aber eindeutig – ohne neue ETF-Zuflüsse fehlt dem Markt ein wichtiger Käufer.
Verkäufer 2
Warum verkaufen MARA Aktie und Riot Bitcoin?
Die Bitcoin-Miner finanzieren ihren Umbau zu Rechenzentren auch mit eigenen Coins. Laut Cryptonews verkaufte MARA bis September 26.984 Bitcoin für 1,9 Milliarden Dollar, Riot 20.264 Bitcoin für 1,5 Milliarden Dollar, zusammen rund 3,4 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal verkaufte MARA nach Angaben von Coin-Turk und ceoeconomy 17.488 Bitcoin, rund achtmal so viele, wie das Unternehmen selbst produzierte. Zum Quartalsende hielt MARA noch 34.012 Bitcoin. Die MARA Aktie schloss am Freitag bei rund 5,09 Dollar, 27 Prozent unter dem Stand der Vorwoche.
Verkäufer 3
Verkauft sogar die Strategy Aktie Bitcoin?
Strategy ist unter dem Strich weiter Käufer, aber mit angezogener Handbremse. Laut der 8-K-Meldung vom 16. November kaufte das Unternehmen in der Woche bis 15. November 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar und steckte 206,3 Millionen Dollar aus Aktienverkäufen in den Rückkauf eigener Vorzugsaktien (STRC). Der Bestand liegt bei 850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar. Laut 24/7 Wall St. hat Strategy in diesem Jahr außerdem Bitcoin im Wert von 431,8 Millionen Dollar verkauft.
|Akteur
|Zahl
|Zeitraum
|US-Spot-Bitcoin-ETFs
|–3,47 Mrd. USD netto
|November 2026
|MARA
|26.984 BTC (1,9 Mrd. USD) verkauft
|bis September 2026
|Riot
|20.264 BTC (1,5 Mrd. USD) verkauft
|bis September 2026
|Strategy
|485 BTC gekauft (33,4 Mio. USD)
|9.–15.11.2026
|Strategy
|431,8 Mio. USD BTC verkauft
|2026 bisher
Zeiträume sind unterschiedlich; die Werte sind nicht direkt addierbar.
Quelle: KuCoin, Cryptonews, Coin-Turk, SEC (8-K Strategy), 24/7 Wall St.
Die Liquidität
Fehlt dem Krypto-Markt das Spielgeld?
Dazu passt der Blick auf die Stablecoins, die als Treibstoff für Käufe gelten. Laut DefiLlama, zitiert von KuCoin, liegt der Marktwert aller Stablecoins bei rund 284,2 Milliarden Dollar, ein Minus von etwa 6,2 Prozent in 30 Tagen; Mitte Oktober waren es rund 301 Milliarden Dollar. Die Circle Aktie und die Coinbase Aktie hängen an diesem Kreislauf direkt. Dazu kommen realisierte Verluste im Bitcoin-Netzwerk von rund 2,9 Milliarden Dollar am 20. November und ein Fear-&-Greed-Index von 11, extreme Angst.
Die Termine
Was entscheidet jetzt über den Bitcoin Kurs?
Am Dienstag spricht New-York-Fed-Präsident John Williams, am Mittwoch, 25. November, folgt der Core-PCE-Inflationsindikator, am 9. Dezember die Fed-Entscheidung. Für Strategy ist der 30. November wichtig, wenn laut Medienberichten die Streichung aus MSCI-Indizes wirksam wird. Bis dahin bleiben ETF-Flows der klarste Frühindikator.
Häufige Fragen
FAQ zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Laut CoinCodex lag der Bitcoin Kurs am 23. November um 07:00 Uhr MEZ bei 61.708 Dollar, das Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar.
Warum fällt der Bitcoin Kurs im November? Genannt werden ETF-Abflüsse, Verkäufe von Minern, Zinserhöhungserwartungen der Fed und ein schwacher Aktienmarkt.
Wie viel Bitcoin haben die Miner verkauft? MARA und Riot zusammen laut Cryptonews rund 3,4 Milliarden Dollar in den ersten neun Monaten 2026.
Was bedeutet das für Krypto-Aktien? Strategy Aktie, MARA Aktie, Coinbase Aktie und Circle Aktie reagieren mit Hebel auf den Bitcoin Kurs und die Liquidität im Markt.
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