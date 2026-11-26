Der Bitcoin Kurs hat sich in der Nacht auf Donnerstag auf 60.776 US-Dollar erholt, ein Plus von 2,77 Prozent in 24 Stunden (Stand 04:24 Uhr MEZ, laut TokenPost auf Basis von CoinMarketCap-Daten). Bitcoin war zuvor bis in die Nähe von 57.500 Dollar gefallen und hatte am Samstag mit 55.150 Dollar den tiefsten Stand seit September 2024 markiert. Der Auslöser der Erholung ist keine einzelne Nachricht: Starke US-Konjunkturdaten haben die Börsen nicht abgeräumt, der Nasdaq schloss am Mittwoch nur 0,62 Prozent im Minus, nachdem er zeitweise mehr als 4 Prozent verloren hatte. Ob der Bitcoin Kurs damit den Boden gefunden hat, ist offen.
Bitcoin Kurs: Erholung auf 60.800 Dollar nach Rekord-Abflüssen von 4,94 Milliarden aus den ETFs – trägt der Rebound?
Bitcoin steigt am Donnerstagmorgen auf rund 60.800 Dollar, doch die US-Spot-ETFs verzeichnen den größten Monatsabfluss ihrer Geschichte und der Angst-Index steht bei 11. Was hinter dem Bitcoin Kurs steckt und welche Marken jetzt zählen.
Der Morgen nach der Wall-Street-Achterbahn
Warum steigt der Bitcoin Kurs trotz Rekord-Abflüssen?
Der Kryptomarkt dreht ins Plus, während die Anleger-Stimmung im Keller bleibt: Der Fear-&-Greed-Index steht bei 11 nach 13 am Vortag, ein Wert, der als „extreme Angst“ gilt.
Die Erholung fällt in eine ungewöhnlich schwache Phase. Bitcoin hat im November nach Angaben von KuCoin mehr als 20 Prozent verloren. Dazu kommt, dass die US-Spot-Bitcoin-ETFs sechs Handelstage in Folge Geld verloren haben. Allein am Dienstag flossen laut SoSoValue 231,56 Millionen Dollar ab. Der Novemberabfluss summiert sich auf rund 4,94 Milliarden Dollar, der größte Monatsabfluss seit dem Start der Produkte 2024. Für den Bitcoin-ETF-Markt ist das der erste echte Stresstest.
ETF-Abflüsse
Sechs Abflusstage in Folge bis zum 24. November, zusammen rund 4,94 Milliarden Dollar im November (KuCoin). Eine andere Auswertung kommt auf rund 4,71 Milliarden Dollar, die Zählweise unterscheidet sich.
Kaufdruck aus den USA fehlt
Der Coinbase Premium Index, ein Gradmesser für Nachfrage amerikanischer Anleger, ist laut CryptoQuant seit 63 Tagen negativ.
Liquidationen
Binnen 24 Stunden wurden am Mittwoch laut CoinGlass rund 362 Millionen Dollar an Positionen zwangsgeschlossen, 81 Prozent davon Long-Wetten.
Schürfer unter Druck
Die Hashrate liegt laut Glassnode rund 8 Prozent unter Vorjahr, der erste Jahresrückgang seit dem China-Verbot 2021.
Das große Bild
Was bedeuten Fed und Inflation für Bitcoin?
Der Auslöser für den Stress an den Märkten sind die Zinsen. Die Kernrate der US-Inflation PCE stieg im Oktober auf 3,3 Prozent, erwartet worden waren 3,2 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt wurde für das dritte Quartal auf 4,3 Prozent aufs Jahr hochgerechnet revidiert, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen mit 189.000 unter den erwarteten 200.000. Die Daten stützen laut KuCoin die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Für Bitcoin als Anlage ohne Zinsertrag ist ein höherer Leitzins ein Gegenwind, weil Anleihen im Vergleich attraktiver werden.
Hinzu kommt die enge Kopplung an Tech-Aktien: Fällt der Nasdaq, gerät Bitcoin mit. Das zeigte sich am Dienstag, als der Nasdaq 100 fast 2 Prozent verlor und Bitcoin unter 59.000 Dollar rutschte. Am Mittwoch drehte der Nasdaq im Handel, und Bitcoin zog mit.
|Marke
|Bereich
|Bedeutung
|Unterstützung 1
|57.000–58.000 USD
|Zone des jüngsten Rücksetzers
|Unterstützung 2
|55.000 USD
|nahe dem Tief vom Samstag (55.150 USD)
|Widerstand 1
|61.000–62.000 USD
|Zone direkt über dem aktuellen Kurs
|Widerstand 2
|63.000–65.000 USD
|Bereich der Vorwoche
Die Marken stammen aus der Marktanalyse von KuCoin und sind keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: KuCoin Daily Market Report, 26.11.2026
Krypto-Aktien
Wie reagieren Strategy Aktie und Coinbase Aktie?
Die schwache Bitcoin-Phase trifft die Krypto-Aktien überproportional. Die Strategy Aktie fiel am Dienstag um 8,1 Prozent auf 77,55 Dollar, die Coinbase Aktie verlor rund 5,9 Prozent und Circle 7,1 Prozent (Krypto-Magazin, Stand 25.11.2026). Strategy hält 851.305 Bitcoin zu durchschnittlich 75.446 Dollar je Coin, bei einem Bitcoin Kurs um 60.000 Dollar liegt der Bestand damit rund 20 Prozent im Minus. Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel um 13 Uhr New Yorker Zeit; Kurse der Krypto-Aktien stammen daher vom jeweils letzten Handelstag.
Was Anleger jetzt beobachten
Welche Termine stehen für Bitcoin an?
Am Donnerstag veröffentlicht die Fed ihr Beige Book, zudem entscheidet die Bank of Korea über ihren Leitzins. Am Freitag läuft eine große Bitcoin-Optionsserie aus, was die Schwankungen erhöhen kann. Am 30. November scheidet Strategy aus den MSCI-Indizes aus. Aus den ETF-Daten von Farside und SoSoValue lässt sich ablesen, ob die Abflussserie endet.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am 26. November 2026 um 04:24 Uhr MEZ lag der Bitcoin Kurs bei 60.776 US-Dollar, ein Plus von 2,77 Prozent in 24 Stunden (TokenPost, CoinMarketCap-Daten).
Warum fiel Bitcoin im November so stark? Genannt werden die Abflüsse aus den US-Spot-ETFs, die Sorge vor einer Zinserhöhung der Fed, der Ausverkauf bei Tech-Aktien und die Schwäche der Krypto-Aktien.
Was ist der Fear-&-Greed-Index? Ein Stimmungsindikator von 0 bis 100. Bei 11 gilt der Markt als von extremer Angst geprägt.
Wie sind die Krypto-Aktien betroffen? Strategy Aktie und Coinbase Aktie reagieren meist stärker als der Bitcoin Kurs selbst, weil Bilanz und Geschäft am Kryptomarkt hängen.
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