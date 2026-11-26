Der Auslöser für den Stress an den Märkten sind die Zinsen. Die Kernrate der US-Inflation PCE stieg im Oktober auf 3,3 Prozent, erwartet worden waren 3,2 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt wurde für das dritte Quartal auf 4,3 Prozent aufs Jahr hochgerechnet revidiert, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen mit 189.000 unter den erwarteten 200.000. Die Daten stützen laut KuCoin die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Für Bitcoin als Anlage ohne Zinsertrag ist ein höherer Leitzins ein Gegenwind, weil Anleihen im Vergleich attraktiver werden.

Hinzu kommt die enge Kopplung an Tech-Aktien: Fällt der Nasdaq, gerät Bitcoin mit. Das zeigte sich am Dienstag, als der Nasdaq 100 fast 2 Prozent verlor und Bitcoin unter 59.000 Dollar rutschte. Am Mittwoch drehte der Nasdaq im Handel, und Bitcoin zog mit.