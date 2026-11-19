Hinzu kommt der Zinsdruck. Das Protokoll der Oktober-Sitzung ließ weitere Zinserhöhungen offen, Fed-Gouverneur Waller brachte laut CryptoTicker, Nexo und KuCoin eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember ins Spiel. Der Markt preist für die Sitzung am 9. Dezember eine Anhebung um 25 Basispunkte mit rund 90 Prozent (CME FedWatch laut Nexo) beziehungsweise 91 Prozent (Kalshi laut KuCoin) ein. Der Dollar-Index erreichte laut Nexo mit 103,97 Punkten den höchsten Stand seit April 2025, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag bei rund 5,06 Prozent.

Für Bitcoin ist diese Kombination schwierig: Ein starker Dollar und hohe Zinsen verteuern Kredit, drücken die Risikobereitschaft und machen zinslose Anlagen wie Kryptowährungen relativ unattraktiver. Gold gab am selben Tag ebenfalls nach, der Gold-Future verlor laut CryptoTicker 1,79 Prozent auf 3.675 Dollar. Ein sicherer Hafen war an diesem Tag weder das Edelmetall noch Bitcoin.