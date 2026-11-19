Der Bitcoin Kurs hat am Donnerstag ausgerechnet dann nachgegeben, als die Wall Street einbrach: Um 12:20 Uhr New Yorker Zeit (18:20 Uhr MEZ) notierte Bitcoin bei 62.236 Dollar, 2,6 Prozent unter dem Stand von 63.885 Dollar zur Eröffnung des US-Handels, wie CryptoTicker unter Berufung auf CoinGecko berichtet. Der Dow Jones lag zeitgleich um 1.013,91 Punkte oder 2,02 Prozent im Minus. Für Anleger der Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie oder die MARA Aktie ist das mehr als eine Randnotiz, denn ihre Kurse hängen an Bitcoin und an der Stimmung am Aktienmarkt zugleich.
Bitcoin Kurs: Dow verliert 1.000 Punkte, Bitcoin fällt auf 62.236 Dollar – folgt Krypto jetzt der Wall Street?
Der Bitcoin Kurs rutschte am Donnerstag mit dem Dow Jones ab: 62.236 Dollar um 12:20 Uhr New Yorker Zeit, Angst-Index bei 10, ETF-Abflüsse im November bei rund 2,6 Milliarden Dollar. Was die Kopplung an die Aktienmärkte für Bitcoin und die Krypto-Aktien bedeutet.
Wall Street, Fed, ETFs
Warum fällt der Bitcoin Kurs gerade mit den Aktien?
Die Zahlen des Tages zeigen eine klare Kopplung. Laut CryptoTicker, das Yahoo Finance zitiert, stand der Dow Jones um 12:19 Uhr New Yorker Zeit bei 49.184,26 Punkten, der S&P 500 bei 7.208,04 Punkten (minus 1,58 Prozent) und die Nasdaq bei 24.054,06 Punkten (minus 1,54 Prozent). Der Volatilitätsindex VIX sprang auf 28,21 Punkte, nach 24,56 am Vortag. Als Treiber nennt die Quelle unter anderem einen Short-Bericht von Hunterbrook zu AMD, die Aktie verlor 8,15 Prozent auf 486,92 Dollar, sowie den Börsengang von Anthropic.
Krypto reagierte nicht auf eine eigene Nachricht, sondern auf die Risikostimmung. Bitcoin fiel über Nacht bis knapp unter 62.000 Dollar, erholte sich Richtung 64.000 Dollar (Nexo) und gab erst mit dem Einbruch der Aktien wieder nach. Die 24-Stunden-Spanne laut CoinGecko reicht von 62.068 bis 64.006 Dollar. Als nächste Unterstützung nennt KuCoin die Marke von 60.000 Dollar.
Wie viel Druck kommt von der Fed und vom Dollar?
Hinzu kommt der Zinsdruck. Das Protokoll der Oktober-Sitzung ließ weitere Zinserhöhungen offen, Fed-Gouverneur Waller brachte laut CryptoTicker, Nexo und KuCoin eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember ins Spiel. Der Markt preist für die Sitzung am 9. Dezember eine Anhebung um 25 Basispunkte mit rund 90 Prozent (CME FedWatch laut Nexo) beziehungsweise 91 Prozent (Kalshi laut KuCoin) ein. Der Dollar-Index erreichte laut Nexo mit 103,97 Punkten den höchsten Stand seit April 2025, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag bei rund 5,06 Prozent.
Für Bitcoin ist diese Kombination schwierig: Ein starker Dollar und hohe Zinsen verteuern Kredit, drücken die Risikobereitschaft und machen zinslose Anlagen wie Kryptowährungen relativ unattraktiver. Gold gab am selben Tag ebenfalls nach, der Gold-Future verlor laut CryptoTicker 1,79 Prozent auf 3.675 Dollar. Ein sicherer Hafen war an diesem Tag weder das Edelmetall noch Bitcoin.
Was zeigen ETF-Flows und Stimmung zum Bitcoin Kurs?
Die Käufer von der Wall Street halten sich zurück. Laut Nexo flossen am Dienstag netto 239 Millionen Dollar und am Mittwoch 306 Millionen Dollar aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab (Quelle: SoSoValue). KuCoin beziffert die Abflüsse im November auf rund 2,6 Milliarden Dollar. Der Angst-Index steht bei 10 Punkten („Extreme Fear“), nach 11 am Vortag und 28 vor einer Woche. Bitcoin liegt rund 50,6 Prozent unter dem Rekordhoch von 126.080 Dollar vom 6. Oktober 2025.
|Kryptowährung
|Kurs in USD
|Veränderung
|Bitcoin
|62.236
|-1,0 % (24 h)
|Ether
|1.754
|-0,5 % (24 h)
|XRP
|0,964
|-1,7 % (24 h)
|Solana
|72,96
|-0,7 % (24 h)
Kurse sind Momentaufnahmen und weichen je nach Quelle und Zeitpunkt ab.
Quelle: CryptoTicker (CoinGecko), 19.11.2026, ca. 12:20 Uhr New Yorker Zeit (18:20 Uhr MEZ)
Was bedeutet das für Strategy, Coinbase und MARA?
Krypto-Aktien verstärken die Bewegung des Bitcoin Kurs meist. Die Strategy Aktie hängt an den Beständen des Konzerns und am Aufschlag auf deren Wert, die Coinbase Aktie am Handelsvolumen und die MARA Aktie am Bitcoin-Preis als Ertragsbasis. Fällt Bitcoin zusammen mit dem Aktienmarkt, trifft es diese Papiere von zwei Seiten. Anleger beobachten deshalb in den kommenden Tagen vor allem drei Dinge: die ETF-Flows, die Marke von 62.000 Dollar und die Hinweise der Fed auf die Dezember-Sitzung am 9. Dezember.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Um 12:20 Uhr New Yorker Zeit (18:20 Uhr MEZ) lag Bitcoin bei 62.236 Dollar (CoinGecko, zitiert von CryptoTicker).
Warum fällt Bitcoin am 19. November? Der Rückgang fällt mit dem Einbruch der Wall Street, Zinssorgen nach dem Fed-Protokoll und Abflüssen aus Bitcoin-ETFs zusammen. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen.
Was zeigt der Angst-Index? Er steht bei 10 und damit im Bereich „Extreme Fear“.
Welche Krypto-Aktien reagieren auf den Bitcoin Kurs? Typisch sind Strategy, Coinbase, MARA, Riot und Robinhood.
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