Die US-Spot-ETFs verloren nach Farside-Daten am Donnerstag netto 582,3 Millionen Dollar, davon 541,1 Millionen allein BlackRocks IBIT. Zusammen mit den 306,5 Millionen vom Mittwoch und 239,9 Millionen vom Dienstag summiert sich der Abfluss auf rund 1,13 Milliarden Dollar in drei Handelstagen. Seit Auflage stehen die Fonds nach Decrypt-Daten noch mit 54,2 Milliarden Dollar im Plus, das Gesamtvermögen liegt bei 81,5 Milliarden Dollar.

Bitfinex schätzt, dass die ETF-Käufer seit Januar 2024 im Schnitt rund 84.900 Dollar je Bitcoin bezahlt haben, die Käufer des dritten Quartals rund 80.100 Dollar. Wer in dieser Zone eingestiegen ist, sitzt auf Verlusten, und das erklärt laut der Börse einen Teil der Verkäufe. Ob der Abfluss Panik oder nüchternes Rebalancing ist, lässt sich aus den Flows allein nicht ablesen.