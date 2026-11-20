Der Bitcoin Kurs hängt am Freitagnachmittag bei rund 61.600 US-Dollar, etwa 3,5 Prozent unter dem Vortag und auf dem tiefsten Stand seit Anfang Juli. Auslöser ist diesmal weniger ein einzelnes Ereignis als ein Chor aus Analystenstimmen: Die US-Bank Citi hat ihr Zwölf-Monats-Ziel für Bitcoin von 113.000 auf 99.532 Dollar gesenkt, der Datenanbieter CryptoQuant spricht wieder von einem Bärenmarkt, und die US-Bitcoin-ETFs haben allein am Donnerstag 582,3 Millionen Dollar abgegeben. Für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und MARA ist das die gefährlichste Mischung: fallender Bitcoin Kurs, schwindende Zuflüsse und sinkende Zuversicht der Großen.
Bitcoin Kurs: Citi senkt das Ziel auf 99.532 Dollar, CryptoQuant sieht wieder Bärenmarkt, Kurs bei rund 61.600 Dollar - Wer setzt jetzt noch auf die Erholung?
Der Bitcoin Kurs notiert am Freitagnachmittag bei rund 61.600 US-Dollar. Citi hat sein Zwölf-Monats-Ziel von 113.000 auf 99.532 Dollar gekappt, CryptoQuant stuft den Markt wieder als Bärenmarkt ein, die US-ETFs verloren in drei Tagen mehr als 1,1 Milliarden Dollar. Was die Analysten-Stimmen für Bitcoin und für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und MARA bedeuten.
Die Stimmen
Was sagen Citi und CryptoQuant zum Bitcoin Kurs – und was ist belegt?
Citi hat nach Berichten am Mittwoch (18.11.2026) das Zwölf-Monats-Ziel für Bitcoin von 113.000 auf 99.532 Dollar gesenkt, ein Abschlag von knapp 12 Prozent. Das Ether-Ziel sank von 3.028 auf 2.838 Dollar. Als Gründe nennen die Berichte den Fall unter den 200-Tage-Durchschnitt, abgebauten Hebel am Terminmarkt und eine wieder höhere Korrelation mit dem S&P 500 als mit Gold. Die Citi-Studie selbst ist nicht öffentlich, die Zahlen stammen aus Berichten über eine Kundennotiz. Vom heutigen Kurs aus wäre das neue Ziel noch ein Plus von rund 62 Prozent entfernt. Es handelt sich um die Einschätzung von Citi, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
CryptoQuant hat laut The Block am 18. November den Markt wieder als Bärenmarkt eingestuft. Bitcoin notiert unter dem 200-Tage-Durchschnitt von rund 72.900 Dollar und unter dem 365-Tage-Durchschnitt von rund 75.900 Dollar, der hauseigene Bull Score liegt bei 10 von 100. Die Marge der kurzfristigen Händler fiel auf minus 20 Prozent, so tief wie seit Anfang Juli nicht mehr. CryptoQuant nennt diesen Bereich eine Wertzone, in der sich Böden bilden können, betont aber, dass solche Bodenbildungen in der Regel mindestens zwei Monate dauern. Kurzfristige Unterstützung sieht das Haus zwischen 62.000 und 65.000 Dollar.
|Stimme
|Aussage
|Datum
|Citi
|Zwölf-Monats-Ziel 99.532 US-Dollar (zuvor 113.000)
|18.11.2026
|CryptoQuant
|Bärenmarkt, Bull Score 10/100, Unterstützung 62.000 bis 65.000 US-Dollar
|18.11.2026
|Bitfinex
|Nachhaltiger Bruch unter 61.300 US-Dollar plus Abflüsse über 300 Mio. US-Dollar täglich könnte Weg zu rund 57.800 US-Dollar öffnen
|19.11.2026
|Kalshi
|3 % Marktwahrscheinlichkeit für Schlusskurs über 100.000 US-Dollar im Jahr 2026
|18.11.2026
Zahlen aus Berichten Dritter, nicht von aktiencheck.de geprüft. Keine Prognose und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: cryptoticker.io (Citi, CryptoQuant, Bitfinex), Kalshi laut cryptoticker.io
Warum fließt so viel Geld aus den Bitcoin-ETFs ab?
Die US-Spot-ETFs verloren nach Farside-Daten am Donnerstag netto 582,3 Millionen Dollar, davon 541,1 Millionen allein BlackRocks IBIT. Zusammen mit den 306,5 Millionen vom Mittwoch und 239,9 Millionen vom Dienstag summiert sich der Abfluss auf rund 1,13 Milliarden Dollar in drei Handelstagen. Seit Auflage stehen die Fonds nach Decrypt-Daten noch mit 54,2 Milliarden Dollar im Plus, das Gesamtvermögen liegt bei 81,5 Milliarden Dollar.
Bitfinex schätzt, dass die ETF-Käufer seit Januar 2024 im Schnitt rund 84.900 Dollar je Bitcoin bezahlt haben, die Käufer des dritten Quartals rund 80.100 Dollar. Wer in dieser Zone eingestiegen ist, sitzt auf Verlusten, und das erklärt laut der Börse einen Teil der Verkäufe. Ob der Abfluss Panik oder nüchternes Rebalancing ist, lässt sich aus den Flows allein nicht ablesen.
Was heißt ein Bitcoin Kurs von 61.600 Dollar für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und MARA?
Krypto-Aktien übersetzen jede Bewegung des Bitcoin Kurs mit Hebel. Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR) trägt das größte Unternehmensdepot und reagiert direkt auf Bitcoin. Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) lebt vom Handelsvolumen, das bei fallenden Kursen und schwachen Flows schrumpft. Miner wie die MARA Aktie (Nasdaq: MARA) verdienen in Bitcoin und kämpfen bei sinkendem Kurs mit der Marge. Wer Kryptowährungen und Krypto-Aktien gemeinsam betrachtet, sieht denselben Zyklus: Wenn der Bitcoin Kurs unter Druck steht, trifft es Unternehmen mit Bitcoin-Bestand oder Bitcoin-Geschäft meist überproportional.
Welche Termine bestimmen den Bitcoin Kurs jetzt?
Im Mittelpunkt steht die Notenbank. Das Protokoll der Oktobersitzung zeigt nach Berichten, dass weitere Zinserhöhungen für viele Teilnehmer im Raum stehen, der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die nächste Entscheidung fällt am 9. Dezember. Bis dahin zählen die täglichen ETF-Flows, die Aktienmärkte und die Marke von 61.300 Dollar, die Bitfinex als Unterstützung nennt. Am Terminmarkt folgt am 27. November der nächste größere Verfall, bei dem laut Deribit-Daten Optionen mit einem Nennwert von rund 6,7 Milliarden Dollar auslaufen.
FAQ: Antworten zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Am Freitagnachmittag, 20.11.2026, lag der Bitcoin Kurs nach CoinMarketCap und Decrypt bei rund 61.500 bis 61.600 US-Dollar, etwa 3,5 Prozent unter dem Vortag.
Was hat Citi zum Bitcoin Kurs gesagt?
Citi hat nach Medienberichten am 18.11.2026 das Zwölf-Monats-Ziel für Bitcoin von 113.000 auf 99.532 US-Dollar gesenkt. Die Notiz selbst ist nicht öffentlich. Es ist die Einschätzung von Citi, nicht von aktiencheck.de.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Bitcoin Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs?
Besonders eng sind Strategy (MSTR), Coinbase (COIN) und Bitcoin-Miner wie MARA (MARA) mit dem Bitcoin Kurs verbunden.
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