Die Nachfrage kommt aus zwei Töpfen: ETFs und Unternehmen. Bei den ETFs flossen im November laut finanzen.net rund 2,6 Milliarden Dollar ab; am Dienstag waren es rund 240 Millionen Dollar. Bei den Unternehmen kommen Verkäufe hinzu. Der Bitcoin Kurs steht seit dem 30. Oktober rund 23 Prozent im Minus. Heute Abend um 20:00 Uhr MEZ folgt das Fed-Protokoll; eine Zinserhöhung im Dezember ist zu rund 94 Prozent eingepreist.

Für Krypto-Aktien gilt: Die Strategy Aktie ist ein gehebelter Bitcoin-Wert, die Coinbase Aktie hängt an Handelsvolumen. Beide reagieren überproportional, wenn Bitcoin nachgibt.