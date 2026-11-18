Jahrelang galten Unternehmen mit Bitcoin in der Bilanz als verlässlichste Käufer am Markt. Nun kehrt sich das Bild teilweise um: Börsennotierte Firmen haben bis zum 8. November 11.647 Bitcoin im Wert von rund 869 Millionen Dollar verkauft, während die Strategy Aktie (Ticker MSTR) und ihr Bitcoin-Bestand von 850.849 Coins das Gegenmodell bleibt. Der Bitcoin Kurs lag am 18. November um 12:31 Uhr MEZ bei 64.130,88 Dollar (Quelle: finanzen.net).
Bitcoin Kurs: Börsenfirmen verkauften 11.647 Bitcoin, Strategy kauft nur 485 – kippt die Treasury-Nachfrage?
Börsennotierte Unternehmen haben bis Anfang November 11.647 Bitcoin im Wert von rund 869 Millionen Dollar verkauft, während Strategy zuletzt nur 485 Bitcoin zukaufte. Was das für den Bitcoin Kurs und Krypto-Aktien bedeutet.
Die Verkäufer
Wer verkauft Bitcoin aus der Firmenkasse?
Die Zahl stammt von fxstreet und wurde auf aktiencheck.de wiedergegeben: Public Companies verkauften bis zum 8. November 11.647 Bitcoin für rund 869 Millionen Dollar. Rechnerisch ergibt das einen Durchschnittspreis von knapp 75.000 Dollar je Coin – etwa 11.000 Dollar mehr als der heutige Kurs. Wer verkauft hat, hat also vor dem jüngsten Absturz zu besseren Kursen Kasse gemacht. Welche Unternehmen im Einzelnen verkauften, nennt die Quelle nicht.
Die Verkäufe sind ein Signal, aber kein Beweis für Panik: Manche Firmen finanzieren Aktienrückkäufe, Schulden oder Mining-Ausbau. Für den Markt zählt, dass die Nachfrage der Unternehmen als stützende Kraft fehlt.
Der Käufer
Wie viel kauft Strategy noch zu?
Dem steht Strategy gegenüber. Laut Mitteilung (Form 8-K) vom 16. November kaufte das Unternehmen vom 9. bis 15. November 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar; der Bestand stieg auf 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar (Quelle: aktiencheck.de). Die Zukäufe von 485 Coins entsprechen einem Bruchteil eines Prozents des Bestands. Rechnerisch lag der Kaufpreis bei rund 68.900 Dollar je Bitcoin. Bei einem Kurs von 64.000 Dollar liegt der Bestand von Strategy etwa 15 Prozent unter dem Einstand (eigene Rechnung).
|Unternehmen
|Bitcoin-Bestand
|Anmerkung
|Strategy
|850.849 BTC
|Zukauf 485 BTC (9.–15.11.), Ø-Preis 75.452 $
|Coinbase
|rund 18.000 BTC
|Eigenbestand laut The Coin Republic, 2.11.
|Börsenfirmen gesamt
|–
|Verkauf 11.647 BTC bis 8.11. (ca. 869 Mio. $)
Zahlen aus verschiedenen Quellen und Zeiträumen; eigene Berechnungen markiert.
Quelle: aktiencheck.de, The Coin Republic, fxstreet
Das große Bild
Was bedeutet das für Bitcoin, ETFs und Krypto-Aktien?
Die Nachfrage kommt aus zwei Töpfen: ETFs und Unternehmen. Bei den ETFs flossen im November laut finanzen.net rund 2,6 Milliarden Dollar ab; am Dienstag waren es rund 240 Millionen Dollar. Bei den Unternehmen kommen Verkäufe hinzu. Der Bitcoin Kurs steht seit dem 30. Oktober rund 23 Prozent im Minus. Heute Abend um 20:00 Uhr MEZ folgt das Fed-Protokoll; eine Zinserhöhung im Dezember ist zu rund 94 Prozent eingepreist.
Für Krypto-Aktien gilt: Die Strategy Aktie ist ein gehebelter Bitcoin-Wert, die Coinbase Aktie hängt an Handelsvolumen. Beide reagieren überproportional, wenn Bitcoin nachgibt.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und zu Strategy
Wie viele Bitcoin hält Strategy? 850.849 Bitcoin zum 15. November, durchschnittlich zu 75.452 Dollar gekauft.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs? 64.130,88 Dollar am 18. November um 12:31 Uhr MEZ (finanzen.net).
Warum verkaufen Firmen Bitcoin? Die Quelle nennt keine Gründe; üblich sind Finanzierungsbedarf, Schuldenabbau und Rückkäufe.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab.
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