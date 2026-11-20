Nach Berechnungen von Bitfinex wurden rund 1,4 Millionen Bitcoin zwischen 60.000 und 65.000 Dollar gekauft, die Zone gilt deshalb als wichtig. Fällt der Kurs darunter, liegt das Juli-Tief nahe 57.800 Dollar in Sichtweite. Nach oben wäre ein Schluss über 62.000 Dollar das erste Stabilisierungssignal, darüber stehen 64.000 und 65.000 Dollar. Wichtig für die Statistik: Der Wochenschluss am 15. November lag bei rund 65.300 Dollar. Notiert Bitcoin zum Sonntagsschluss darunter, wäre es die siebte Verlustwoche in Folge.

Das Umfeld bleibt schwierig. Laut CryptoTicker belasten schwache Aktienmärkte (Anthropic-Börsengang an der Nasdaq, Volatilitätsindex VIX um 28), das Protokoll der Fed-Sitzung und ein starker Dollar. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt in Marktpreisen als wahrscheinlich.