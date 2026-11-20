Der Bitcoin Kurs hat am Freitagmorgen erneut an der Marke von 61.000 US-Dollar gerüttelt: Kurz vor 6 Uhr MEZ stand die größte Kryptowährung laut CoinGecko bei rund 61.400 Dollar, das Tagestief lag bei 61.273 Dollar. Damit ist Bitcoin so billig wie seit Juli nicht mehr. Der Auslöser ist diesmal weniger ein einzelnes Ereignis als ein Verkäufer mit Namen: Von den 582 Millionen Dollar, die am Donnerstag netto aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs abflossen, entfielen laut Farside allein 541 Millionen auf den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock.
Bitcoin Kurs: BlackRocks IBIT liefert 93 Prozent der ETF-Abflüsse, Optionen über 2,2 Milliarden Dollar verfallen am Freitagmorgen - Wer verkauft jetzt den Bitcoin?
Der Bitcoin Kurs notiert am Freitag um 61.000 US-Dollar, nahe dem tiefsten Stand seit Juli. Der Bitcoin-ETF IBIT von BlackRock allein verlor am Donnerstag 541 Millionen Dollar, am Freitagmorgen verfielen Optionen im Wert von 2,2 Milliarden Dollar. Was das für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase bedeutet.
Dazu kam ein Termin mit Hebelwirkung: Um 9 Uhr MEZ verfielen an der Optionsbörse Deribit 34.511 Bitcoin-Optionen im Wert von rund 2,2 Milliarden Dollar. Für Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR) und die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) ist die Frage, ob der Bitcoin Kurs diese Zone hält, ein Taktgeber.
Der Verkäufer
Warum belastet IBIT den Bitcoin Kurs – und was sagt das über die Käufer?
Laut den von FinanceFeeds ausgewerteten Farside-Daten verloren die US-Bitcoin-ETFs am Donnerstag zusammen 582,3 Millionen Dollar, nach 306,5 Millionen am Mittwoch und 239,9 Millionen am Dienstag. Es ist die dritte Abflusswelle in Folge, in den ersten vier Handelstagen der Woche summiert sich der Abfluss auf rund 1,12 Milliarden Dollar. Bemerkenswert ist die Konzentration: IBIT trägt rund 93 Prozent des Donnerstagsabflusses, der Rest verteilt sich auf Fidelity (FBTC), Ark 21Shares (ARKB) und Grayscale (GBTC). Einen Zufluss gab es nur bei Morgan Stanleys Bitcoin-Fonds MSBT mit 49,6 Millionen Dollar.
|Fonds
|Netto-Fluss
|Anteil am Abfluss
|IBIT (BlackRock)
|-541,1
|rund 93%
|FBTC (Fidelity)
|-45,9
|rund 8%
|ARKB (Ark 21Shares)
|-31,3
|rund 5%
|GBTC (Grayscale)
|-13,9
|rund 2%
|MSBT (Morgan Stanley)
|+49,6
|–
|Summe
|-582,3
|100%
Netto-Zu- und Abflüsse in Millionen US-Dollar. Ein anderer Datenanbieter (Lookonchain) nennt für denselben Tag einen niedrigeren Gesamtabfluss von rund 297 Millionen Dollar.
Quelle: Farside Investors via FinanceFeeds, 20.11.2026
Für die Einordnung gilt: Wenn der größte Fonds den Markt dominiert, bewegt schon eine einzelne Entscheidung von Vermögensverwaltern oder Beratungsplattformen den Bitcoin Kurs. Ob es sich um Gewinnmitnahmen, Absicherungen oder einen Rückzug aus dem Bitcoin-Geschäft handelt, lässt sich aus den Flow-Daten nicht ablesen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine belegte Tatsache.
Was bedeutet der Optionsverfall für den Bitcoin Kurs?
Optionen sind oft ein stiller Treiber. Laut CryptoTicker lag der sogenannte Max-Pain-Preis des Freitagsverfalls bei 71.000 Dollar (Stand Donnerstag), also weit über dem aktuellen Kurs. Der nächste, deutlich größere Verfall folgt am 27. November mit rund 6,7 Milliarden Dollar, mitten in der Thanksgiving-Woche mit dünnem US-Handel. Aus Optionsmärkten allein lässt sich keine Richtung ableiten, sie erhöhen aber das Risiko ruckartiger Bewegungen.
Schon in den letzten 24 Stunden gab es Hebel-Bereinigung: CoinGlass meldet laut CryptoPotato über 528 Millionen Dollar liquidierte Positionen, davon rund 169 Millionen in Bitcoin und etwa 80 Prozent Long-Wetten. Ein anderer Datenanbieter (Coinotag) kommt auf 391 Millionen Dollar, davon 288 Millionen Longs. Die Zahlen unterscheiden sich, weil Börsen und Zeitfenster abweichen; die Richtung ist gleich.
Welche Marken sollten Anleger beim Bitcoin Kurs jetzt beobachten?
Nach Berechnungen von Bitfinex wurden rund 1,4 Millionen Bitcoin zwischen 60.000 und 65.000 Dollar gekauft, die Zone gilt deshalb als wichtig. Fällt der Kurs darunter, liegt das Juli-Tief nahe 57.800 Dollar in Sichtweite. Nach oben wäre ein Schluss über 62.000 Dollar das erste Stabilisierungssignal, darüber stehen 64.000 und 65.000 Dollar. Wichtig für die Statistik: Der Wochenschluss am 15. November lag bei rund 65.300 Dollar. Notiert Bitcoin zum Sonntagsschluss darunter, wäre es die siebte Verlustwoche in Folge.
Das Umfeld bleibt schwierig. Laut CryptoTicker belasten schwache Aktienmärkte (Anthropic-Börsengang an der Nasdaq, Volatilitätsindex VIX um 28), das Protokoll der Fed-Sitzung und ein starker Dollar. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt in Marktpreisen als wahrscheinlich.
Was heißt das für Strategy, Coinbase und andere Krypto-Aktien?
Krypto-Aktien reagieren überproportional. Die Strategy Aktie (MSTR) schloss am 16. November bei 103,66 Dollar, die Coinbase Aktie (COIN) bei 119,99 Dollar, ihrem tiefsten Stand seit November 2023 (Schaeffer's Research via Finviz, 16.11.2026). Strategy fliegt zudem zum 30. November aus den MSCI-Indizes. Aktuelle Kurse vom heutigen Tag liegen der Redaktion nicht vor; die Werte sind dem Stand des 16. November zuzuordnen.
FAQ: Antworten zum Bitcoin Kurs
Warum fällt der Bitcoin Kurs aktuell?
Nach Lesart der Quellen belasten ETF-Abflüsse, ein schwacher Aktienmarkt, die Erwartung einer Zinserhöhung und ein starker Dollar. Zusätzlich lösten Liquidationen von Long-Positionen weitere Verkäufe aus.
Wie viel Geld ist aus den Bitcoin-ETFs abgeflossen?
Am 19. November waren es laut Farside 582,3 Millionen Dollar, in den ersten vier Handelstagen der Woche rund 1,12 Milliarden Dollar. Allein IBIT verlor am Donnerstag 541,1 Millionen Dollar.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Bitcoin Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs?
Besonders eng folgen Strategy (MSTR), Coinbase (COIN) und Bitcoin-Miner wie MARA (MARA) und Riot Platforms (RIOT) dem Bitcoin Kurs.
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