Der Bitcoin Kurs steht am Donnerstagmittag bei 63.754 Dollar (CoinGecko, 13:45 Uhr MEZ), rund 58.000 Euro. In 24 Stunden bewegt sich die älteste Kryptowährung kaum, in sieben Tagen summiert sich das Minus aber auf knapp 13 Prozent. Jetzt rückt ein Termin in den Fokus, der Händlern aus dem Optionsmarkt vertraut ist: Am Freitag, 20. November, um 9 Uhr deutscher Zeit verfallen auf der Börse Deribit Bitcoin-Optionen über 34.511 BTC, nach Berechnung von CryptoTicker rund 2,2 Milliarden Dollar.

Auffällig ist der Abstand zwischen Kurs und dem sogenannten Max-Pain-Preis. Er liegt laut CryptoTicker bei 71.000 Dollar und damit gut 11 Prozent über dem aktuellen Bitcoin Kurs. Was das bedeutet, ob die Marke je eine Rolle spielt und was Anleger bei Krypto-Aktien wie Strategy oder Coinbase daraus ablesen können, ordnet diese Analyse ein.