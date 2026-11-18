CryptoQuant meldet, der Bitcoin Kurs liege rund 20 Prozent unter dem durchschnittlichen Kaufpreis der Halter von einem bis drei Monaten, die größte Lücke seit dem 1. Juli. Die Analysefirma spricht von einer „Value Zone“, aber ausdrücklich nicht von einem Boden. Als Unterstützung nennt sie den Bereich von 62.000 bis 65.000 Dollar.

Von der Fed kommt zusätzlicher Gegenwind: Gouverneur Waller hat laut CoinDesk zum zweiten Mal gefordert, die Notenbank solle im Dezember um 50 Basispunkte erhöhen. Der CME FedWatch sieht dagegen mit 96 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent, die Rendite zweijähriger US-Anleihen stieg um 4,1 Basispunkte auf 4,83 Prozent. Am Abend (20:00 Uhr MEZ) folgt das Protokoll der letzten Fed-Sitzung.