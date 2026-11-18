Der Bitcoin Kurs liegt am Mittwoch, 18. November 2026, um 16:48 Uhr MEZ (10:48 Uhr New Yorker Zeit) bei rund 63.000 US-Dollar, mehr als 2,5 Prozent unter dem Stand von vor 24 Stunden, als US-Aktien nachgaben (CoinDesk). Dazu kommt ein leiser Strukturbruch: Der Basis-Trade, bei dem Anleger Bitcoin kaufen und per Future absichern, wirft laut einem von CoinDesk zitierten Talos-Bericht nur noch 3 bis 5 Prozent im Jahr ab, nahe oder unter US-Staatsanleihen. Wer nach dem Bitcoin Kurs sucht, will wissen, wo die Käufer sind, wenn selbst die risikoarme Strategie nicht mehr lockt.
Bitcoin Kurs: Basis-Trade-Rendite nur noch 3 bis 5 Prozent, Bitcoin um 63.000 Dollar – was bleibt, wenn die Hebel-Strategie nichts mehr abwirft?
Der Bitcoin Kurs sinkt auf rund 63.000 Dollar, die Rendite des beliebten Basis-Trades ist laut Talos auf 3 bis 5 Prozent geschrumpft, Fed-Gouverneur Waller wirbt für 50 Basispunkte. Warum das für ETFs, Strategy Aktie und Coinbase Aktie zählt.
Struktur
Was ist der Basis-Trade und warum zählt er für den Bitcoin Kurs?
Der Basis-Trade war lange einer der Gründe, warum große Adressen Bitcoin und Bitcoin-ETFs hielten: Er kassiert den Aufschlag von Futures über dem Spotpreis.
Laut Talos, zitiert im CoinDesk-Liveblog, lagen die Renditen Anfang 2024 bei 20 bis 40 Prozent im Jahr. 2026 sind es meist 3 bis 5 Prozent, im zweiten Quartal zeitweise sogar negativ. Aktien-Perpetuals der Top-10-Werte bringen dagegen im Schnitt rund 11 Prozent, die großen Krypto-Kontrakte nur etwa 3 Prozent. Das offene Interesse an Aktien- und RWA-Perps liegt über 11 Milliarden Dollar, rund 18 Prozent des Marktes, vor allem bei Binance und Hyperliquid.
Die Redaktion ordnet ein: Wenn der Basis-Trade kaum mehr abwirft, fehlt eine Stütze der Nachfrage über Futures und ETFs. Ein Beleg, dass die Abflüsse der Bitcoin-ETFs (zuletzt rund 240 Millionen Dollar an einem Tag laut Cointelegraph) daher rühren, liegt nicht vor.
Warum liegen Bitcoin-Anleger so tief im Minus und was sagt die Fed?
CryptoQuant meldet, der Bitcoin Kurs liege rund 20 Prozent unter dem durchschnittlichen Kaufpreis der Halter von einem bis drei Monaten, die größte Lücke seit dem 1. Juli. Die Analysefirma spricht von einer „Value Zone“, aber ausdrücklich nicht von einem Boden. Als Unterstützung nennt sie den Bereich von 62.000 bis 65.000 Dollar.
Von der Fed kommt zusätzlicher Gegenwind: Gouverneur Waller hat laut CoinDesk zum zweiten Mal gefordert, die Notenbank solle im Dezember um 50 Basispunkte erhöhen. Der CME FedWatch sieht dagegen mit 96 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent, die Rendite zweijähriger US-Anleihen stieg um 4,1 Basispunkte auf 4,83 Prozent. Am Abend (20:00 Uhr MEZ) folgt das Protokoll der letzten Fed-Sitzung.
|Größe
|Wert
|Bitcoin Kurs
|rund 63.000 USD (-2,5 % in 24 h)
|Basis-Trade-Rendite 2026
|3-5 % p. a.
|Basis-Trade-Rendite Anfang 2024
|20-40 % p. a.
|Bitcoin vs. Einstand 1-3-Monats-Halter
|rund -20 %
|FedWatch Dezember
|96 % für +25 Bp.
|Rendite 2-jährige US-Anleihe
|4,83 %
Kurs 16:48 Uhr MEZ (10:48 Uhr New Yorker Zeit). FedWatch- und Renditewerte nur als Zusammenfassung des CoinDesk-Liveblogs gelesen.
Quelle: CoinDesk, 18.11.2026; Talos; CryptoQuant
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Strategy Aktie und Coinbase Aktie?
Die Strategy Aktie (MSTR) fiel im US-Handel um rund 4 Prozent auf 91,69 Dollar, ihre Vorzugsaktie STRC auf den tiefsten Stand seit August (CoinDesk, 10:48 Uhr New Yorker Zeit). Die Coinbase Aktie hängt stärker an Handelsvolumen und Stimmung, beide Krypto-Aktien folgen dem Bitcoin Kurs eng. Je länger Bitcoin unter Druck steht, desto stärker spüren Anleger der Krypto-Aktien die Schwankungen.
Was Anleger beim Bitcoin Kurs jetzt beobachten
Das Fed-Protokoll um 20:00 Uhr MEZ und Wallers Forderung nach 50 Basispunkten
Die Zone von 62.000 bis 65.000 Dollar als Unterstützung
Die Entwicklung der Basis-Rendite und die täglichen ETF-Flüsse
Die Kurse von Strategy Aktie, Coinbase Aktie und der Strategy-Vorzugsaktie STRC
FAQ zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs heute? Am 18. November 2026 um 16:48 Uhr MEZ lag er bei rund 63.000 US-Dollar, mehr als 2,5 Prozent unter dem Vortag (CoinDesk).
Was ist der Basis-Trade? Eine Strategie, die Bitcoin kauft und per Future verkauft, um den Aufschlag zu kassieren; die Rendite liegt laut Talos 2026 bei 3 bis 5 Prozent im Jahr.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs? Etwa die Strategy Aktie über den Bitcoin-Bestand und die Coinbase Aktie über Handelsvolumen und Stimmung.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.