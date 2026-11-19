Das Fed-Protokoll vom Mittwoch zeigte laut KuCoin, dass zehn Mitglieder den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent hielten, während Cook und Hammack bereits eine Anhebung um 25 Basispunkte wollten. Der Markt sieht für Dezember laut Kalshi rund 91 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Gouverneur Waller hatte zuletzt auch 50 Basispunkte ins Spiel gebracht. Der Dollar steht auf einem 19-Monats-Hoch. Investing.com erinnert daran, dass Bitcoin in den Zinserhöhungsjahren 2022/23 rund 36 Prozent verlor. Hinzu kommt die fehlende Nachfrage der Großanleger: Die US-Spot-ETFs verbuchten am Dienstag laut Farside einen Abfluss von 239,9 Millionen Dollar, im November summieren sich die Abflüsse auf rund 2,6 Milliarden Dollar. Die Angst ist entsprechend: Der Fear & Greed Index steht bei 10.