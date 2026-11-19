Der Bitcoin Kurs notiert am Donnerstagmorgen bei 63.495 US-Dollar (CryptoCompare-Index, 07:42 Uhr MEZ, laut wallstreet-online), nach einem Sonntagstief von 62.017 Dollar. Investing.com sah um 07:21 Uhr MEZ ein Tagestief von 62.399 Dollar, den schwächsten Stand seit Juli. Auslöser ist die Zinsangst nach dem Fed-Protokoll – und ein Optionsmarkt, der sich auf den Bruch der 60.000-Dollar-Marke einstellt. Das belastet auch die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) und die Coinbase Aktie (Ticker COIN).
Bitcoin Kurs: 900 Millionen Dollar auf eine 60.000er-Put-Option, Kopf-Schulter-Warnung mit Marke 38.000 – was passiert, wenn der Boden bricht?
Der Bitcoin Kurs pendelt am Donnerstagmorgen um 63.500 Dollar, doch der Optionsmarkt schaut nach unten: Die größte offene Position ist eine 60.000er-Put-Option über rund 900 Millionen Dollar. Dazu kommen Charttechniker-Warnungen und ein hawkisches Fed-Protokoll – was das für Bitcoin, Strategy Aktie und Coinbase Aktie bedeutet.
Morgenlage 8 Uhr
Warum schaut der Optionsmarkt beim Bitcoin Kurs nach unten?
Die größte einzelne Wette im Bitcoin-Optionsmarkt ist inzwischen kein Rekord-Call mehr, sondern eine Absicherung gegen den Absturz.
Laut einer CoinDesk-Analyse, die FXStreet Mitte November übernommen hat, ist der Put mit einem Ausübungspreis von 60.000 Dollar an der Optionsbörse Deribit mit rund 900 Millionen Dollar Nominalwert die größte offene Position. Er hat den 100.000er-Call überholt, der auf 867 Millionen Dollar kommt. Wallstreet-online bestätigt diese Rangfolge am Donnerstag. Dazu kommt laut CoinDesk, dass ein großer Marktteilnehmer seine Put-Position über Paradigm Schritt für Schritt von 74.000 auf 63.000 Dollar heruntergerollt hat. Das ist eine Beobachtung, keine Prognose von aktiencheck.de: Optionen zeigen, wogegen sich Anleger absichern, nicht, was passiert.
Was sagen Charttechniker zum Bitcoin Kurs?
Zwei Warnungen stehen am Donnerstag im Raum. John Roque von 22V Research sieht laut wallstreet-online (19.11.2026) eine Kopf-Schulter-Formation und nennt 38.000 Dollar als technisches Ziel, falls die 60.000-Dollar-Marke bricht. Das wären rund 41 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Matt Maley von Miller Tabak weist darauf hin, dass Bitcoin unter seine 50-Wochen-Linie gefallen ist. Beides sind Einschätzungen Dritter und keine Kursprognosen von aktiencheck.de. Die Gegenseite: Die Unterstützungszone um 62.000 Dollar hat in dieser Woche mehrfach gehalten, KuCoin nennt 65.000 bis 66.000 Dollar als nächsten Widerstand.
|Marke
|Bedeutung
|Quelle
|69.000–70.000 USD
|Widerstand nach oben
|KuCoin
|65.000–66.000 USD
|erster Widerstand
|KuCoin
|62.000 USD
|Unterstützung, in der Woche mehrfach getestet
|KuCoin
|60.000 USD
|größter Put-Strike bei Deribit, psychologische Marke
|CoinDesk via FXStreet
|38.000 USD
|technisches Ziel bei Bruch (Roque, 22V Research)
|wallstreet-online
Beobachtungsmarken Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de. Stand 19.11.2026.
Quelle: KuCoin, wallstreet-online, CoinDesk via FXStreet
Wie stark belasten Fed und ETFs den Bitcoin Kurs?
Das Fed-Protokoll vom Mittwoch zeigte laut KuCoin, dass zehn Mitglieder den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent hielten, während Cook und Hammack bereits eine Anhebung um 25 Basispunkte wollten. Der Markt sieht für Dezember laut Kalshi rund 91 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Gouverneur Waller hatte zuletzt auch 50 Basispunkte ins Spiel gebracht. Der Dollar steht auf einem 19-Monats-Hoch. Investing.com erinnert daran, dass Bitcoin in den Zinserhöhungsjahren 2022/23 rund 36 Prozent verlor. Hinzu kommt die fehlende Nachfrage der Großanleger: Die US-Spot-ETFs verbuchten am Dienstag laut Farside einen Abfluss von 239,9 Millionen Dollar, im November summieren sich die Abflüsse auf rund 2,6 Milliarden Dollar. Die Angst ist entsprechend: Der Fear & Greed Index steht bei 10.
Wie reagieren Strategy Aktie und Coinbase Aktie auf den Bitcoin Kurs?
Die Krypto-Aktien sind der gehebelte Spiegel des Bitcoin Kurses. Die Strategy Aktie hält laut 24/7 Wall St. 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar – bei 63.495 Dollar liegt der Bestand klar unter Einstand, und am 30. November soll das Unternehmen aus dem MSCI USA Index fliegen. Die Coinbase Aktie schloss am Montag mit 119,84 Dollar auf einem 52-Wochen-Tief (Trefis), weil sinkende Kurse das Handelsgeschäft belasten. Wer den Bitcoin Kurs verfolgt, sollte deshalb auch Strategy Aktie und Coinbase Aktie im Blick behalten.
Welche Termine bewegen den Bitcoin Kurs als Nächstes?
Heute stehen US-Arbeitsmarktdaten (Erstanträge) und der Börsenstart von Anthropic an der Nasdaq an. Am 20. November folgen die japanischen Verbraucherpreise, am 27. November läuft laut CoinDesk ein größerer Optionsverfall mit Strikes um 68.000 und 72.000 Dollar aus. Am 8. und 9. Dezember tagt die Fed. Dazu zählen die täglichen ETF-Flows von Farside.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Laut CryptoCompare-Index lag Bitcoin am 19. November um 07:42 Uhr MEZ bei 63.495 US-Dollar. Das Tagestief war laut Investing.com 62.399 Dollar.
Was bedeutet die 60.000er-Put-Option für den Bitcoin Kurs? Sie ist die größte offene Optionsposition bei Deribit (rund 900 Millionen Dollar) und zeigt, dass viele Anleger sich gegen einen Rückgang absichern. Das ist ein Stimmungsbild, keine Garantie für die Richtung.
Gibt es eine verlässliche Bitcoin Prognose? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab. Marktbeobachter wie 22V Research nennen Szenarien, die Redaktion gibt sie nur wieder.
Wie hängen Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Bitcoin zusammen? Strategy hält einen großen Bitcoin-Bestand und reagiert stark auf den Kurs, Coinbase verdient an Handelsumsätzen, die mit Volatilität und Kursniveau schwanken.
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