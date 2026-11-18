Der Bitcoin Kurs notiert am Mittwoch, 18. November 2026, bei rund 64.688 US-Dollar. Das sind 0,34 Prozent mehr als vor 24 Stunden, aber 12,35 Prozent weniger als vor einer Woche (Analytics Insight, 06:24 Uhr). Anlass der kleinen Erholung sind die Nvidia-Zahlen: Der Chipkonzern meldete 115,8 Milliarden Dollar Umsatz nach 109 Milliarden erwartet und stellte 130 Milliarden Dollar für das laufende Quartal in Aussicht. Die Nasdaq-100-Futures legten um 242 Punkte zu, der gesamte Kryptomarkt kommt auf rund 2,2 Billionen Dollar (CoinGape, 09:15 Uhr UTC). Wer nach dem Bitcoin Kurs sucht, will wissen: Ist das der Beginn einer Wende oder nur ein Zucken im Abwärtstrend?
Bitcoin Kurs: 64.700 Dollar und minus 12 Prozent in sieben Tagen - Wer hält im Kryptomarkt am besten dagegen?
Der Bitcoin Kurs steht nach den Nvidia-Zahlen bei rund 64.700 Dollar, doch die Wochenbilanz bleibt tiefrot. Zcash führt die Top 10 an, BNB bildet das Schlusslicht - die Zahlen im Überblick, dazu ETF-Abflüsse und was Krypto-Aktien jetzt beschäftigt.
Warum bewegt sich der Bitcoin Kurs nach den Nvidia-Zahlen kaum?
Gute Nachrichten aus der KI-Welt reichen im Kryptomarkt derzeit nicht für einen Befreiungsschlag. Der Grund liegt weniger in den Schlagzeilen als in der Mechanik des Marktes.
CoinGape führt die Kursgewinne vom Mittwochmorgen vor allem auf Short-Liquidationen zurück: Wer auf fallende Kurse gewettet hatte, musste Positionen zurückkaufen. Bei Solana waren in 24 Stunden Short-Positionen im Wert von 9,63 Millionen Dollar betroffen, bei Long-Positionen 5,3 Millionen. Bei Zcash trafen die Liquidationen Shorts im Umfang von 7,8 Millionen Dollar. Frisches Kaufinteresse ist darin nicht erkennbar. Die Stimmung bleibt laut CoinGape bei „extreme fear“, und nach Glassnode-Daten, die Analytics Insight zitiert, liegt rund die Hälfte aller Bitcoin im Verlust.
Hinzu kommt der Liquiditätsrückgang: Analytics Insight verweist auf schrumpfende Stablecoin-Bestände und niedrigere Spot-Volumina (CoinSwitch). Als Marken nennt die Quelle 62.000 Dollar als wichtige Unterstützung und 67.000 Dollar als Schwelle, die der Bitcoin Kurs zurückerobern müsste. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Welche Kryptowährungen halten diese Woche besser als der Bitcoin Kurs?
Die Wochenbilanz zeigt ein klares Gefälle. Während Bitcoin, Ether und BNB um rund 12 bis 13 Prozent nachgaben, verloren XRP und Zcash deutlich weniger. Zcash ist am 18. November zudem der stärkste Wert der Top 10, BNB der schwächste der Woche.
|Kryptowährung
|Kurs
|24 Stunden
|7 Tage
|Bitcoin
|64.688,02 USD
|+0,34%
|-12,35%
|Ether
|1.813,69 USD
|+1,37%
|-12,24%
|BNB
|592,33 USD
|+0,29%
|-12,91%
|XRP
|0,9836 USD
|+1,95%
|-6,80%
|Solana
|75,23 USD
|+3,07%
|-9,26%
|Zcash
|953,62 USD
|+3,41%
|-5,50%
Kurse in US-Dollar. Die Quelle nennt für XRP an anderer Stelle 0,9916 USD (+3,33 %) als Momentaufnahme.
Quelle: Analytics Insight, 18.11.2026, 06:24 Uhr
Veränderung in sieben Tagen
Prozent
Quelle: Analytics Insight, 18.11.2026
Daten als Tabelle
|Kryptowährung
|Veränderung
|Bitcoin
|-12,35
|Ether
|-12,24
|BNB
|-12,91
|XRP
|-6,80
|Solana
|-9,26
|Zcash
|-5,50
Was sagen die ETF-Flows zum Bitcoin Kurs?
Am Dienstag, 17. November, verzeichneten die Bitcoin-Spot-ETFs laut SoSoValue (über CoinGabbar) Netto-Abflüsse von 239,94 Millionen Dollar. Allein der iShares-Fonds IBIT gab 209,54 Millionen Dollar ab. Das kumulierte Netto-Zuflussvolumen seit dem Start liegt bei 54,40 Milliarden Dollar, das Nettovermögen bei 79,65 Milliarden Dollar. Die Ether-ETFs verloren 29,09 Millionen Dollar, den dritten Tag in Folge, die XRP-ETFs 6,14 Millionen Dollar.
Ein Analyst von Mudrex sprach am Mittwoch laut Analytics Insight von ersten Netto-Zuflüssen bei Bitcoin-ETFs nach sieben Handelstagen. Eine Summe nennt die Quelle nicht, die Zahlen für den 18. November liegen erst nach US-Handelsschluss vor. Bei Solana sah es besser aus: Die SOL-ETFs verbuchten am 16. November 11,68 Millionen Dollar Zuflüsse, den höchsten Tageswert seit 28. September (SoSoValue, via CoinGape).
Was heißt das für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und MARA?
Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs wie an einer Leine. Die Strategy Aktie bildet über ihren Bitcoin-Bestand direkt die Bewegung der Kryptowährung ab, die Coinbase Aktie lebt von Handelsvolumen und Stimmung. Beim Bitcoin-Miner MARA zeigt ein Bericht von CoinGabbar vom 18. November, dass das Unternehmen 2026 bereits 40.581 Bitcoin im Wert von rund 3,03 Milliarden Dollar verkauft hat; Arkham meldete zudem einen Abfluss von 366 Bitcoin aus einer MARA-Wallet. Steigt der Bitcoin Kurs nur mühsam, bleibt der Druck auf Miner und Treasury-Unternehmen bestehen. Die IREN Aktie und andere Miner stehen in einem eigenen Artikel im Fokus.
Was Anleger beim Bitcoin Kurs jetzt beobachten
Das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27./28. Oktober, heute um 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ)
Die Preisfindung beim Anthropic-Börsengang, die Analytics Insight für den 19. November erwartet
Die täglichen ETF-Flüsse bei Bitcoin, Ether, Solana und XRP
Die Marken bei 62.000 und 67.000 Dollar, die Dritte als wichtig nennen
FAQ zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs heute? Am Morgen des 18. November 2026 lag er laut Analytics Insight bei 64.688 US-Dollar, 0,34 Prozent im Plus in 24 Stunden.
Warum steigt der Bitcoin Kurs nach den Nvidia-Zahlen kaum? Laut CoinGape treiben vor allem Short-Liquidationen die Gewinne, die Stimmung bleibt auf „extreme fear“, und die Liquidität am Markt sinkt.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs? Unter anderem die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie, MARA und die IREN Aktie; alle reagieren stark auf Kursbewegungen der Kryptowährung.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.