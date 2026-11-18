CoinGape führt die Kursgewinne vom Mittwochmorgen vor allem auf Short-Liquidationen zurück: Wer auf fallende Kurse gewettet hatte, musste Positionen zurückkaufen. Bei Solana waren in 24 Stunden Short-Positionen im Wert von 9,63 Millionen Dollar betroffen, bei Long-Positionen 5,3 Millionen. Bei Zcash trafen die Liquidationen Shorts im Umfang von 7,8 Millionen Dollar. Frisches Kaufinteresse ist darin nicht erkennbar. Die Stimmung bleibt laut CoinGape bei „extreme fear“, und nach Glassnode-Daten, die Analytics Insight zitiert, liegt rund die Hälfte aller Bitcoin im Verlust.

Hinzu kommt der Liquiditätsrückgang: Analytics Insight verweist auf schrumpfende Stablecoin-Bestände und niedrigere Spot-Volumina (CoinSwitch). Als Marken nennt die Quelle 62.000 Dollar als wichtige Unterstützung und 67.000 Dollar als Schwelle, die der Bitcoin Kurs zurückerobern müsste. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.