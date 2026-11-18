Laut fxstreet (16. November) fiel Bitcoin seit dem 30. Oktober um rund 23 Prozent und verzeichnete in der Vorwoche das größte Wochenminus seit Anfang Mai. Das Tief lag bei 62.000 Dollar, einem Drei-Monats-Tief, das 2026-Tief bei 57.700 Dollar. Die Inflationsdaten sind der Treiber: Der PPI liegt laut fxstreet bei 6,5 Prozent, dem höchsten Stand seit 2020, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bei etwa 5 Prozent. Der Markt preist mindestens 25 Basispunkte Zinserhöhung für den nächsten Monat ein, mit 10 Prozent Wahrscheinlichkeit für 50 Basispunkte. Motley Fool nannte am 13. November zusätzlich den stärkeren Dollar und Liquidationen von Hebelpositionen.

Das Fed-Protokoll am Abend wird deshalb zum Test: Liefert es Hinweise auf einen härteren Kurs, könnten Dollar und Renditen weiter steigen. Das wäre ein Gegenwind für Bitcoin. Die Redaktion gibt dazu keine Prognose ab.