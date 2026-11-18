Der Bitcoin Kurs steht am Mittwoch im Wartemodus: Um 11:19 Uhr MEZ (10:19 Uhr UTC) notiert die größte Kryptowährung bei 64.457 US-Dollar, ein Plus von 0,3 Prozent in 24 Stunden. Die Tagesspanne lag laut Motley Fool Ticker um 01:12 Uhr ET (07:12 Uhr MEZ) zwischen 63.361 und 65.268 Dollar, die Marktkapitalisierung bei rund 1,30 Billionen Dollar. Zwei Termine bestimmen den Takt: das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung am Abend und der Nasdaq-Debütbörsengang von Anthropic am Donnerstag. Für Anleger, die nach „Bitcoin Kurs“ suchen, ist die Frage, ob frisches Kapital in den Kryptomarkt zurückkehrt oder woanders hinfließt.
Bitcoin Kurs: 64.500 Dollar vor Fed-Protokoll und Anthropic-Börsengang - Kommt das Kapital zurück oder wandert es ab?
Der Bitcoin Kurs hängt am Mittwoch bei rund 64.500 Dollar fest, rund ein Drittel unter dem Jahreshoch. Am Abend kommt das Fed-Protokoll, am Donnerstag der Nasdaq-Start von Anthropic. Welche Zahlen den Kryptomarkt jetzt prägen und was Anleger beobachten.
Warum steht der Bitcoin Kurs vor dem Fed-Protokoll so unter Druck?
Die Lage ist ein Bündel aus Zins, Dollar und Abflüssen. Das Ergebnis: Bitcoin liegt gut ein Drittel unter dem 52-Wochen-Hoch von 97.705 Dollar.
Laut fxstreet (16. November) fiel Bitcoin seit dem 30. Oktober um rund 23 Prozent und verzeichnete in der Vorwoche das größte Wochenminus seit Anfang Mai. Das Tief lag bei 62.000 Dollar, einem Drei-Monats-Tief, das 2026-Tief bei 57.700 Dollar. Die Inflationsdaten sind der Treiber: Der PPI liegt laut fxstreet bei 6,5 Prozent, dem höchsten Stand seit 2020, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bei etwa 5 Prozent. Der Markt preist mindestens 25 Basispunkte Zinserhöhung für den nächsten Monat ein, mit 10 Prozent Wahrscheinlichkeit für 50 Basispunkte. Motley Fool nannte am 13. November zusätzlich den stärkeren Dollar und Liquidationen von Hebelpositionen.
Das Fed-Protokoll am Abend wird deshalb zum Test: Liefert es Hinweise auf einen härteren Kurs, könnten Dollar und Renditen weiter steigen. Das wäre ein Gegenwind für Bitcoin. Die Redaktion gibt dazu keine Prognose ab.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Bitcoin Kurs
|64.457 USD
|18.11., 11:19 Uhr MEZ
|52-Wochen-Hoch
|97.705 USD
|laut Motley Fool
|Tief der Vorwoche
|62.000 USD
|laut fxstreet
|Bitcoin-ETF-Abflüsse Vorwoche
|-1,07 Mrd. USD
|bis 13.11.
|Bitcoin-ETF-Abflüsse 1.-14. November
|-2,35 Mrd. USD
|laut fxstreet
|Bitcoin-ETFs am 16.11.
|-68,51 Mio. USD
|laut SoSoValue
|Stablecoin-Angebot, 30 Tage
|-17,1 Mrd. USD
|laut fxstreet
Alle Angaben ohne Gewähr. ETF-Flüsse: SoSoValue/Farside je nach Quelle.
Quelle: fxstreet, 16.11.2026; Motley Fool, 18.11.2026; CoinGabbar, 17.11.2026
Saugt der Anthropic-Börsengang Geld aus dem Kryptomarkt?
Anthropic debütiert nach Angaben von fxstreet und Yahoo Finance am Donnerstag, 19. November, an der Nasdaq. Yahoo/Stocktwits verbindet damit die Hoffnung, dass Kapital danach in Krypto zurückfließt, nachdem die Nvidia-Zahlen am Mittwoch die Stimmung kurz gehoben hatten. Nvidia meldete für das dritte Quartal 115,8 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 103 Prozent. Der Bitcoin Kurs blieb davon laut Yahoo unbewegt. Ob der Börsengang Anleger aus Krypto abzieht oder zurückbringt, ist offen. Eine Einschätzung der Redaktion: Beide Lesarten sind plausibel, ein Beleg für eine der beiden liegt nicht vor.
Fakt ist, dass dem Kryptomarkt Liquidität fehlt. Das Stablecoin-Angebot sank in 30 Tagen um 17,1 Milliarden Dollar, und öffentliche Unternehmen verkauften in der Woche bis 8. November laut fxstreet 11.647 Bitcoin im Wert von rund 869 Millionen Dollar.
Was heißt das für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase?
Die Strategy Aktie (MSTR) ist der größte Bitcoin-Halter unter den börsennotierten Unternehmen. Laut 8-K vom 16. November besitzt Strategy per 15. November 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar. In der Woche vom 9. bis 15. November kaufte das Unternehmen 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar. Der Kurs von knapp 64.500 Dollar liegt damit rund 14 Prozent unter dem Durchschnittseinstand (eigene Berechnung). Auch die Coinbase Aktie bleibt an die Krypto-Stimmung gekoppelt: Am Mittwoch legte sie vorbörslich zu, nachdem sie am Dienstag nachgegeben hatte (Yahoo Finance, 18.11.).
Welche Marken sind beim Bitcoin Kurs wichtig?
Als Unterstützung nennt fxstreet 64.000, 62.000 und das 2026-Tief bei 57.700 Dollar. Widerstände liegen bei 70.000, 72.500 und 76.000 Dollar, dort verläuft der 200-Tage-Durchschnitt (200-EMA), sowie bei 80.000 Dollar. Das sind technische Marken Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was Anleger jetzt beobachten
Das Fed-Protokoll am Abend und die Reaktion von Dollar und Renditen
Den Nasdaq-Start von Anthropic am Donnerstag und die Folgen für Krypto-Aktien
Die ETF-Flüsse bei Bitcoin, die täglich von SoSoValue und Farside veröffentlicht werden
Die nächsten Käufe oder Verkäufe von Strategy und anderen Unternehmen mit Bitcoin-Beständen
FAQ zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am 18. November 2026 um 11:19 Uhr MEZ lag er bei 64.457 US-Dollar (Coinfomania-Ticker).
Warum fällt der Bitcoin Kurs seit Ende Oktober? Laut fxstreet und Motley Fool wegen hoher Inflation, Zinserhöhungserwartungen, ETF-Abflüssen und Liquidationen. Seit dem 30. Oktober betrug das Minus rund 23 Prozent.
Wie viele Bitcoin hält die Strategy Aktie? Laut 8-K vom 16. November 850.849 Bitcoin (Stand 15. November).
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
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