Der Börsengang von Anthropic dominierte den Handelstag: Ausgabepreis 83 Dollar, Eröffnung bei 111,50 Dollar, ein Plus von 34 Prozent. Den Kryptomarkt hat das nicht angesteckt. Der Nasdaq drehte nach einem Plus von zwei Prozent zeitweise ins Minus, Bitcoin gab nach. Marktbeobachter sehen als Hauptgrund nicht den Börsengang, sondern die Zinsangst: Nach dem Fed-Protokoll vom Mittwoch rechnen fast alle Teilnehmer mit weiteren Erhöhungen. Für die Sitzung am 9. Dezember sehen Terminmärkte mit rund 91 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte, mit gut 9 Prozent eine um 50 Basispunkte. Zwei Fed-Mitglieder erwägen laut Protokoll mehr als 25 Punkte; Gouverneur Waller hat 50 Punkte ins Spiel gebracht, falls es kein Januar-Signal gibt.

Hinzu kommen schwächere Konjunkturdaten und Daten vom Arbeitsmarkt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen mit 203.000 über der Prognose von 197.000, der Philly-Fed-Index fiel auf 6,3 nach 20,9 im Oktober. Gold verlor rund drei Prozent. Bitcoin trat damit erneut nicht als sicherer Hafen auf, sondern als Risikoanlage mit Zinsempfindlichkeit.