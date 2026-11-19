Der Bitcoin Kurs notiert am Donnerstag bei rund 63.700 US-Dollar (Stand 14:13 Uhr MEZ, CoinGecko-Daten) und damit knapp unter dem Niveau des Vortags. Doch die Ruhe täuscht: Am Mittwoch schloss die größte Kryptowährung bei 63.068 Dollar, dem niedrigsten Tagesschluss seit Mitte August, nachdem sie spätabends bis auf 62.063 Dollar gefallen war. Auf Sicht von sieben Tagen steht ein Minus von 12,4 Prozent. Auslöser ist weniger Krypto-Eigenes als die Geldpolitik: Die Fed gilt als Zinserhöher, der Dollar ist auf einem 19-Monats-Hoch.
Bitcoin Kurs: 63.700 Dollar am Tag des Anthropic-Debüts, 200-Wochen-Linie bei 67.983 – wie weit ist der Weg zurück?
Der Bitcoin Kurs hält sich um 63.700 Dollar, schloss am Mittwoch aber so tief wie seit Mitte August nicht. Fed-Zinsangst, ETF-Abflüsse und ein Angst-Index bei 10 prägen den Donnerstag der Anthropic-Börsenpremiere.
Der Auslöser
Warum fällt der Bitcoin Kurs trotz der Anthropic-Euphorie?
Der Börsengang von Anthropic dominierte den Handelstag: Ausgabepreis 83 Dollar, Eröffnung bei 111,50 Dollar, ein Plus von 34 Prozent. Den Kryptomarkt hat das nicht angesteckt. Der Nasdaq drehte nach einem Plus von zwei Prozent zeitweise ins Minus, Bitcoin gab nach. Marktbeobachter sehen als Hauptgrund nicht den Börsengang, sondern die Zinsangst: Nach dem Fed-Protokoll vom Mittwoch rechnen fast alle Teilnehmer mit weiteren Erhöhungen. Für die Sitzung am 9. Dezember sehen Terminmärkte mit rund 91 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte, mit gut 9 Prozent eine um 50 Basispunkte. Zwei Fed-Mitglieder erwägen laut Protokoll mehr als 25 Punkte; Gouverneur Waller hat 50 Punkte ins Spiel gebracht, falls es kein Januar-Signal gibt.
Hinzu kommen schwächere Konjunkturdaten und Daten vom Arbeitsmarkt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen mit 203.000 über der Prognose von 197.000, der Philly-Fed-Index fiel auf 6,3 nach 20,9 im Oktober. Gold verlor rund drei Prozent. Bitcoin trat damit erneut nicht als sicherer Hafen auf, sondern als Risikoanlage mit Zinsempfindlichkeit.
|Messpunkt
|Kurs
|Veränderung
|Tagesschluss 18.11.
|63.068 $
|niedrigster Schluss seit Mitte August
|Tagestief 18.11. (spät)
|62.063 $
|–
|19.11., 09:26 MEZ (08:26 UTC)
|63.545 $
|–1,7 % in 24 h
|19.11., 14:13 MEZ (13:13 UTC)
|63.735 $
|–0,48 % in 24 h
|24-Stunden-Spanne (14:13 MEZ)
|62.068 – 64.006 $
|–
Zeitstempel in UTC bzw. MEZ laut Quelle; Werte können je nach Datenanbieter abweichen.
Quelle: CoinGecko, Marktberichte vom 19.11.2026
Die Marken
Welche Kursmarken beobachten Anleger beim Bitcoin Kurs jetzt?
Nach unten liegt die Zone um 62.000 Dollar im Fokus, dort liegen das Tief vom 16. November (62.006 Dollar) und das Mittwochstief; darunter gilt die runde Marke von 60.000 Dollar als nächste Probe. Nach oben nennen Chartbeobachter 64.081 und 65.002 Dollar, danach 66.132 Dollar. Die große Linie ist der 200-Wochen-Durchschnitt bei rund 67.983 Dollar. Wer ihn zurückerobern will, muss gut sechs Prozent gutmachen. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognosen: Ob sie halten, entscheidet am Ende die Liquidität.
Positionierung
Wie angespannt ist der Derivatemarkt?
Das Open Interest an den großen Börsen liegt bei rund 26,3 Milliarden Dollar, das Long/Short-Verhältnis bei 2,97, die Funding-Raten nahe null. Heißt: Es gibt weiterhin viele Long-Positionen, aber kaum noch Prämie für deren Halter. Das kann Rückschläge verstärken, wie die Liquidationswelle vom 14. November zeigte, als binnen einer Stunde gehebelte Positionen von mehr als 691 Millionen Dollar aufgelöst wurden, überwiegend Long-Wetten.
Dazu passt der Blick auf die Börsenfonds: Spot-Bitcoin-ETFs in den USA verloren am Mittwoch laut den Daten von SoSoValue und Farside rund 306 Millionen Dollar, am Dienstag knapp 240 Millionen. In den fünf Sitzungen bis 18. November summieren sich die Abflüsse auf gut eine Milliarde Dollar, im November bisher auf rund 2,9 Milliarden. Das ETF-Vermögen sank auf 77,7 Milliarden Dollar, ein Dreimonatstief.
Die Folgen
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Coinbase Aktie und Strategy Aktie?
Der Rückgang schlägt auf die Krypto-Aktien durch. Die Coinbase Aktie schloss am Mittwoch bei 110,51 Dollar (–3,9 Prozent), die Strategy Aktie bei 90,32 Dollar (–6,4 Prozent), jeweils Schlusskurse des 18. November an der Nasdaq. Strategy hält Bitcoin mit einem durchschnittlichen Einstand von rund 75.452 Dollar, bei aktuell etwa 63.700 Dollar liegt der Bestand damit rund 16 Prozent unter Einstand. Ein anhaltend schwacher Bitcoin Kurs bleibt für beide Werte der wichtigste Kurstreiber.
Ausblick
Welche Termine zählen für den Bitcoin Kurs?
Im Mittelpunkt stehen die Fed-Sitzung am 9. Dezember, der nächste Verbraucherpreis-Bericht und die täglichen ETF-Zahlen. Am Freitag verfallen zudem Optionen in Milliardenhöhe, die Kursschwankungen auslösen können. Kurzfristig dürfte der Bitcoin Kurs weiter stärker auf Zinsnachrichten als auf Krypto-Meldungen reagieren.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am 19. November 2026 um 14:13 Uhr MEZ lag der Bitcoin Kurs laut CoinGecko bei 63.735 US-Dollar, 0,48 Prozent weniger als vor 24 Stunden.
Warum fällt der Bitcoin Kurs? Hauptgründe sind die Zinserhöhungserwartungen für Dezember, ein starker Dollar, ETF-Abflüsse und Zwangsverkäufe gehebelter Positionen.
Gibt es eine verlässliche Bitcoin Prognose? Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab; die genannten Marken sind Beobachtungspunkte und keine Zielvorgaben.
Was ist der 200-Wochen-Durchschnitt? Der Durchschnitt der Wochenschlusskurse der letzten 200 Wochen, derzeit bei rund 67.983 Dollar; Chartanalysten nutzen ihn als langfristige Orientierungsmarke.
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