Der Bitcoin Kurs steht am Dienstagmorgen bei rund 60.500 US-Dollar (03:30 Uhr MEZ), nach einem Wochenendtief nahe 55.000 Dollar und einem kurzen Sprung auf 64.500 Dollar am Montag. Der Auslöser des Montagsrebounds war die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, die den Nasdaq um rund 6,5 Prozent nach oben trieb, die Käufer im Bitcoin aber nicht lange hielt: Bis zur Nacht fiel die Kryptowährung wieder Richtung 61.000 Dollar zurück.

Entscheidend für die nächsten Tage ist deshalb nicht der Kurssprung selbst, sondern die Frage, wer ihn trägt. Ein Blick auf Coinbase-Prämie, ETF-Flows und Stimmung zeigt ein gemischtes Bild.