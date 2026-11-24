Der Bitcoin Kurs liegt am Dienstag um 09:44 Uhr MEZ bei rund 60.150 Dollar und damit unter fast allen Marken, an denen die großen Halter ihre Käufe und ihre Kosten messen. Nach dem Rückgang von rund 126.000 Dollar im Oktober 2025 stellt sich weniger die Frage, wo der nächste Widerstand liegt, als die, wer bei diesem Preis in der Verlustzone sitzt und wer verkaufen muss.
Bitcoin Kurs: 60.150 Dollar liegen 20 Prozent unter dem Strategy-Einstand und 24 Prozent unter Riots Förderkosten – Wer sitzt jetzt im Minus?
Der Bitcoin Kurs von rund 60.150 Dollar liegt unter dem Einstand von Strategy, unter den Förderkosten von Riot Platforms und weit unter dem Preis, zu dem MARA zuletzt Bitcoin verkauft hat. Eine Bestandsaufnahme der Kostenmarken am Kryptomarkt.
Die Antwort fällt je nach Gruppe sehr unterschiedlich aus. Der Börsenhändler Strategy, die Miner MARA und Riot Platforms und die US-Spot-ETFs stehen für ganz verschiedene Geschäftsmodelle, und sie reagieren auf einen Kurs von 60.000 Dollar völlig anders. Der Überblick zeigt, warum der Markt trotz der Montagsrally an der Nvidia-Börse so nervös bleibt.
Die Kostenmarken
Wo liegen die Einstände der großen Bitcoin-Halter?
Strategy meldete am Montag per Pflichtmitteilung (8-K) einen Bestand von 851.305 Bitcoin zu durchschnittlichen Kosten von rund 75.446 Dollar je Coin. Bei 60.150 Dollar liegt der Bitcoin Kurs damit gut 20 Prozent unter dem Einstand. Nach Rechnung der Redaktion entspricht das einem rechnerischen Buchverlust von rund 13 Milliarden Dollar. Die 457 Bitcoin der vergangenen Woche kaufte das Unternehmen zu durchschnittlich rund 64.898 Dollar, auch diese Käufe stehen leicht im Minus.
Bei den Minern ist der Preisabstand noch größer, weil sie nicht nur Coins halten, sondern sie mit laufenden Kosten erzeugen. Riot Platforms wies für das dritte Quartal Mining-Kosten inklusive Abschreibung von 78.805 Dollar je Bitcoin aus, der Wert je gemintem Bitcoin lag im Schnitt bei 70.855 Dollar (Decrypt, 18.11.2026). Beim aktuellen Kurs von rund 60.150 Dollar arbeitet das reine Mining damit klar unter den Vollkosten. MARA verkaufte nach Ende September 13.597 Bitcoin zu durchschnittlich rund 81.039 Dollar, also etwa 26 Prozent über dem heutigen Kurs.
|Marke
|Dollar je Bitcoin
|Abstand zum Bitcoin Kurs
|MARA: Verkaufspreis nach Q3
|81.039
|rund -26 %
|Riot: Mining-Kosten inkl. Abschreibung
|78.805
|rund -24 %
|Strategy: Ø Einstand
|75.446
|rund -20 %
|Riot: Wert je gemintem Bitcoin Q3
|70.855
|rund -15 %
|Strategy: Käufe der Vorwoche
|64.898
|rund -7 %
|Bitcoin Kurs 24.11., 09:44 Uhr
|60.150
|–
Riot: Mining-Kosten inkl. Abschreibung im Q3 2026. MARA: Durchschnittspreis der Verkäufe nach Ende September.
Quelle: CoinGecko/CryptoTicker, Bitcoin Magazine, Decrypt; Abstände eigene Berechnung auf Basis von 60.150 $ (24.11.2026, 09:44 Uhr MEZ)
Verkäufer und Käufer
Wer muss bei diesem Bitcoin Kurs verkaufen?
Hier liegt der Unterschied zwischen den Gruppen. MARA hat über 40.000 Bitcoin in diesem Jahr abgegeben und Kredite zurückgezahlt, Riot verkaufte in den ersten neun Monaten 20.264 Bitcoin und hielt Ende September nur noch 2.418 (Decrypt). Beide Miner finanzieren den Umbau zu Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, bei Riot mit einem 15-Jahres-Mietvertrag für den Campus Corsicana über rund 28 Milliarden Dollar. Das nimmt zusätzlichen Verkaufsdruck vom Markt, solange die Coins ohnehin schon verkauft sind.
Strategy dagegen kauft weiter, finanziert aber über neue Aktien und Vorzugsaktien. Am anderen Ende stehen die ETFs: Am Montag flossen laut SoSoValue 570 Millionen Dollar ab, davon 509 Millionen aus dem iShares-Fonds IBIT. In der Vorwoche waren es 1,79 Milliarden Dollar. Die Fonds verwalten noch 74,1 Milliarden Dollar, 6,02 Prozent der Bitcoin-Marktkapitalisierung.
An der Börse reagieren die Papiere entsprechend gebündelt: Die Strategy Aktie schloss am Montag 8,98 Prozent höher bei 84,79 Dollar, die Riot Platforms Aktie gewann 6,87 Prozent auf 17,34 Dollar (Yahoo Finance via Crypto Economy). Beide Kurse hängen eng am Bitcoin Kurs und am Vertrauen, dass die Finanzierung hält.
Ausblick
Bitcoin Prognose: Was beobachten Anleger jetzt?
Eine eigene Bitcoin Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Marktbeobachter verweisen auf diese Punkte:
Nach unten das Nachttief von 59.467 Dollar und das Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar vom 21. November.
Nach oben der Bereich von 63.000 bis 65.000 Dollar, in dem der Kurs am Montag bei 64.446 Dollar abgewiesen wurde.
Am 27. November der Verfall von Deribit-Optionen über rund 6,8 Milliarden Dollar, am 25. November die US-Inflationsdaten (PCE).
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie weit liegt der Bitcoin Kurs unter dem Strategy-Einstand? Bei rund 60.150 Dollar um 09:44 Uhr MEZ etwa 20 Prozent unter dem durchschnittlichen Einstand von 75.446 Dollar je Bitcoin.
Verdienen Bitcoin-Miner bei 60.000 Dollar noch Geld? Riot Platforms wies im dritten Quartal Mining-Kosten inklusive Abschreibung von 78.805 Dollar je Bitcoin aus, bei 60.150 Dollar arbeitet das Mining also unter Vollkosten.
Wie hängen Krypto-Aktien und Bitcoin zusammen? Die Strategy Aktie, die Riot Platforms Aktie und die MARA Aktie reagieren meist überproportional auf Bitcoin-Bewegungen, nach oben wie nach unten.
Was bedeuten die ETF-Abflüsse für den Bitcoin Kurs? Sie zeigen, dass US-Anleger derzeit netto verkaufen, was Rücksetzer verstärken kann.
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