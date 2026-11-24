Strategy meldete am Montag per Pflichtmitteilung (8-K) einen Bestand von 851.305 Bitcoin zu durchschnittlichen Kosten von rund 75.446 Dollar je Coin. Bei 60.150 Dollar liegt der Bitcoin Kurs damit gut 20 Prozent unter dem Einstand. Nach Rechnung der Redaktion entspricht das einem rechnerischen Buchverlust von rund 13 Milliarden Dollar. Die 457 Bitcoin der vergangenen Woche kaufte das Unternehmen zu durchschnittlich rund 64.898 Dollar, auch diese Käufe stehen leicht im Minus.

Bei den Minern ist der Preisabstand noch größer, weil sie nicht nur Coins halten, sondern sie mit laufenden Kosten erzeugen. Riot Platforms wies für das dritte Quartal Mining-Kosten inklusive Abschreibung von 78.805 Dollar je Bitcoin aus, der Wert je gemintem Bitcoin lag im Schnitt bei 70.855 Dollar (Decrypt, 18.11.2026). Beim aktuellen Kurs von rund 60.150 Dollar arbeitet das reine Mining damit klar unter den Vollkosten. MARA verkaufte nach Ende September 13.597 Bitcoin zu durchschnittlich rund 81.039 Dollar, also etwa 26 Prozent über dem heutigen Kurs.