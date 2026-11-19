Der Bitcoin Kurs steht nach einer weiteren schwachen Nacht bei 63.039 US-Dollar und damit exakt auf halber Höhe seines Rekords von 126.080 Dollar. Laut CoinGecko (03:54 Uhr UTC, 04:54 Uhr MEZ) verliert Bitcoin in sieben Tagen 15,1 Prozent, die Tagesspanne reichte von 62.068 bis 64.864 Dollar. Auslöser ist die Zinsangst nach dem Fed-Protokoll vom Mittwochabend, die auch die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) und die Coinbase Aktie (Ticker COIN) belastet.
Bitcoin Kurs: 50 Prozent unter dem Rekord, Angst-Index bei 10, schwächste Woche seit Juli – ist das der Boden oder erst die Mitte?
Der Bitcoin Kurs fällt in der Nacht auf rund 63.000 Dollar und liegt damit genau 50 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar. Fed-Protokoll, ETF-Abflüsse und der Angst-Index bei 10 prägen den Morgen – die Nachtbilanz zu Bitcoin, Strategy Aktie und Coinbase Aktie.
Nachtbilanz 6 Uhr
Warum fällt der Bitcoin Kurs auf 63.000 Dollar?
Es ist kein einzelner Schock, sondern ein Abwärtstrend mit wechselnden Auslösern: Am 13. November stand Bitcoin noch bei 71.372 Dollar, seither sind es rund 8.300 Dollar weniger.
Die Fed hat der Kryptowelt die Liquiditätshoffnung genommen. Fast alle Teilnehmer der Oktober-Sitzung halten weitere Zinserhöhungen für nötig, einige können sich im Dezember mehr als 25 Basispunkte vorstellen. Gouverneur Christopher Waller sagte am Mittwoch im CNBC-Interview, im Dezember seien eventuell 50 Basispunkte nötig. Der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, die Abstimmung im Oktober endete 10 zu 2 – Cook und Hammack wollten schon damals erhöhen. Der Markt preist für den 8. und 9. Dezember laut CME FedWatch rund 91,7 Prozent für einen Schritt um 25 Basispunkte und 8,3 Prozent für 50 Basispunkte ein (Bitbo). Hinzu kommt ein starker Dollar: Laut KuCoin steht er auf einem 19-Monats-Hoch.
Das Bitbo-Portal meldet für Mittwochabend einen Kurs von rund 62.486 Dollar, den tiefsten Stand seit dem 13. Juli, und die schwächste Woche seit Anfang Juli. Das Tief der Nacht lag laut CryptoTicker bei 62.068 Dollar. Der gesamte Kryptomarkt schrumpfte binnen 24 Stunden um 4,0 Prozent auf 2,18 Billionen Dollar.
Wie extrem ist die Angst im Krypto-Markt?
Der Fear & Greed Index steht laut Alternative.me bei 10 und damit auf „Extreme Angst“, am Vortag waren es 11 (KuCoin). Die Messlatte ist allerdings nicht einheitlich: CoinGecko wies am Mittwoch für seinen eigenen Index 22 aus. Beide sagen dasselbe, nur unterschiedlich laut: Die Anleger sind defensiv. Der CryptoQuant-Index für die Marktlage nannte die Lage laut Analytics Insight die „bärischste seit November 2025“, und eine bestätigte Bodenbildung sehen die Analysten dort nicht. Die Unterstützungszone um 62.000 Dollar hat in der Nacht gehalten, ein Selbstläufer ist das nicht. KuCoin nennt 60.000 Dollar als nächste Marke nach unten, 65.000 bis 66.000 Dollar als Widerstand. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Kommt das Geld der Bitcoin-ETFs zurück?
Bisher nicht. Die US-Spot-ETFs verzeichneten am Dienstag laut Farside einen Netto-Abfluss von 239,9 Millionen Dollar, davon 209,5 Millionen beim iShares Bitcoin Trust (IBIT). Der Montag brachte nur 7,9 Millionen Dollar Zufluss. Im gesamten November summieren sich die Abflüsse nach Farside-Daten auf rund 2,6 Milliarden Dollar. Wer die Nachfrage der Institutionen als Gradmesser sieht, findet derzeit wenig Rückenwind.
|Wert
|Kurs bzw. Stand
|Veränderung
|Bitcoin (BTC)
|63.039 USD
|-15,1 % in 7 Tagen
|Ether (ETH)
|1.784,75 USD
|-13,7 % in 7 Tagen
|BNB
|–
|-14,6 % in 7 Tagen
|Solana (SOL)
|–
|-12,0 % in 7 Tagen
|Gesamtmarkt
|2,18 Bio. USD
|-4,0 % in 24 Std.
Stand der Kurse: 19.11., 03:54 UTC (04:54 MEZ), CoinGecko via CryptoTicker. Marktkapitalisierung insgesamt in Billionen US-Dollar.
Quelle: CryptoTicker, KuCoin, Analytics Insight
Wie reagieren Strategy Aktie und Coinbase Aktie auf den Bitcoin Kurs?
Die Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs. Die Strategy Aktie notierte am Mittwoch um 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) bei 92,64 Dollar, ein Minus von 4 Prozent (24/7 Wall St.), und liegt seit Jahresbeginn rund 38 Prozent im Minus. Strategy hält 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar je Coin, der Bestand liegt bei 63.039 Dollar damit deutlich im Minus. Die Coinbase Aktie gab zum selben Zeitpunkt 0,3 Prozent auf 114,71 Dollar nach. Bitcoin-Miner hielten sich besser: Riot Platforms stieg um 4 Prozent, MARA um 2 Prozent.
Welche Termine bewegen den Bitcoin Kurs jetzt?
Am 20. November stehen laut KuCoin die japanischen Verbraucherpreise sowie mehrere Token-Freigaben an. Entscheidender sind die täglichen ETF-Flows, weitere Aussagen von Fed-Vertretern und die Zinsentscheidung am 8. und 9. Dezember. Auch der Oktober-Inflationswert, der mit 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und 0,3 Prozent im Kern jeweils 0,1 Punkte über den Erwartungen lag (Bitbo), bleibt der Hintergrund jeder Zinsdebatte.
Dazu kommt ein Sonderthema: Strategy soll nach Börsenschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index genommen werden. Für passive Fonds heißt das Verkaufsdruck bei der Strategy Aktie, die zugleich ein Bitcoin-Hebel ist. Wer den Bitcoin Kurs beobachtet, sollte deshalb auch die Krypto-Aktien im Blick behalten.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Laut CoinGecko lag Bitcoin am 19. November um 04:54 Uhr MEZ bei 63.039 US-Dollar, ein Minus von 15,1 Prozent in sieben Tagen und 50 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar.
Warum fällt der Bitcoin Kurs? Hauptgründe sind die Zinsangst nach Waller und dem Fed-Protokoll, ein starker Dollar, Abflüsse aus den Spot-ETFs und ein Markt in „Extremer Angst“.
Was bedeutet eine Bitcoin Prognose in dieser Lage? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab. Als Orientierung dienen Marken wie 62.000 Dollar als Unterstützung und 65.000 bis 66.000 Dollar als Widerstand, die Marktbeobachter nennen.
Wie hängen Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Bitcoin zusammen? Strategy hält einen großen Bitcoin-Bestand und reagiert stark auf den Bitcoin Kurs, Coinbase verdient an den Handelsumsätzen, die mit Volatilität und Kursniveau schwanken.
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