Die Fed hat der Kryptowelt die Liquiditätshoffnung genommen. Fast alle Teilnehmer der Oktober-Sitzung halten weitere Zinserhöhungen für nötig, einige können sich im Dezember mehr als 25 Basispunkte vorstellen. Gouverneur Christopher Waller sagte am Mittwoch im CNBC-Interview, im Dezember seien eventuell 50 Basispunkte nötig. Der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, die Abstimmung im Oktober endete 10 zu 2 – Cook und Hammack wollten schon damals erhöhen. Der Markt preist für den 8. und 9. Dezember laut CME FedWatch rund 91,7 Prozent für einen Schritt um 25 Basispunkte und 8,3 Prozent für 50 Basispunkte ein (Bitbo). Hinzu kommt ein starker Dollar: Laut KuCoin steht er auf einem 19-Monats-Hoch.

Das Bitbo-Portal meldet für Mittwochabend einen Kurs von rund 62.486 Dollar, den tiefsten Stand seit dem 13. Juli, und die schwächste Woche seit Anfang Juli. Das Tief der Nacht lag laut CryptoTicker bei 62.068 Dollar. Der gesamte Kryptomarkt schrumpfte binnen 24 Stunden um 4,0 Prozent auf 2,18 Billionen Dollar.