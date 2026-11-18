Der Bitcoin Kurs notierte am Mittwoch um 12:31 Uhr MEZ bei 64.130,88 US-Dollar und lag damit 1,13 Prozent unter dem Vortagesstand von 64.861,77 Dollar (Quelle: finanzen.net). Über sieben Tage steht ein Minus von mehr als 13 Prozent zu Buche, seit dem 30. Oktober sind es rund 23 Prozent. Heute Abend und zum Wochenschluss kommen gleich zwei Termine, die den Bitcoin Kurs bewegen können: das Fed-Protokoll und ein großer Optionsverfall.
Bitcoin Kurs: 34.000 BTC verfallen am Freitag, Fed-Protokoll um 20 Uhr – zieht der Optionsverfall den Kurs Richtung 71.000 Dollar?
Bitcoin hält sich bei rund 64.000 Dollar, doch der Blick geht nach vorn: Heute Abend das Fed-Protokoll, am Freitag verfallen rund 34.000 BTC an Optionen auf Deribit. Was Anleger jetzt im Bitcoin Kurs beobachten.
Der Termin des Abends
Was bringt das Fed-Protokoll für den Bitcoin Kurs?
Um 20:00 Uhr MEZ veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Sitzung vom 27. und 28. Oktober. Nach Angaben von finanzen.net ist eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember zu rund 94 Prozent eingepreist (CME FedWatch, Stichtag 9. Dezember). Fxstreet sieht laut einem Bericht auf aktiencheck.de zudem rund 10 Prozent Wahrscheinlichkeit für 50 Basispunkte. Der Markt wartet also weniger auf das Ob als auf den Ton: Wie breit war die Front der Zinserhöher, wie lange soll gestrafft werden?
Für den Kryptomarkt ist das heikel, weil Bitcoin zuletzt vor allem als Liquiditätsindikator gehandelt wurde. Steigende Renditen, ein starker Dollar und ein hoher Leitzins verteuern Hebel und machen zinstragende Alternativen attraktiver. Am Donnerstag um 18:15 Uhr MEZ folgt zudem eine Rede der Fed-Gouverneurin Lisa Cook.
Der Termin am Freitag
Warum ist der Optionsverfall am Freitag so wichtig?
Am Freitag um 09:00 Uhr MEZ laufen auf der Börse Deribit Optionen auf rund 34.000 Bitcoin aus. Beim aktuellen Kurs entspricht das rechnerisch etwa 2,2 Milliarden Dollar Nominalvolumen. Der sogenannte Max-Pain-Punkt, also der Kurs, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen, liegt laut finanzen.net bei rund 71.000 Dollar – deutlich über dem aktuellen Niveau.
Was das bedeutet, ist offen: Ein Max-Pain-Wert ist eine Rechengröße und kein Kursziel. In schwachen Märkten ziehen Verfallstermine den Kurs nicht zwangsläufig dorthin, sie erhöhen aber oft die Schwankung rund um den Termin, weil Händler ihre Absicherungen anpassen.
|Marke
|Stand in US-Dollar
|Einordnung
|Aktueller Kurs
|64.131
|finanzen.net, 12:31 Uhr MEZ
|Unterstützung 1
|64.000
|psychologische Marke
|Unterstützung 2
|62.000
|Tief der Vorwoche
|Unterstützung 3
|57.700
|2026-Tief
|Widerstand 1
|70.000
|runde Marke
|Widerstand 2
|76.000
|200-Tage-Durchschnitt
|Max-Pain Freitag
|rund 71.000
|Deribit-Verfall
Marken laut fxstreet, wiedergegeben von aktiencheck.de; keine Prognose der Redaktion.
Quelle: fxstreet, aktiencheck.de (18.11.2026)
Das große Bild
Wie angeschlagen ist der Markt nach dem Ausverkauf?
Die Zahlen zeichnen ein Bild der Erschöpfung. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 97.705 Dollar, der Kurs steht rund ein Drittel darunter. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 1,30 Billionen Dollar. Zugleich laufen die Zuflüsse in die US-Bitcoin-ETFs schwach: Im November summierten sich die Abflüsse laut finanzen.net auf rund 2,6 Milliarden Dollar; am Dienstag zogen Anleger rund 240 Millionen Dollar ab, am Montag gab es mit 7,9 Millionen Dollar den ersten Zufluss nach sieben Abflusstagen.
Hinzu kommt die Stimmung an den Aktienmärkten. Die Zahlen von Nvidia haben den Kryptomarkt laut aktiencheck.de nicht angehoben, und der Börsengang von Anthropic, dessen Preisfestsetzung heute Abend erwartet wird, zieht Aufmerksamkeit und Kapital auf sich.
Was heißt das für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase?
Wenn Bitcoin schwankt, schwanken die Krypto-Aktien stärker. Die Strategy Aktie (Ticker MSTR) hält nach einer Mitteilung vom 16. November 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von rund 75.452 Dollar; bei 64.000 Dollar liegt der Bitcoin Kurs damit rund 15 Prozent unter dem Einstand. Die Coinbase Aktie wiederum lebt von Handelsvolumen und Gebühren – beides hängt am Bitcoin Kurs. Wer Krypto-Aktien verfolgt, sollte deshalb auch den Verfall am Freitag im Blick behalten.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Laut finanzen.net lag er am 18. November um 12:31 Uhr MEZ bei 64.130,88 Dollar.
Was ist ein Optionsverfall? Optionen sind befristete Verträge auf einen künftigen Kurs. Am Verfallstag werden sie abgerechnet; bei großen Volumina verändern Absicherungsgeschäfte oft die Schwankung.
Wann kommt das Fed-Protokoll? Heute, am 18. November, um 20:00 Uhr MEZ.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de? Nein. Aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab; genannte Marken stammen von Dritten.
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