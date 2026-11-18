Um 20:00 Uhr MEZ veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Sitzung vom 27. und 28. Oktober. Nach Angaben von finanzen.net ist eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember zu rund 94 Prozent eingepreist (CME FedWatch, Stichtag 9. Dezember). Fxstreet sieht laut einem Bericht auf aktiencheck.de zudem rund 10 Prozent Wahrscheinlichkeit für 50 Basispunkte. Der Markt wartet also weniger auf das Ob als auf den Ton: Wie breit war die Front der Zinserhöher, wie lange soll gestrafft werden?

Für den Kryptomarkt ist das heikel, weil Bitcoin zuletzt vor allem als Liquiditätsindikator gehandelt wurde. Steigende Renditen, ein starker Dollar und ein hoher Leitzins verteuern Hebel und machen zinstragende Alternativen attraktiver. Am Donnerstag um 18:15 Uhr MEZ folgt zudem eine Rede der Fed-Gouverneurin Lisa Cook.