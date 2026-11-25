Der Bitcoin Kurs lag am Mittwochmorgen, 25. November 2026, um 05:50 Uhr UTC bei 59.105 Dollar und damit 2,2 Prozent im Minus (crypto.news). Die Spanne der vergangenen 24 Stunden reichte von 58.882 bis 60.696 Dollar. Auslöser des Rückschlags vom Dienstag war der Ausverkauf bei Chip-Aktien und die Angst vor neuen US-Zöllen, die den Anstieg vom Montag auf rund 64.500 Dollar vollständig gedreht haben (Toobit, Bitcoin Magazine).

Die Kryptowährung Bitcoin rückt damit an Marken, die im Markt als Entscheidung gelten: das Juni-Tief bei 58.500 Dollar, das Wochenend-Tief vom 21. November bei rund 55.100 Dollar und der von Glassnode genannte Realized Price bei 53.200 Dollar. Heute um 14:30 Uhr MEZ folgen die US-Inflationsdaten. Auch die Krypto-Aktien Strategy, Coinbase und Circle stehen unter Druck.