Kurzfristig kaum. Rechnet man das Limit nach, darf ein Privatanleger über einen Vermittler im Jahr Bitcoin für rund 3.700 Dollar kaufen – bei einem Bitcoin Kurs von 64.600 Dollar sind das etwa 0,057 Bitcoin. Selbst eine Million aktiver Käufer, die das Limit voll ausschöpfen, kämen auf rund 3,7 Milliarden Dollar im Jahr. Zum Vergleich: Allein aus den US-Bitcoin-ETFs flossen laut Farside Investors in sieben Handelstagen bis zum 13. November rund 1,91 Milliarden Dollar ab. Die Rechnung ist ein bewusst vereinfachtes Beispiel der Redaktion, keine Schätzung der tatsächlichen Nachfrage.

These der Redaktion: Die Bedeutung liegt nicht im Volumen, sondern im Signal. Ein G20-Staat mit Sanktionsdruck und eigener Zentralbankaufsicht holt Bitcoin in das Bankensystem – und erklärt damit Bitcoin, Ether und USDT faktisch zu den drei Standardwerten des Kryptomarktes. Für Ether ist das ein Gütesiegel in einer Phase, in der der zweitgrößte Coin rund 63 Prozent unter seinem Rekord notiert.