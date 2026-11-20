Wie stark sank der Umsatz der Bitcoin Group? Im ersten Halbjahr 2026 von 3,78 auf 1,59 Millionen Euro, laut Halbjahresbericht.

Kann man auf bitcoin.de derzeit handeln? Laut Bericht vom 29. September ist der Kryptohandel seit Ende Juni vorübergehend nicht möglich, bis die Lizenzierung nach MiCAR abgeschlossen ist.

Wie hoch ist der Krypto-Bestand der Bitcoin Group? Netto 199 Millionen Euro zum 30. Juni 2026.

Zahlt die Bitcoin Group eine Dividende? Laut Bericht wurde für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie beschlossen.