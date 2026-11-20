Die Bitcoin Group Aktie (Ticker ADE, ISIN DE000A1TNV91, Xetra) gehört zu den wenigen deutschen Krypto-Aktien, die ihr Geschäft direkt am Bitcoin Kurs ausrichten. Der Halbjahresbericht vom 29. September 2026 zeigt, wie hart das schwache Marktumfeld die Herforder trifft: Der Umsatz sank auf 1,59 Millionen Euro, das EBITDA liegt bei minus 3,25 Millionen Euro, und der Netto-Krypto-Eigenbestand schrumpfte zum 30. Juni 2026 auf 199 Millionen Euro. Ein frischer Anlass für diesen Artikel fehlt: Es gibt keine neue Unternehmensmeldung vom Freitag. Die Redaktion greift das Thema auf, weil Bitcoin zuletzt um 61.800 Dollar notierte und der Zustand des deutschen Handelsplatzes bitcoin.de für Anleger der Bitcoin Group Aktie entscheidend bleibt. Eine Einschätzung der Redaktion, keine neue Unternehmensmeldung.
Bitcoin Group Aktie: Umsatz im Halbjahr um 58 Prozent gesunken, Krypto-Bestand von 293 auf 199 Millionen Euro – wann kehrt bitcoin.de zurück?
Die Bitcoin Group Aktie (ISIN DE000A1TNV91) steht vor einem Neustart: Der Kryptohandel auf bitcoin.de ruht seit Ende Juni, der Umsatz fiel im ersten Halbjahr auf 1,59 Millionen Euro, der Netto-Krypto-Bestand auf 199 Millionen Euro. Was Anleger der Krypto-Aktie aus Herford beobachten.
Die Halbjahreszahlen
Wie schlecht waren die Halbjahreszahlen der Bitcoin Group Aktie?
Laut EQS-Mitteilung sank der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 von 3,78 auf 1,59 Millionen Euro, das ist ein Minus von rund 58 Prozent. Das EBITDA fiel von minus 1,00 auf minus 3,25 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie von minus 0,33 auf minus 1,02 Euro. Die liquiden Mittel sanken von 12,6 Millionen Euro Ende 2025 auf 3,9 Millionen Euro. Der Netto-Krypto-Eigenbestand fiel von 293 Millionen Euro Ende 2025 auf 199 Millionen Euro Ende Juni, ein Minus von rund 32 Prozent; ein Jahr zuvor waren es rund 356 Millionen Euro. Bitcoin selbst verlor in diesem Zeitraum rund 32 Prozent, von rund 88.400 Dollar auf rund 60.100 Dollar am 30. Juni 2026. Für die Hauptversammlung im August 2026 wurde eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie beschlossen.
|Kennzahl
|H1 2026
|Vergleich
|Umsatzerlöse
|1,59 Mio. EUR
|3,78 Mio. EUR (H1 2025)
|EBITDA
|-3,25 Mio. EUR
|-1,00 Mio. EUR (H1 2025)
|Ergebnis je Aktie
|-1,02 EUR
|-0,33 EUR (H1 2025)
|Netto-Krypto-Eigenbestand
|199 Mio. EUR
|293 Mio. EUR (31.12.2025)
|Liquide Mittel
|3,9 Mio. EUR
|12,6 Mio. EUR (31.12.2025)
|Eigenkapitalquote
|71,8 %
|72,5 % (30.06.2025)
Netto-Krypto-Eigenbestand zum jeweiligen Stichtag; Vorjahreswerte laut Unternehmen.
Quelle: EQS-News vom 29.09.2026
Der Neustart
Warum ruht der Handel auf bitcoin.de, und was ändert sich?
Nach Angaben des Unternehmens ist der Kryptohandel auf bitcoin.de seit Ende Juni 2026 vorübergehend nicht möglich, bis das Lizenzierungsverfahren nach den neuen EU-Regeln (MiCAR) abgeschlossen ist. Die neue Plattform sei technisch fertig. Geplant sind über 100 Kryptowährungen, Sparpläne, Krypto-Swaps und Dynamic Staking. Für 2026 erwartet das Unternehmen rückläufige Umsatzerlöse und für das Gesamtjahr erneut ein negatives EBITDA. Wann der Handel wieder startet, nennt der Bericht nicht.
Das ist der Kern der Geschichte: Ein Handelsplatz ohne Handel verdient kaum Gebühren. Zugleich arbeitet die Bitcoin Group an einem deutlich breiteren Angebot, mit dem sie gegen Wettbewerber wie die Coinbase Aktie oder Bullish antreten will, die bereits regulierte Produkte anbieten.
Das Zahlenspiel
Wie hoch ist der Börsenwert gegenüber dem Krypto-Bestand?
Laut Börse Stuttgart lag der Börsenwert der Bitcoin Group am 11. Juni 2026 bei 132,5 Millionen Euro bei einem Kurs von 26,50 Euro und 5 Millionen Aktien. Der Netto-Krypto-Eigenbestand betrug am 30. Juni 2026 199 Millionen Euro. Die beiden Werte stammen von verschiedenen Stichtagen und sind nicht direkt vergleichbar. Ein aktueller Aktienkurs lag der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Das Umfeld
Was heißt der Bitcoin Kurs von rund 62.000 Dollar für die Bitcoin Group Aktie?
Bitcoin lag am Donnerstag um 22:03 Uhr MEZ bei 61.828 Dollar (Yahoo Finance), nur knapp über dem Stand vom 30. Juni 2026 von rund 60.100 Dollar. Wer die Bilanz zum 30. Juni als Maßstab nimmt, sieht damit einen Bestandswert, der heute ähnlich ausfallen dürfte. Das ist eine Überlegung der Redaktion, keine Prognose. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im ersten Halbjahr Nettoabflüsse von 5,4 Milliarden Dollar, am 18. November zogen Anleger weitere 306,4 Millionen Dollar ab (SoSoValue). Anleger beobachten die Lizenzentscheidung zu bitcoin.de, die Zahlen zum Gesamtjahr und die Fed am 9. Dezember.
Häufige Fragen zur Bitcoin Group Aktie
Wie stark sank der Umsatz der Bitcoin Group? Im ersten Halbjahr 2026 von 3,78 auf 1,59 Millionen Euro, laut Halbjahresbericht.
Kann man auf bitcoin.de derzeit handeln? Laut Bericht vom 29. September ist der Kryptohandel seit Ende Juni vorübergehend nicht möglich, bis die Lizenzierung nach MiCAR abgeschlossen ist.
Wie hoch ist der Krypto-Bestand der Bitcoin Group? Netto 199 Millionen Euro zum 30. Juni 2026.
Zahlt die Bitcoin Group eine Dividende? Laut Bericht wurde für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie beschlossen.
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