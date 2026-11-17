Der Bitcoin Kurs startet mit angehaltenem Atem in einen der wichtigsten Tage des Monats. Am Dienstagmorgen notiert die größte Kryptowährung bei rund 64.600 Dollar (CoinGecko, gegen 06:15 Uhr MEZ, 00:15 Uhr New Yorker Zeit) – nahezu unverändert zum Vortag, aber rund 14 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche. Der Auslöser für die nächste große Bewegung kommt diesmal nicht aus der Kryptowelt, sondern aus dem Silicon Valley: Nach US-Börsenschluss legt Nvidia Quartalszahlen vor, und der Kryptomarkt handelt derzeit wie ein gehebelter Technologiewert.
Bitcoin: Extreme Angst vor dem Nvidia-Abend – wird der KI-Test zur Nagelprobe für 60.000 Dollar?
Der Bitcoin Kurs hält sich am Dienstagmorgen bei rund 64.600 Dollar, doch der Angst-Index steht bei 12 und der Kryptomarkt hängt am Tropf der Technologiewerte. Heute Abend legt Nvidia Zahlen vor, morgen folgen die Fed-Protokolle. Was Anleger beim Bitcoin Kurs jetzt wissen müssen – und welche Krypto-Aktien mitschwingen.
Die Nacht-Bilanz
Wie steht der Bitcoin Kurs nach der Asien-Session?
Ruhig, aber nervös. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich Bitcoin zwischen rund 63.900 und 65.500 Dollar – eine enge Spanne nach einer Woche, in der der Kurs von fast 75.000 Dollar bis auf rund 62.000 Dollar abgerutscht war.
Der Angst-und-Gier-Index von Alternative.me steht am Dienstag bei 12 nach 10 am Vortag – beides Werte im Bereich „extreme Angst“. Der gesamte Kryptomarkt bringt laut CoinGecko rund 2,28 Billionen Dollar auf die Waage, Bitcoin allein rund 1,30 Billionen Dollar. Der Anteil von Bitcoin am Gesamtmarkt liegt bei gut 57 Prozent: Wenn Geld im Kryptomarkt bleibt, flüchtet es in die größte Währung. Vom Rekordhoch bei 126.080 Dollar trennen den Kurs knapp 49 Prozent. Das Wochenendtief lag bei 62.006 Dollar – der tiefste Stand seit Juli.
Bemerkenswert: Bitcoin hat am Montag nicht weiter nachgegeben, obwohl der Nasdaq Composite rund 2,5 Prozent verlor. Die Redaktion wertet das vorsichtig als Erschöpfungssignal nach der Liquidationswelle des Wochenendes, in der laut CoinGlass rund 2 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen zwangsweise aufgelöst wurden – ganz überwiegend Wetten auf steigende Kurse. Ein Boden ist das noch nicht.
Das große Bild
Warum hängt der Bitcoin Kurs an Nvidia?
Die Antwort steckt in einer Zahl: Über 30 Tage lag die Korrelation der täglichen Renditen von Bitcoin und Nasdaq laut einer Auswertung von CryptoTicker bei 0,67. Bitcoin ist damit im Moment weniger „digitales Gold“ als vielmehr ein Hebel auf die Risikobereitschaft an der Wall Street – und die hängt in dieser Woche am KI-Handel. Nvidia legt am Abend die erste Bilanz nach dem Rücktritt von Jensen Huang vor, Interimschefin ist die bisherige Finanzchefin Colette Kress. Enttäuscht der Chipkonzern, droht ein neuer Ausverkauf bei Technologiewerten. Nicolai Søndergaard vom Analysehaus Nansen warnt laut Branchenberichten, ein schwacher Bericht könne Bitcoin unter 60.000 Dollar drücken.
These der Redaktion: Die Kryptowährung, die einst als Absicherung gegen das System angetreten ist, ist in diesem Herbst zum Anhängsel der KI-Rally geworden. Wer heute Bitcoin hält, wettet indirekt auch auf Nvidia.
Der zweite Gegenwind ist die Geldpolitik. Die US-Notenbank hält den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent, im Oktober stimmten bereits zwei Mitglieder für eine Anhebung. Am Prognosemarkt Kalshi lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember zuletzt bei rund 89 Prozent. Am Mittwochabend veröffentlicht die Fed die Protokolle der Oktobersitzung. Steigende Zinsen verteuern Kredit, stärken den Dollar und machen ertraglose Anlagen wie Bitcoin relativ unattraktiver.
Die Nachfrage
Wer verkauft Bitcoin – und wer kauft noch?
Auf der Verkäuferseite stehen drei Gruppen. Erstens die US-Spot-ETFs: Sie meldeten bis zum 13. November sieben Handelstage in Folge Nettoabflüsse von zusammen rund 1,91 Milliarden Dollar (Farside Investors). Zweitens die Miner: Der größte börsennotierte Produzent MARA hat nach eigenen Angaben nach Ende des dritten Quartals 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden Dollar verkauft. Drittens gehebelte Spekulanten, die am Wochenende aus dem Markt gedrängt wurden.
Auf der Käuferseite bleibt vor allem Strategy: Michael Saylors Firma hat in der vergangenen Woche weitere 485 Bitcoin gekauft und hält nun 850.849 Bitcoin – bei einem Durchschnittspreis von rund 75.450 Dollar und damit deutlich im Minus. Die Strategy Aktie verlor am Montag zeitweise mehr als 7 Prozent, die Coinbase Aktie rund 6 bis 7 Prozent. Ende November scheidet Strategy aus den MSCI-Indizes aus, was passive Verkäufe nach sich zieht. Und Binance-Gründer Changpeng Zhao betonte am Wochenende, er habe in den Absturz hinein gekauft – und die Börse Binance habe nicht verkauft.
|Wert
|Kurs/Bewegung
|Stand
|Bitcoin
|rund 64.600 $
|17.11., 06:15 Uhr MEZ
|Strategy Aktie
|103,33 $ (−7,4 %)
|16.11., 16:09 Uhr MEZ
|Coinbase Aktie
|119,64 $ (−6,3 %)
|16.11., 16:09 Uhr MEZ
|MARA Aktie
|6,53 $ (rund −7 %)
|16.11., Vormittag New York
Bitcoin: Abruf am Dienstagmorgen. Aktien: Bewegungen im Handelsverlauf am Montag, keine Schlusskurse.
Quelle: CoinGecko (17.11.2026, ca. 06:15 Uhr MEZ); Yahoo Finance via CryptoTicker (16.11.2026, 16:09 Uhr MEZ); 24/7 Wall St. (16.11.2026, Vormittag New York)
Bitcoin Prognose?
Welche Marken zählen an diesem Dienstag?
Eine eigene Bitcoin Prognose gibt die Redaktion nicht ab. Am Optionsmarkt zeigt sich aber, worauf Profis achten: Die größte offene Position an der Optionsbörse Deribit ist laut Branchenberichten eine Verkaufsoption mit Basispreis 60.000 Dollar und einem offenen Volumen von rund 900 Millionen Dollar. Diese Marke ist damit die Linie, an der sich der Markt absichert. Darüber gelten das Wochenendtief bei rund 62.000 Dollar und nach oben die Zone um 68.000 Dollar, wo die 200-Wochen-Linie verläuft, als wichtige Orientierungspunkte.
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze
Starker Konsum stützt die Zinserhöhungsthese der Fed.
Heute, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Der wichtigste Stimmungstest für den KI-Handel – und damit für Bitcoin.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokolle
Wie entschlossen ist die Notenbank zur Anhebung im Dezember?
Donnerstag: Anthropic-Börsengang
Handelsstart des KI-Konzerns als zweiter Test der Risikobereitschaft.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wo steht der Bitcoin Kurs am Dienstagmorgen?
Bei rund 64.600 Dollar (CoinGecko, 17. November 2026, gegen 06:15 Uhr MEZ), etwa 14 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.
Warum ist Nvidia für Bitcoin wichtig?
Weil Bitcoin derzeit eng mit dem Nasdaq läuft. Ein Ausverkauf bei KI-Aktien zieht erfahrungsgemäß auch Kryptowährungen und Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy nach unten.
Was bedeutet der Angst-Index von 12?
Er signalisiert extreme Angst unter Marktteilnehmern. Manche Anleger lesen das als Kontraindikator, eine Garantie für eine Erholung ist es nicht.
Gibt es eine Bitcoin Prognose der Redaktion?
Nein. Am Optionsmarkt gilt 60.000 Dollar als wichtigste Absicherungsmarke.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.