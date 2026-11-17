Die Antwort steckt in einer Zahl: Über 30 Tage lag die Korrelation der täglichen Renditen von Bitcoin und Nasdaq laut einer Auswertung von CryptoTicker bei 0,67. Bitcoin ist damit im Moment weniger „digitales Gold“ als vielmehr ein Hebel auf die Risikobereitschaft an der Wall Street – und die hängt in dieser Woche am KI-Handel. Nvidia legt am Abend die erste Bilanz nach dem Rücktritt von Jensen Huang vor, Interimschefin ist die bisherige Finanzchefin Colette Kress. Enttäuscht der Chipkonzern, droht ein neuer Ausverkauf bei Technologiewerten. Nicolai Søndergaard vom Analysehaus Nansen warnt laut Branchenberichten, ein schwacher Bericht könne Bitcoin unter 60.000 Dollar drücken.