Zusätzlich zu den ETF-Daten ist die Coinbase-Prämie seit 60 Tagen negativ. Beides deutet auf schwache Nachfrage aus den USA hin. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 11, nach einem Wochenendtief bei rund 55.000 Dollar am Samstag, 21. November, dem tiefsten Stand seit September 2024.

Wichtig für die Einordnung: Ein ETF-Abfluss ist nicht automatisch ein Verkauf aus Überzeugung. Die Fonds können Bitcoin aus Rücknahmen verkaufen, aber auch Anleger, die ihre Position im ETF mit Derivaten absichern oder Gewinne aus früheren Jahren realisieren, tauchen in dieser Statistik auf. Den Grund einzelner Abflüsse nennen die Daten nicht.

Die Krypto-Aktien spiegeln die Stimmung. Die Strategy Aktie (MSTR), die Bitcoin direkt in der Bilanz hält, verlor in der Vorwoche rund 30 Prozent, die Coinbase Aktie (COIN) rund 20 Prozent. Am Montag erholten sich beide nach Huangs Nvidia-Comeback, der Bitcoin-ETF-Abfluss bleibt aber ein Gegenwind.