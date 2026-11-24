Die Bitcoin-ETFs in den USA erleben einen der schwächsten Monate seit ihrem Start: Bis zum 20. November summieren sich die Nettoabflüsse auf rund 4,1 Milliarden Dollar, an 13 von 15 Handelstagen zogen Anleger Geld ab. Der Bitcoin Kurs notiert am Dienstagmorgen bei rund 60.500 Dollar (03:30 Uhr MEZ) und damit knapp 6 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.
Die Flows sind mehr als eine Statistik: Seit der Zulassung Anfang 2024 gelten die Spot-ETFs als Kanal, über den Pensionsfonds, Vermögensverwalter und Privatanleger in Bitcoin investieren. Drehen sie ab, fehlt dem Markt ein wichtiger Käufer.