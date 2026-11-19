Der Bitcoin Kurs hängt am Donnerstagmorgen bei rund 63.700 Dollar (Stand: ca. 8 Uhr MEZ, Quellen: KuCoin-, Crypto.news- und Samzal-Kurstafeln), und die Käufer aus der Wall Street schauen zu: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs haben am Mittwoch, 18. November, laut SoSoValue netto 306 Millionen Dollar abgegeben, nach 240 Millionen am Dienstag. Allein BlackRocks Fonds IBIT trug mit 149 Millionen Dollar knapp die Hälfte bei. Das Fed-Protokoll vom Abend hat diese Linie nicht entschärft: Fast alle Notenbanker halten weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich angemessen.
Bitcoin ETFs: 306 Millionen Dollar Abflüsse an einem Tag, IBIT mit 149 Millionen vorn - Wer kauft, wenn die Großen gehen?
Die US-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 18. November Nettoabflüsse von 306 Millionen Dollar, nach 240 Millionen am Vortag. Was die Abflüsse für den Bitcoin Kurs von rund 63.700 Dollar, für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase und für die Fed-Debatte bedeuten.
Für Anleger ist das die eigentliche Nachricht hinter dem Kursbild. Als die Bitcoin-ETFs 2024 an den Start gingen, galten sie als der große, stetige Käufer. Jetzt sind sie in der Schwächephase der größte sichtbare Verkäufer. Wer die Krypto-Aktien rund um Bitcoin verfolgt, etwa die Strategy Aktie (Ticker MSTR) oder die Coinbase Aktie (Ticker COIN), sollte diese Mittelflüsse im Blick haben, denn sie bestimmen den Takt für den gesamten Sektor.
Die Zahlen
Wie hoch waren die Bitcoin-ETF-Abflüsse zuletzt?
Die Datenlage ist eindeutig, auch wenn die Anbieter leicht abweichende Zahlen melden. Laut SoSoValue summierten sich die Abflüsse aller Krypto-ETFs am 18. November auf 345,83 Millionen Dollar. Davon entfielen 306 Millionen auf Bitcoin-Fonds, rund 27,5 Prozent mehr als am Vortag. Ether-ETFs gaben 39,83 Millionen Dollar ab. IBIT führte die Bitcoin-Abflüsse mit 149 Millionen Dollar an, das sind etwa 48,7 Prozent des Tagesvolumens.
Die Woche davor war noch schwerer. Nach Daten von Farside Investors, die CryptoTicker zusammenfasst, verloren die US-Bitcoin-ETFs vom 9. bis 13. November netto 1,0653 Milliarden Dollar, davon 908,4 Millionen bei IBIT. In der Woche zuvor waren es 1,28 Milliarden Dollar. Zwei Wochen am Stück mit mehr als einer Milliarde Abfluss sind ein klares Signal, dass institutionelles Geld seine Bitcoin-Positionen reduziert.
|Tag
|Netto-Fluss
|Montag, 9.11.
|-201,0 Mio. $
|Dienstag, 10.11.
|-95,0 Mio. $
|Mittwoch, 11.11.
|-299,8 Mio. $
|Donnerstag, 12.11.
|-284,1 Mio. $
|Freitag, 13.11.
|-185,4 Mio. $
Nettozuflüsse/-abflüsse aller US-Spot-Bitcoin-ETFs in Millionen US-Dollar.
Quelle: Farside Investors, über CryptoTicker (Veröffentlichung 15.11.2026)
Das große Bild
Warum ziehen Anleger gerade jetzt Geld aus Bitcoin-ETFs ab?
Mehrere Faktoren fallen zusammen. Der Bitcoin Kurs liegt rund 50 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar vom 6. Oktober 2025. In der vergangenen Woche brach er unter die 200-Wochen-Linie bei etwa 67.800 Dollar. Der Angst-und-Gier-Index von alternative.me stand zuletzt bei 10 bis 13, also im Bereich extremer Angst.
Dazu kommt das Zinsumfeld. Laut Crypto.news sahen nahezu alle Notenbanker im Protokoll der Oktobersitzung weitere Straffungen als wahrscheinlich angemessen an, zwei Teilnehmer hielten im Dezember sogar mehr als 25 Basispunkte für möglich. Die nächste Fed-Sitzung ist am 8. und 9. Dezember. Für einen Vermögenswert ohne Zinsertrag, der von Liquidität lebt, ist das ein Gegenwind. Auch Citi hat die Prognose zuletzt gesenkt: Laut einer Meldung von Invezz vom 18. November auf 99.532 Dollar. Das ist die Einschätzung der Bank, keine von aktiencheck.de.
Wichtig für die Einordnung: ETF-Abflüsse sind nicht automatisch Verkäufe aus Überzeugung. Ein Teil davon stammt aus Hedgefonds, die Basis-Trades auflösen, also die Kombination aus ETF-Kauf und Terminverkauf. Wie viel genau, lässt sich aus den Tageszahlen nicht ablesen.
Krypto-Aktien
Was bedeutet das für die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie?
Der Sektor leidet doppelt. Die Strategy Aktie schloss am 13. November bei 111,62 Dollar, dem tiefsten Stand seit Juni, wie The Block berichtet. Strategy hält 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar, der Bitcoin Kurs liegt klar darunter. Die Coinbase Aktie markierte zuletzt ein Drei-Jahres-Tief bei 119,84 Dollar, weil Handelsvolumen und Provisionen mit dem Kurs schrumpfen.
Beide Werte reagieren auf dieselben Mittelflüsse: Fließt weniger Geld in Bitcoin-ETFs, sinkt die Nachfrage nach Bitcoin als Treibstoff für Treasury-Firmen und für das Handelsgeschäft der Börsen.
Ausblick
Welche Termine sind für den Bitcoin Kurs jetzt wichtig?
20. November: Verfall von Deribit-Optionen über rund 28.300 Bitcoin (etwa 1,8 Milliarden Dollar), Max-Pain-Preis bei 73.000 Dollar (Stand der Meldung: 15. November).
27. November: Monatsverfall mit rund 88.000 Bitcoin (5,7 Milliarden Dollar) und einem großen Put-Block bei 58.000 Dollar.
8. und 9. Dezember: nächste Fed-Sitzung.
Täglich: die ETF-Flows von Farside und SoSoValue, die in der Regel am Folgetag erscheinen.
Bitcoin ETF Abflüsse: Die wichtigsten Fragen
Wie hoch waren die Bitcoin-ETF-Abflüsse am 18. November?
Laut SoSoValue netto 306 Millionen Dollar, nach 240 Millionen am Vortag. IBIT von BlackRock stand mit 149 Millionen Dollar an der Spitze.
Warum fällt der Bitcoin Kurs trotz vieler ETF-Käufer in der Vergangenheit?
Die ETF-Zuflüsse haben sich gedreht. Dazu kommen die Zinserhöhungssignale der Fed und die extreme Angststimmung am Markt.
Welche Krypto-Aktien sind besonders von Bitcoin abhängig?
Die Strategy Aktie hält mit 850.849 Bitcoin den größten Unternehmensbestand, die Coinbase Aktie hängt an Handelsvolumen und Kursniveau. Beide haben zuletzt deutlich nachgegeben.
Wo kann ich die ETF-Flows selbst nachprüfen?
Bei Farside Investors und SoSoValue. Die Zahlen können je nach Anbieter leicht abweichen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.