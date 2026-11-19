Die Datenlage ist eindeutig, auch wenn die Anbieter leicht abweichende Zahlen melden. Laut SoSoValue summierten sich die Abflüsse aller Krypto-ETFs am 18. November auf 345,83 Millionen Dollar. Davon entfielen 306 Millionen auf Bitcoin-Fonds, rund 27,5 Prozent mehr als am Vortag. Ether-ETFs gaben 39,83 Millionen Dollar ab. IBIT führte die Bitcoin-Abflüsse mit 149 Millionen Dollar an, das sind etwa 48,7 Prozent des Tagesvolumens.

Die Woche davor war noch schwerer. Nach Daten von Farside Investors, die CryptoTicker zusammenfasst, verloren die US-Bitcoin-ETFs vom 9. bis 13. November netto 1,0653 Milliarden Dollar, davon 908,4 Millionen bei IBIT. In der Woche zuvor waren es 1,28 Milliarden Dollar. Zwei Wochen am Stück mit mehr als einer Milliarde Abfluss sind ein klares Signal, dass institutionelles Geld seine Bitcoin-Positionen reduziert.