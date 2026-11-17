Der Bitcoin Kurs steht am Dienstagmorgen bei rund 64.500 Dollar – und hinter der Zahl steckt eine Frage, die über den weiteren Verlauf mitentscheiden dürfte: Kommen die großen Käufer zurück? Nach sieben Handelstagen mit Abflüssen meldeten die US-Spot-Bitcoin-ETFs am Montag erstmals wieder einen Netto-Zufluss, wenn auch nur von 7,9 Millionen Dollar. Laut CoinGecko kostete ein Bitcoin gegen 10:15 Uhr MEZ (04:15 Uhr New Yorker Zeit) 64.545 Dollar, rund 0,5 Prozent weniger als vor 24 Stunden und 13,7 Prozent weniger als vor einer Woche. Die bemerkenswerteste Zahl kommt aus dem größten Fonds: BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) sammelte am Montag 76,5 Millionen Dollar ein und beendete damit eine Serie von elf Abflusstagen in Folge.
Bitcoin-ETFs: 2,3 Milliarden Dollar Abfluss im November, dann dreht BlackRock ins Plus – kehren die Profis zurück?
Die US-Spot-Bitcoin-ETFs haben im November bisher rund 2,3 Milliarden Dollar verloren. Am Montag meldet BlackRocks IBIT erstmals seit Ende Oktober wieder Zuflüsse, der Bitcoin Kurs pendelt um 64.500 Dollar. Was die Bitcoin-ETF-Daten über die institutionelle Nachfrage verraten, warum die Fed den Takt vorgibt und was das für Coinbase Aktie und Strategy Aktie heißt.
Die Daten
Was verraten die Bitcoin-ETF-Flows über die Profis?
Ein Plus-Tag ist noch keine Wende. Die Bilanz des Monats bleibt tiefrot: Seit dem 2. November haben die zwölf US-Spot-Bitcoin-ETFs netto rund 2,34 Milliarden Dollar verloren.
|Handelstag
|Alle Spot-ETFs
|davon IBIT
|Mo, 9.11.
|−201,1
|−213,2
|Di, 10.11.
|−95,0
|−78,2
|Mi, 11.11.
|−299,9
|−269,7
|Do, 12.11.
|−284,0
|−203,8
|Fr, 13.11.
|−185,5
|−143,5
|Mo, 16.11.
|+7,9
|+76,5
Netto-Zu- und -Abflüsse aller US-Spot-Bitcoin-ETFs und von BlackRocks IBIT. Montag, 16.11.: Farside-Daten laut TokenPost und ChainCatcher; Daten für Dienstag liegen erst nach US-Handelsschluss vor.
Quelle: Farside Investors, SoSoValue, The Block, TFTC (Stand 17.11.2026)
Die Größenordnung zeigt, wie schnell sich das Bild gedreht hat. In der ersten Novemberwoche flossen laut SoSoValue 1,28 Milliarden Dollar ab, in der zweiten 1,07 Milliarden Dollar. Allein IBIT verlor in seiner Abflussserie seit dem 30. Oktober rund 2,35 Milliarden Dollar, im November bis zum 13. des Monats etwa 2,12 Milliarden Dollar – rund 90 Prozent der gesamten Netto-Abflüsse. Auch die Jahresbilanz ist gekippt: Ende Oktober standen die Bitcoin-ETFs für 2026 noch mit gut 1 Milliarde Dollar im Plus, bis zum vergangenen Donnerstag drehte der Saldo laut SoSoValue auf minus 1,56 Milliarden Dollar.
Gemessen am Bestand ist das allerdings kein Exodus. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verwalten laut TFTC rund 86 Milliarden Dollar, seit dem Start im Januar 2024 sind netto knapp 55 Milliarden Dollar hineingeflossen. Die November-Abflüsse entsprechen damit rechnerisch etwa 2,7 Prozent des Vermögens. Einschätzung der Redaktion: Die Institutionellen fliehen nicht aus dem Bitcoin-ETF – sie haben aufgehört zu kaufen. Für einen Markt, der jahrelang von stetigen ETF-Zuflüssen getragen wurde, ist schon dieser Käuferstreik ein Problem.
Die Großanleger
Kaufen Banken und Stiftungen noch Bitcoin-ETFs?
Die frischen Pflichtmeldungen der Großanleger an die US-Börsenaufsicht SEC (Formular 13F) zeichnen ein anderes Bild – allerdings mit Stand 30. September. Wells Fargo verdoppelte seine IBIT-Position im dritten Quartal auf rund 49,6 Millionen Anteile im Wert von etwa 2,35 Milliarden Dollar. JPMorgan stockte um knapp 10 Prozent auf 11,4 Millionen IBIT-Anteile auf, Harvards Stiftungsfonds hielt seine gut 3 Millionen Anteile unverändert. Der Haken: Diese Daten stammen aus der Zeit vor dem Kurssturz. Ob Banken und Vermögensverwalter im Oktober und November nachgekauft oder verkauft haben, zeigen erst die Meldungen im Februar.
These der Redaktion: Der Bitcoin-ETF ist im Depot vieler Großanleger angekommen und bleibt dort. Die Grenzkäufer, die den Bitcoin Kurs in den vergangenen Jahren getrieben haben, warten aber auf ein Signal der Fed.
Das große Bild
Wie stark belastet die Fed den Bitcoin Kurs?
Der Gegenwind kommt aus Washington. Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 9. Dezember am Montagabend bei praktisch 100 Prozent – rund 91 Prozent für einen Schritt um 25 Basispunkte, gut 9 Prozent für 50 Basispunkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen schloss am Montag bei rund 5,12 Prozent. Für eine Anlage ohne laufenden Ertrag wie Bitcoin ist das eine harte Konkurrenz: Wer fünf Prozent sicheren Zins bekommt, braucht gute Gründe für ein Engagement in einem Bitcoin-ETF.
Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte am 10. November in London einen großen Zinsschritt ins Gespräch gebracht, falls die Kerninflation im Oktober bei rund 0,3 Prozent liegt – und genau das ist eingetreten. Heute spricht Waller um 15:10 Uhr MEZ auf einer Konferenz von The Clearing House in New York, offiziell zum Thema Zahlungsverkehr. Jede Bemerkung zur Geldpolitik dürfte dennoch auch am Kryptomarkt genau gelesen werden.
Hinzu kommt die enge Kopplung an die Technologiebörse. Am Montag verlor der Nasdaq 100 laut Barchart 2,7 Prozent. Bitcoin fiel in der Nacht zum Montag bis auf 61.946 Dollar und liegt fast 49 Prozent unter seinem Rekordhoch von 126.080 Dollar aus dem Oktober 2025.
Krypto-Aktien
Was heißt das für Coinbase Aktie und Strategy Aktie?
Die Coinbase Aktie (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076) schloss am Montag laut Barchart mehr als 6 Prozent tiefer, die Strategy Aktie (Ticker: MSTR, ISIN: US5949724083) verlor mehr als 7 Prozent. Für Coinbase ist die ETF-Flaute doppelt relevant: Die Börse verwahrt einen großen Teil der Bitcoin-Bestände der US-Spot-ETFs, lebt aber vor allem vom Handel. Und der schrumpft – im dritten Quartal fielen die Transaktionserlöse um 43,6 Prozent auf 590,2 Millionen Dollar.
Bei der Strategy Aktie lohnt der Blick ins Kleingedruckte. Michael Saylors Firma kaufte laut Pflichtmitteilung vom Montag in der Vorwoche nur 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar. Von den 244,7 Millionen Dollar aus Aktienverkäufen floss der Großteil, 206,3 Millionen Dollar, in den Rückkauf eigener Vorzugsaktien (STRC). Strategy hält nun 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar. Beim aktuellen Bitcoin Kurs liegt der Bestand rechnerisch rund 14 Prozent unter Einstand – ein Buchverlust von etwa 9 Milliarden Dollar. Einschätzung der Redaktion: Wenn der größte Unternehmenskäufer Kapital zur Stützung seiner Vorzugsaktien statt für Bitcoin einsetzt, fällt eine weitere Nachfragequelle neben den ETFs schwächer aus.
Termine
Was müssen Bitcoin-Anleger diese Woche beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze Oktober
Erwartet wird ein Plus von 0,2 Prozent nach 0,8 Prozent im September. Starker Konsum würde die Zinssorgen nähren.
Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller
Offizielles Thema ist der Zahlungsverkehr – der Markt achtet auf jedes Wort zum Dezember-Zinsschritt.
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Quartalszahlen
Der Stimmungstest für Technologiewerte, an die Bitcoin derzeit eng gekoppelt ist.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom 27./28. Oktober
Wie breit ist die Mehrheit für eine Zinserhöhung?
Mittwochabend/Donnerstag: Anthropic-Börsengang
Preisfestsetzung am Mittwochabend, Handelsstart am Donnerstag – ein Gradmesser für die Risikobereitschaft.
Täglich nach US-Handelsschluss: Bitcoin-ETF-Flows
Bestätigt IBIT die Zuflüsse vom Montag, wäre das ein erstes Indiz für zurückkehrende Nachfrage.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und zu den Bitcoin-ETFs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Laut CoinGecko kostete ein Bitcoin am 17. November 2026 gegen 10:15 Uhr MEZ rund 64.545 Dollar, knapp 14 Prozent weniger als vor einer Woche.
Was zeigen die Bitcoin-ETF-Flows über institutionelle Anleger?
Im November flossen netto rund 2,34 Milliarden Dollar aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab, am Montag gab es erstmals seit sieben Handelstagen ein kleines Plus. Gemessen am Vermögen von rund 86 Milliarden Dollar ist das eher ein Kaufstopp als ein Ausstieg.
Wie reagieren Coinbase Aktie und Strategy Aktie?
Beide verloren am Montag deutlich stärker als der Gesamtmarkt: die Coinbase Aktie mehr als 6 Prozent, die Strategy Aktie mehr als 7 Prozent.
Gibt es eine Bitcoin Kurs Prognose?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind in dieser Woche die Fed-Signale, die Nvidia-Zahlen und die täglichen Bitcoin-ETF-Flows.
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