Der Bitcoin Kurs rutscht am Mittwoch bis auf rund 58.900 US-Dollar (Stand 25.11.2026, 17:22 Uhr MEZ, Binance, laut Cryptonews). Im Hintergrund läuft ein Muster, das Anleger nervös macht: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs haben nach Angaben von Cryptonews.com.au sechs Handelstage in Folge Geld verloren, zusammen rund 2,6 Milliarden Dollar. Allein am Dienstag flossen etwa 231 Millionen Dollar ab, davon rund 175 Millionen Dollar beim größten Fonds, dem iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock.

Wer die Zahlen für sich sprechen lässt, sieht keinen Einzelfall, sondern eine Serie. Der November steuert nach Berichten auf Abflüsse von nahezu 5 Milliarden Dollar zu. Für Anleger in Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase oder die Bitcoin-Miner ist das mehr als eine Randnotiz, denn die Fonds waren in den vergangenen Jahren die wichtigste institutionelle Nachfragequelle für Bitcoin.